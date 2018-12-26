Новости

В инженерные войска поступила «железная дорожка»

10
Понтонно-мостовое соединение, дислоцированное во Владимирской области, первым в ВС РФ получило 12 единиц новой специальной техники, сообщает Российская газета.




Согласно информации, речь идет о многоцелевой механизированной системе оперативного развертывания временных дорог.

Данный инженерный комплекс был впервые продемонстрирован на международном форуме «Армия-2017». За свою оригинальную и надежную конструкцию он получил прозвища «Железный ковер» и «Волшебная дорожка». В создании дорожной ленты применены современные облегченные материалы с повышенной износостойкостью.

КРВД смонтирован на базе четырехосного полноприводного автомобиля КамАЗ-63501, который уже завоевал себе хорошую репутацию в различных родах войск.

Комплекс предназначен для быстрого создания временный транспортных путей в тех местах, где передвижение военной техники затруднено, например, на заболоченной местности, сыпучем грунте и т.п. Он также прекрасно показал себя при сооружении подходов к мостам и переправам через водную преграду.



Одна такая «волшебная дорожка» имеет длину 50 метров и раскладывается всего за 5 минут. По ней могут проезжать как тяжелые колесные машины, так и гусеничная техника весом до 60 тонн.
Использованы фотографии:
Алексей Моисеев, https://rg.ru/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Минобороны приняло на снабжение комплекс развертывания временных дорог
Во Владимирской области проведены испытания нового понтонно-мостового парка
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти