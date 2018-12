Кассетные боеприпасы: благие намерения американских военных

По материалам сайтов:

www.nationaldefensemagazine.org

www.lockheedmartin.com

www.clusterconvention.org

www.baesystems.com

www.defense.gov

www.northropgrumman.com

www.popmech.ru

www.wikipedia.org

www.orbitalatk.com

www.airwar.ru

pinterest.com

army-news.ru

Министерство обороны США в конце 2017 года развернуло в противоположную сторону политический вектор администрации Буша, согласно которому американские вооруженные силы должны были избавиться от кассетных боеприпасов к 2019 году. Вместо этого Пентагон планирует сохранять кассетные боеприпасы в своем арсенале до тех пор, пока они фактически не будут заменены подобным, но более безопасным вооружением для нанесения удара по площадям. И планы эти потихоньку начинают претворяться в жизнь, поскольку начинают появляться новые средства для достижения этой цели.Конвенция по запрещению кассетных боеприпасов ССМ (Convention on Cluster Munitions), принятая в 2008 году, была ратифицирована и вступила в силу в августе 2010 года, присоединившиеся к ней государства обязались уничтожить свои запасы кассетных боеприпасов в течение 10 лет. Также в 2008 году директивой тогдашнего министра обороны Роберта Гейтса было объявлено, что вооруженные силы США под руководством американской армии заменят кассетные боеприпасы более надежными боевыми зарядами. Достаточно строгой и целенаправленной стратегией Гейтса в конечном счете предусматривалось исключение взрывных боевых элементов, которые лежат в основе кассетного вооружения. В ней говорилось, что Пентагон «мог бы применять только такие кассетные снаряды с боевыми элементами, которые после взведения оставляют после себя не более 1% неразорвавшихся боевых зарядов». Некоторые развитые в военном отношении государства не присоединились к договору ССМ, в том числе Китай, Северная Корея, Россия, Южная Корея и США. Хотя Пентагон в 2008 году в принципе отказался о кассетных боеприпасов, страх перед танками и артиллерией России, Китая и Северной Кореи — и возможным возвращением к «противостоянию великих держав» в более общем смысле — заставил американских военных пересмотреть стратегию Гейтса.С целью сохранения своих ударных возможностей без кассетных боеприпасов американская армия направляет все свои усилия на замену кассетного варианта 227-мм ракеты GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System — управляемая ракета для систем залпового огня); это высокоточное оружие из-за своей дальности и точности было особенно популярно у артиллеристов в Ираке и Афганистане. Вариант GMLRS под индексом DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions — усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения) заменяется ракетой с альтернативной боевой частью М30А1 GMLRS AW (Alternative Warhead).Первая ракета GMLRS AW была изготовлена на заводе компании Lockheed Martin в Арканзасе в 2016 году, контракт же на начальное производство на нее был выдан в июне 2015 года. «Каждая ракета GMLRS AW будет упакована в стандартный пусковой контейнер реактивной системы залпового огня MLRS», — сообщили в компании. GMLRS может запускаться с гусеничной РСЗО М270А1 MLRS и колесной РСЗО М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).По словам Бекки Витроу из компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control, варианты GMLRS AW и GMLRS Unitary имеют унифицированность 90%. В них используются такие же технологии, как в ракете GMLRS Unitary: вращающаяся хвостовая секция, стартовый двигатель, блок наведения, система повышения управляемости и взрыватель. Лишь боевая часть снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance) от компании Orbital ATK.Для снаряжения новой боевой части используется взрывчатое вещество PBXN-110 (унитарный вариант Unitary снаряжен PBXN-109), а вместо осколочного заряда вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч вольфрамовых шариков. Эти шарики накрывают большую площадь, но, являясь по природе своей инертными, не оставляют неразорвавшихся компонентов. Скорее всего, это решение было необходимо, поскольку прежняя стратегия Гейтса по кассетным снарядам требовала не более 1% неразорвавшихся компонентов, а технология боевых элементов взрывного действия не достаточно в полной мере соответствовала этому.