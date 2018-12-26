Свердловская чиновница Глацких подала в отставку

Заработавшая скандальную известность своей фразой о том, что «государство (никого) не просило рожать», чиновница Ольга Глацких наконец-то подала в отставку. Случилось это после многочисленных сообщений о том, что её «временно отстранили от работы», и о том, что в структурах правительства Свердловской области «ликвидировано возглавляемое ею ведомство».Ранее сама Глацких, являющаяся олимпийской чемпионкой, заявляла, что покинуть свой пост в департаменте по делам молодёжи, ей «не позволяет совесть».Департамент информационной политики региона подтверждает сообщение о том, что Ольга Глацких подала в отставку. Сама она заявляет, что в конечном итоге решила принять именно такое решение (написать заявление "по собственному"), чтобы «не подставлять губернатора».Напомним, что заявления Ольги Глацких, которые прозвучали во время одной из встреч в регионе, вызвали широкий общественный резонанс. На этом фоне стало известно, что СК проводит проверку возможного нецелевого расходования средств тем самым департаментом, который Глацких возглавляла. Речь идёт о сумме более 130 млн рублей.Также известно, что Ольга Глацких получила выговор от своего руководства по результатам проверки работы департамента молодёжной политики. Выговор был объявлен по материалам служебной проверки.На какую должность переходит г-жа Глацких, пока не сообщается.