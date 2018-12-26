В Ростехе создают новый ракетный комплекс «Булат»

Да, действительно, такая работа есть. Но больше ничего, к сожалению, сказать не могу. Мы держим такую информацию в секрете,

В корпорации «Ростех» разрабатывается новый комплекс управляемого ракетного вооружения «Булат», передает РИА Новости сообщение директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхими компании Сергея Абрамова.Недавно в открытом доступе появилась информация о подготовке к испытаниям нового ракетного комплекса «Булат». Корреспондент попросил Абрамова рассказать подробнее об этом оружии.ответил он.Ранее сообщалось, что новая система будет устанавливаться на перспективную бронетехнику.Как рассказывали источники, на международном форуме «Армия-2017» был представлен перспективный бронетранспортер «Бумеранг» с боевым модулем «Эпоха». Данный модуль щедро снабжен различным оружием , в том числе пока неизвестным широкой публике.Комплекс вооружения представлен пулеметом ПКТМ, ПТУР «Корнет», а также 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57 и малогабаритными управляемыми ракетами «Булат», предназначенными для уничтожения живой силы и незащищенной техники противника.Пусковую установку нового комплекса на 8 ракет смонтировали на крыше модуля. Судя по всему, кассета с «Булатами» сделана выдвижной, то есть в транспортном положении убирается внутрь башни. Стрельба из комплекса ведется в переднюю полусферу. Для его наведения требуется поворот всей башни.