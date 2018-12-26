Минобороны провело успешный пуск ракеты комплекса "Авангард"
Российское Минобороны в среду провело зачетное летное испытание, в ходе которого осуществило успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард". Запуск ракеты проводился по поручению президента России Владимира Путина и под его наблюдением, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно информации пресс-службы, верховный главнокомандующий прибыл в Национальный центр управления обороной и оттуда дал команду приступить к испытаниям. Пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.
В Минобороны России сообщили, что данный успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" является последним, программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме. В установленные сроки комплекс "Авангард" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.
Ранее сообщалось, что контракт на серийное производство комплексов "Авангард" уже заключен.
Согласно информации пресс-службы, верховный главнокомандующий прибыл в Национальный центр управления обороной и оттуда дал команду приступить к испытаниям. Пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.
В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона- сообщили в пресс-службе. Пуск подтвердил заложенные в планирующий крылатый блок ракеты характеристики, которые позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.
В Минобороны России сообщили, что данный успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" является последним, программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме. В установленные сроки комплекс "Авангард" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.
Ранее сообщалось, что контракт на серийное производство комплексов "Авангард" уже заключен.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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