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Жидкий брексит. Как выход из ЕС сделал из Великобритании посмешище

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Журналист Джон Кампфнер в газете The Guardian описал провал брексита так: «Явный признак того, что вы на дне, — это когда немцы начинают шутить над тобой в праймтайм, и это получается смешно. Немецкие юмористы высмеивают Терезу Мэй («она хочет выйти из ЕС, но не может выйти даже из своей машины»), брексит («жесткий брексит, мягкий брексит, жидкий брексит – уйдите уже хоть как-нибудь»).

Жидкий брексит. Как выход из ЕС сделал из Великобритании посмешище



Великобритания становится самой жалкой страной во всем мире. Куда бы ни поехал гражданин Соединенного Королевства, везде найдутся те, кто похлопает его по плечу, вздохнет и пожелает «держаться там».

Уважение к решению, принятому британцами на референдуме в 2016-м году, сменилось непониманием. Раньше все были уверены, что в Вестминстерском дворце сидят серьезные, надежные люди, а американцы и европейцы прислушивались к мнению британских парламентариев. Теперь же все искренне удивляются, почему политики в Лондоне продолжают заниматься несерьезными проблемами в такое тяжелое для страны время.

Очень вероятно, что образ британца как образованного и хорошо владеющего профессией гражданина скоро померкнет из-за политического безобразия, происходящего вот уже третий год. Крупные компании всерьез опасаются предстоящей утечки мозгов. Это произойдет не только потому, что хорошие специалисты европейского происхождения вернутся в свои страны (к удовольствию Терезы Мэй, очевидно). Многие талантливые британцы тоже собираются переехать в Европу, и их количество будет расти. Что хорошего в том, чтобы работать в стране, которая причиняет экономический ущерб сама себе и считает это нормальным? Чем хороша работа в стране, которая скорее позволяет профессионалам продолжить трудиться на ее благо, нежели приглашает их?

Многие специалисты стремились построить карьеру в Великобритании, считая ее мировым лидером в области финансов и восхищаясь ее умением справляться с любым экономическим кризисом. Теперь, похоже, все стало ровно наоборот. Германия станет прибежищем для всех талантливых предпринимателей из Британии. В Нидерланды приедут деятели культуры. В Лиссабоне еще активней начнут развиваться технологии благодаря британским мозгам. Раньше было принято говорить, что во Францию едут отдыхать, а в Великобританию – работать. Что ж, это уже не так.

Брексит уже серьезно омрачил бренд Соединенного Королевства. Сама мысль о том, что Лондону ничего не стоит отказаться от европейского рынка и политического влияния в Европе, была продуктом идеологического экстремизма. Причем негативный взгляд на брексит популярен не только за границами Великобритании, но и внутри страны.

Нечто подобное уже случалось. В 70-х годах Британия уже была посмешищем: отсталая экономика, ужасные условия труда, непрекращающиеся забастовки – все это получило название «британская болезнь». Страна очень хотела догнать европейских передовиков, и это стало ее главным мотивом для вступления в Европейский экономический союз.

Европейские страны казались другим, сказочным миром, а поездки туда стоили немалых денег. С 1939 по 1990 гг. население Лондона уменьшилось на четверть: люди искали лучшей жизни в других государствах Старого Света. Но со временем Лондон наработал репутацию, и поток миграции развернулся в другую сторону. Популярность Великобритании достигала своего пика в конце 90-х и во время лондонской Олимпиады в 2012-м.

Великобритании потребуется немало времени, чтобы избавиться от ярлыка «посредственной страны». Это может произойти через десять лет, а может только тогда, когда сменится поколение. История не знает примеров, когда политики исправляли собственные ошибки – за них это всегда приходится делать кому-то другому.
Автор:
Виктор Зарецкий
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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