Хотя эта стратегия и отложена в настоящее время, но ракета GMLRS AW выпускается серийно и первые поставки в армию прошли в июле 2016 года.«Мы работаем по программе ракеты GMLRS большей дальности и в конечном счете увеличим ее до 150 км, — заметила Витроу. — Ракета GMLRS увеличенной дальности будет снаряжаться либо боевой частью AW, либо унитарной». GMLRS с увеличенной дальностью находится в настоящее время в разработке и в армии надеются принять ее на вооружение примерно в 2021 году.Со своей стороны армия и Корпус морской пехоты периодически заявляли, что более безопасные решения, например, GMLRS AW, предназначенные для замены кассетных боеприпасов, но сохраняющие их поражающее воздействие, появляются с задержками — отсюда и приостановка действия Конвенции.Генерал Джон Мюррей, заместитель начальника штаба армии, сказал на слушаниях в Конгрессе, что неиспользование кассетных боеприпасов будет означать «абсолютно» неприемлемое неравенство возможностей в наземных средствах ведения огня по площадям при столкновении с почти равным противником.На этом же слушании генерал Генри Томас из КМП сказал, что он тоже «будет отстаивать перемены». «Боеприпас DPICM очень важен для наших войск и заменять это оружие, значит потерять много больше времени и средств». Он сказал, что КПМ США хочет закупать ракеты GMLRS AW, но не получит их в необходимом количестве до середины 2020-х годов. Подобные аргументы, а также растущая озабоченность по поводу возможных высокоуровневых конфликтов, в которых большое значение имеет уничтожение площадных целей, стали причиной приостановки действия стратегии 2008 года по уничтожению кластерных боеприпасов.Что касается систем с большей дальностью действия, то армия пока конвертирует свою тактическую ракету М39/М39А1 ATACMS (Army Tactical Missile System) с боевыми элементами АРАМ (anti-personnel and anti-materiel) для борьбы с живой силой и уничтожения материальных объектов в унитарный вариант М57Е1 ATACMS Unitary по программе продления срока службы, которую также возглавляет компания Lockheed Martin. Новая ракета ATACMS Unitary будет оснащена 500-фунтовой боеголовкой WDU-18/B, взятой от ракеты Harpoon ВМС США.Армия и компания Lockheed Martin доработают двигатель М39/М39А1, обновят устаревшее программное обеспечение и оборудование навигации и наведения, а также заменят боевые элементы М39/М39А1 АРАМ на боеголовку WDU-18/B. По данным представителя Lockheed Martin Missiles and Fire Control, это в конечном счете продлит срок службы ATACMS еще на 10 лет.Ракета М57Е1 на протяжении всего своего полета до 300 км использует систему инерциального/GPS-наведения и, как и GMLRS, может запускаться с гусеничной РСЗО М270А1 или колесной РСЗО М142.Для сохранения поражающего воздействия по площадям без боевых элементов ракета М57Е1 ATACMS Unitary может также снаряжаться дистанционным датчиком для подрыва в воздухе. «Мы фактически завершили испытания и квалификацию и поэтому надеемся, что она станет частью контракта SLEP II, который должен быть выдан в середине 2018 года», — сказала Витроу.В отчете за 2017 год Пентагона говорится, что ATACMS хорошо показал себя на испытаниях и «пять из пяти ракет ATACMS с дистанционными датчиками надежно детонировали во время испытаний», В отчете также отмечается, что дистанционный датчик «последовательно детонировал на необходимой высоте и с необходимой точностью».Между тем, Пентагон на 2019 финансовый год запросил почти 10 миллионов долларов на проект «ATACMS BLK II». Он включает в себя программу MMS (Multi-Mode Seeker) по многорежимной ГСН и «сосредоточится на разработке, интеграции и испытаниях боевых частей и сенсоров для поражения движущихся морских и бронированных наземных целей. Демонстрационные испытания будут идти до конца 2021 года, что позволит получить информацию о технологической готовности и утвердить график программам американской армии».