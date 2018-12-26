Ярош заявил о "возможности удара" по Украине со стороны Белоруссии

Я голосовал за введение военного положения на 30 суток. Хотя считаю это полным маразмом – вводить его на 30 суток. Военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне. Такова мировая практика. Сколько было в Раде криков о выборах, об узурпации власти Порошенко. Я этим людям говорю: Знаете, это не та власть, которая может что-то узурпировать. Она совершенно не способна на это, поэтому не бойтесь таких вещей.

Главарь экстремистской организации «Правый сектор» (*запрещена в РФ) Дмитрий Ярош, ранее заявивший о том, что якобы теперь не имеет отношения к руководству этой группировкой, высказался по поводу завершения режима военного положения. По словам Яроша, который является депутатом Верховной рады Украины, действие военного положения на Украине необходимо продлить.Напомним, что военное положение, введённое ранее Петром Порошенко, распространялось на 10 областей Украины.Из заявления Яроша, которое приводится изданием «Украинская правда»:По словам Яроша, военное положение не только должно быть продлено, но и распространено на всю территорию Украины. Ярош заявляет, что распространение на все украинские регионы режима ВП необходимо, так как «удар может быть откуда угодно, например, из Белоруссии».Главарь «ПС»* заявляет, что срыв выборов при продлении военного положения нереален, так как на Порошенко «давят и Америка, и Евросоюз».За продление военного положения высказался и депутат от "Народного фронта" Юрий Берёза, возглавляющий подкомитет ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны. По словам Берёзы, «непутёвые политики не дадут продлить военное положение». При этом нардеп сравнил Украину с Израилем, который находится «в кольце врагов».Берёза заявил, что без победы Киев не получит мира.Напомним, что 30-дневный срок ВП в 10 областях Украины истекает. Порошенко ранее заявлял, что продлит его в том случае, если Украина столкнётся с "новой агрессией".