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В США корвет «Громкий» назвали весомым вкладом в дело восстановления ТОФ

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Новейший корвет «Громкий» (проект 20380) является одним из самых смертоносных кораблей и олицетворяет будущее российского флота, пишет обозреватель издания National Interest Марк Эпископос.

В США корвет «Громкий» назвали весомым вкладом в дело восстановления ТОФ



Автор отмечает, что из 4-х российских флотов после развала Советского Союза больше всех пострадал Тихоокеанский флот. Однако принятие в его состав корвета «Громкий» является большим вкладом в дело его восстановление, и отражает усилия Кремля по наращиванию военного присутствия в Восточной Азии.

Остановившись на достоинствах корабля, он, в частности отметил наличие в составе вооружения противокорабельных ракет Х-35 «Уран», которые при испытаниях успешно поразили «надводный корабль-манекен» с расстояния 40 км.

Экипаж корвета также успешно отразил атаку условного противника с воздуха, однако детали этого учебного боя остаются неизвестными, пишет автор.

Издание также записало в плюсы возможность корабля нести на борту противолодочный вертолет Ка-27.

Недавно, в Главкомате ВМФ заявили, что «Громкий» является самым экономичным кораблем за всю историю российского флота и способен совершать походы до берегов Австралии.

Между тем, по словам главнокомандующего ВМФ Владимира Королева, основу океанских группировок составят большие десантные корабли (БДК) и фрегаты, обладающие повышенными боевыми возможностями.

Он добавил, что командование в настоящее время рассматривает возможность продолжения строительства БДК проекта 11711 с учетом анализа эксплуатации головного корабля «Иван Грен».

Адмирал также сообщил, что работа по созданию универсальных десантных кораблей и эсминцев будет продолжена.
Использованы фотографии:
http://sudostroenie.info
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Новый корвет "Громкий" проекта 20380 прибыл на главную базу ТОФ
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