Из доступных документов видно, что компания Lockheed Martin, как ожидается, будет осуществлять руководство разработкой боевой части, которая, согласно ее заявлению, начнется в конце 2018 года и завершится в 2023 году.Согласно бюджетным документам, программа MMS интегрирует «возможности программы «STRIKE-X в ATACMS. Эта программа STRIKE-X делает акцент на интеграции ГСН для обнаружения, поиска, захвата и поражения морских и наземных целей». По плану квалификационные испытания с пусками начнутся в конце 2021 года. Кроме того, в проект ATACMS Block II должна быть также интегрирована программа Breaker. «Эта деятельность будет сосредоточена на обеспечении ракеты ATACMS сенсорами и боевой частью для поражения движущейся наземной бронетехники».Ранее в феврале 2003 года программы ATACMS Block II и Block IIA были остановлены. В рамках этой программы Block II по разработке противотанковых боевых элементов кассетная боевая часть АРАМ в ракете ATACMS Block I была заменена планирующим боевым элементом ВАТ (Brilliant Anti-Armor Submunition). Этот базовый вариант ВАТ MMS имел акустические датчики для наведения боевого элемента в непосредственной близости от цели, а на конечном участке траектории за наведение отвечал уже инфракрасный сенсор. Впрочем, боевой элемент ВАТ был признан неэффективным против бронированных целей, оснащенных системами активного противодействия, кроме того, негативное влияние на него оказывал сильный ветер.В конечном счете, американская армия хочет заменить ракету ATACMS перспективной высокоточной ракетой PRSM (Precision Strike Missile), ранее называвшейся высокоточным боеприпасом дальнего действия LRPF (long-range precision fires). Армия в настоящее время использует термин LRPF для общей «межфункциональной рабочей группы, которая разрабатывает особо приоритетные для армейского командования программы: ствольная артиллерия увеличенной дальности ERCA (Extended Range Cannon Artillery) для гаубиц, PRSM, и система стратегической дальности, которая могла бы использовать гиперзвуковое и гиперскоростное оружие.Прототипы ракеты средней дальности PRSM могут быть созданы в 2019 году, а первая ракета поставлена в 2022 году. Эта первая модель станет «локомотивом», основой развития новых возможностей армии. Она должна иметь радиус действия 499 км и летать в полтора раза быстрее ракеты ATACMS. В пусковом контейнере HIMARS должны размещаться две таких ракеты (ракета ATACMS в таком контейнере размещается одна). Дальность ракеты PRSM 499 км соответствует американо-российскому договору РСМД 1987 года, который ограничивает дальность баллистических и крылатых ракет наземного базирования в пределах 500-5500 км (в настоящее время судьба этого Договора под большим вопросом).Будущие возможности ракеты PRSM могут включать поражение движущихся целей в межсредовом пространстве — удары по кораблям с суши или по наземным целям с корабля. По мнению генерала Стивена Маранян, возглавляющего рабочую группу по проекту LRPF, она также могла бы служить барражирующим средством разведки, наблюдения и сбора информации; могла бы наводиться на излучатели специфических сигналов; и, наконец, могла бы использоваться против тяжелобронированных целей.Как отметил Маранян, ракета ATACMS, как правило, не использовалась по большим площадям, а скорее применялась «с высокой точностью по особо важным целям на больших дальностях». Армия не собирается менять это и для ракеты PRSM; в конфликте равных соперников она, скорее всего, будет использоваться по системам ПВО, а также по огневым средствам противника.По мнению Мараняна, «при работе по площадям немаловажное значение имеют атакующие действия против маневренных формирований противника». Действительно, одной из задач ракеты PRSM могла бы стать борьба с приоритетными транспортными средствами на большой площади. «Умные боевые элементы (субснаряды), взаимодействующие друг с другом и способные различать цели, также должны быть способны обмениваться информацией с тем, чтобы не атаковать всем одну цель; каждый объект, находящийся в зоне поражения, должен атаковать отдельный боевой элемент». Это позволило бы оптимизировать количество боевых элементов, атакующих каждую цель.