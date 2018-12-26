В инженерные войска поступила «железная дорожка»
Понтонно-мостовое соединение, дислоцированное во Владимирской области, первым в ВС РФ получило 12 единиц новой специальной техники, сообщает Российская газета.
Согласно информации, речь идет о многоцелевой механизированной системе оперативного развертывания временных дорог.
Данный инженерный комплекс был впервые продемонстрирован на международном форуме «Армия-2017». За свою оригинальную и надежную конструкцию он получил прозвища «Железный ковер» и «Волшебная дорожка». В создании дорожной ленты применены современные облегченные материалы с повышенной износостойкостью.
КРВД смонтирован на базе четырехосного полноприводного автомобиля КамАЗ-63501, который уже завоевал себе хорошую репутацию в различных родах войск.
Комплекс предназначен для быстрого создания временный транспортных путей в тех местах, где передвижение военной техники затруднено, например, на заболоченной местности, сыпучем грунте и т.п. Он также прекрасно показал себя при сооружении подходов к мостам и переправам через водную преграду.
Одна такая «волшебная дорожка» имеет длину 50 метров и раскладывается всего за 5 минут. По ней могут проезжать как тяжелые колесные машины, так и гусеничная техника весом до 60 тонн.
Согласно информации, речь идет о многоцелевой механизированной системе оперативного развертывания временных дорог.
Данный инженерный комплекс был впервые продемонстрирован на международном форуме «Армия-2017». За свою оригинальную и надежную конструкцию он получил прозвища «Железный ковер» и «Волшебная дорожка». В создании дорожной ленты применены современные облегченные материалы с повышенной износостойкостью.
КРВД смонтирован на базе четырехосного полноприводного автомобиля КамАЗ-63501, который уже завоевал себе хорошую репутацию в различных родах войск.
Комплекс предназначен для быстрого создания временный транспортных путей в тех местах, где передвижение военной техники затруднено, например, на заболоченной местности, сыпучем грунте и т.п. Он также прекрасно показал себя при сооружении подходов к мостам и переправам через водную преграду.
Одна такая «волшебная дорожка» имеет длину 50 метров и раскладывается всего за 5 минут. По ней могут проезжать как тяжелые колесные машины, так и гусеничная техника весом до 60 тонн.
- Использованы фотографии:
- Алексей Моисеев, https://rg.ru/
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