Порошенко заплатил Варфоломею за автокефалию церковными объектами
Получает подтверждение ранее озвученная информация, что украинский президент Порошенко, заплатил за автокефалию передачей храмов и монастырей под личное управление константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом сообщает украинское издание "Вести".
Как пишет издание, передача храмов и монастырей Варфоломею, была закреплена в договоре, который подписали Порошенко и патриарх еще 3 ноября в Стамбуле. На данный момент имеются сведения о десяти храмах и монастырях, указанных в договоре. Большинство из них принадлежит канонической украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Список не окончательный, процесс курирует советник Петра Порошенко Ростислав Павленко, добавляя или убирая из него церковные объекты согласно пожеланий Варфоломея и его экзархов.
В свою очередь, информацию о передаче под управление Варфоломея храмов и монастырей, прокомментировали в УПЦ МП. Глава отдела церкви Александр Бахов заявил, что большинство указанных в списке церковных объектов принадлежат государству и были переданы православной церкви в аренду.
Напомним, что по инициативе Порошенко, Украина начала добиваться признания неканонической церкви, положив начало церковному расколу в стране. Константинопольский (Стамбульский) патриарх Варфоломей совместно с Порошенко организовал в Киеве "объединительный собор", на котором была организованна новая церковная структура, которой в январе будет вручен томос на автокефалию. Украинская православная церковь не признает созданную Порошенко новую церковь, теперь подчиненную Стамбулу.
Как пишет издание, передача храмов и монастырей Варфоломею, была закреплена в договоре, который подписали Порошенко и патриарх еще 3 ноября в Стамбуле. На данный момент имеются сведения о десяти храмах и монастырях, указанных в договоре. Большинство из них принадлежит канонической украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Список не окончательный, процесс курирует советник Петра Порошенко Ростислав Павленко, добавляя или убирая из него церковные объекты согласно пожеланий Варфоломея и его экзархов.
В свою очередь, информацию о передаче под управление Варфоломея храмов и монастырей, прокомментировали в УПЦ МП. Глава отдела церкви Александр Бахов заявил, что большинство указанных в списке церковных объектов принадлежат государству и были переданы православной церкви в аренду.
Напомним, что по инициативе Порошенко, Украина начала добиваться признания неканонической церкви, положив начало церковному расколу в стране. Константинопольский (Стамбульский) патриарх Варфоломей совместно с Порошенко организовал в Киеве "объединительный собор", на котором была организованна новая церковная структура, которой в январе будет вручен томос на автокефалию. Украинская православная церковь не признает созданную Порошенко новую церковь, теперь подчиненную Стамбулу.
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