«Я думаю это будет модернизированная, более интеллектуальная версия системы вооружения для работы по площадям, свободная от проблем кассетных боеприпасов, связанных с неразорвавшимися боевыми элементами и(или) вопросами соответствия Конвенции», — сказал генерал Маранян.Группа LRPF, между тем, также следит за деятельностью армии по "воспроизведению" огневого воздействия кассетных боеприпасов системами ствольной артиллерии. В более масштабном и долгосрочном проекте ERCA по усовершенствованию гаубиц, по мнению генерала Мараняна, будут рассматриваться технологии, разработанные в проекте по 155-мм кассетному боеприпасу C-DAEM (Cannon-Delivered Area Effects Munition).В проекте C-DAEM реализуется поэтапный (инкрементный) подход с «акцентом на быстрое развертывание прорывных технологий и одновременную замену DPCIM», — сказал Питер Бурк, представитель Отдела исполнения программ по боеприпасам. «В этой программе решается задача по удовлетворению потребностей армии в артиллерийских средствах большей дальности, применяемых по бронированным машинам, при одновременной минимизации косвенных потерь от неразорвавшихся боевых элементов. Этап полномасштабной разработки и подготовки серийного производства по проекту C-DAEM может начаться не ранее 2021 года».В докладе армии говорится, что итоговое решение C-DAEM должно увеличить дальность 155-мм снарядов при одновременном внедрении технологии взрывателей и других средств, гарантирующих уничтожение всех боевых элементов. «Должны быть решены следующие задачи: борьба с самыми разными неподвижными и движущимися целями (живая сила и техника), когда их точное местоположение очень неопределенно; повышение дальности и могущества действия снаряда; работа в условиях глушения или отсутствия сигнала GPS; и сведение до минимума неразорвавшихся боевых элементов. Также будет улучшены характеристики боевой части, в частности при работе по объектам с динамической защитой на дальностях 22-130 км».Версия C-DAEM Increment 1 предназначена для борьбы со средней и тяжелой бронетехникой, а вариант Increment 2 для поражения легкобронированной и небронированной техники и живой силы противника. Оба варианта должны разрабатываться одновременно, а претенденты должны быть готовы к демонстрационным пускам к концу 2020 года.Впрочем, с целью поддержания боевых возможностей до окончания этой большой работы армия планирует в рамках более крупного заказа противотанковых снарядов заказать у компании BAE Systems Bofors первые 500 155-мм снарядов Bonus с сенсорным взрывателем. По мнению Бурка, за три года этот количества заказанных снарядов может достигнуть 3140 штук. Контракт на производство был подписан в мае 2018 года; поставки планируется провести тремя партиями, первая партия 500 снарядов в конце этого же года, вторая и третья партии намечены на 2019 и 2020 годы.Снаряд Bonus, уже квалифицированный американской армией, выпускает два поражающих элемента, которые оснащены сенсорами и небольшими крыльями; эти субснаряды вращаются во время сканирования целей. При идентификации цели поражающие элементы выпускают «снарядоформирующий заряд» типа ударное ядро из тантала, атакующий крышу платформы.Армия также стремится ускорить разработку осколочно-фугасного боеприпаса с донной выемкой ХМ1128 и поэтому «примет участие в испытаниях израильского кассетного боеприпаса М999 с целью завершения тестов по безопасности и подтверждения его совместимости с пересмотренной стратегией по кассетным боеприпасам», — сказал Бурк, добавив, что в настоящее время нет планов по закупке М999.Снаряд ХМ1128 компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems снаряжен основным и стартовым зарядами с инертным фугасным взрывчатым веществом. Он совместим с 155-мм/39 калибра буксируемой гаубицей М777 и 155-мм/39 калибра самоходной артиллерийской установкой М109А6/М109А7 Paladin. В американской армии сообщили, что израильский снаряд М999 «содержит улучшенные традиционные боевые элементы (для борьбы с живой силой и легкими целями), имея порог неразорвавшихся боеприпасов менее 1%».Другие решения, которые могли бы войти в программы C-DAEM или ERCA, могут появиться в результате деятельности армии по продвижению проекта по 155-мм снаряду CMRT (Cluster Munition Replacement Technologies). В 2016 году армия раскрыла, что в рамках проекта CMRT в качестве потенциальных решений изучаются три варианта, которые могут быть продемонстрированы уже в 2019 году, а при положительном решении могут быть завершены в 2022 году.Эти три варианта включали: снаряд MACE (Munition for Armored Combat Engagement), который задействует летальные механизмы АРАМ против точечных целей; боеприпас Proximity Initiated Submunition (PRAXIS), который выпускает из снаряда М483А1 DPICM четыре калиберных боевых элемента, каждый с тремя режимами — дистанционный, временной и ударный; и снаряд DPICM-XL (Dual Purpose Improved Conventional Munition Extra Large), который представляет собой снаряд М483А1 с 60 боевыми элементами с такими же летальными механизмами, как у боевых элементов существующего боеприпаса DPICM. Впрочем, Бурк сказал, что снаряд МАСЕ более не рассматривается.Боевые элементы снаряда PRAXIS снаряжены заранее фрагментированными вольфрамовыми осколками. что позволяет получить коэффициент неразорвавшихся боевых элементов менее 1%. Боевые элементы DPICM-XL будут крупнее боевых элементов боеприпаса DPICM, они будут иметь больший объем для взрывателя с тем, чтобы можно было разместить более надежные компоненты и использовать либо ударный, либо таймерный взрыватель.Научно-исследовательское управление ВМС США самостоятельно, но также с прицелом на применение в проекте C-DAEM, ведет работы по изучению 155-мм снарядов, подобных снаряду DPICM-XL, получивших индекс HRDR (High Reliability DPICM Replacement). Этот боеприпас будет снаряжен большим количеством боевых элементов и более надежной системой взрывателей, включающей многослойные герметизирующие компаунды для защиты электронных и микроэлектромеханических систем во взрывателях.В свою очередь ВВС США сохраняют на вооружении ряд кассетных боеприпасов, которые входят в комплекс вооружения штурмовой авиации. Эти боеприпасы включают Bomb Live Unit (BLUJ-1 и BLU-27/B Rockeye II, а также CBU 52/71, CBU-87/89/97 и CBU-103/104/105.Впрочем, военно-воздушные силы, глядя на работы армии по боеприпасу GMLRS AW, также хотят иметь боеприпас, соответствующий стратегии Гейтса по исключению неразорвавшихся компонентов. В феврале они опубликовали запрос информации по вооружению для поражения площадных целей следующего поколения, которое могло бы заменить кассетные боеприпасы.В запросе оговаривается предоставление более подробной информации по возможностям промышленности по производству боевых частей BLU-136/B, ранее известных как Next Generation Area Attack Weapon Increment II, для правительства США и возможно для программы продаж оружия и военной техники иностранным государствам.ВВС США планируют в предстоящие 4 года заказывать от 200 до 1500 бомб BLU-136/B в год (количество может варьироваться, а производство может быть продлено и далее 4 лет). По данным ВВС США, 2000-фунтовый боеприпас будет выпускать «осколочные блоки», которые будут разбрасывать металлические осколки над большой площадью.Тем временем в компании Orbital ATK сообщили, что в 2018 году были проведены испытательные пуски высокоточного боеприпаса воздушного запуска Hatchet массой 2,72 кг.По данным компании, хотя он имеет небольшой взрывной заряд, осколочное воздействие Hatchet «почти эквивалентно 500-фунтовой бомбе». Это достигнуто за счет технологии Orbital LEO, которая используется в минометном выстреле М1061 и кассетном боеприпасе GMLRS AW.Hatchet имеет «трехкрыльевую» компоновку с тремя хвостовыми управляющими поверхностями и тремя фиксированными крыльями в средней части корпуса. В Orbital ATK считают, что он мог бы использоваться в качестве «системы с масштабируемой летальностью». Благодаря небольшой массе в самолет или в беспилотник меньшей грузоподъемности может быть загружено большее количество снарядов. В компании предлагают использовать боеприпас Hatchet с беспилотного вертолета МQ-8С FireScout? БЛА MQ-1 Gray Eagle или самолета РЭБ EA-18G Growler для ударов по объектам ПВО противника.Около двух лет назад компания Orbital ATK провела летные испытания снаряда Hatchet на БЛА RQ-21A Blackjack с целью проверки совместимости с малоразмерными беспилотниками. В компании считают, что Hatchet может даже войти в комплекс вооружения крупной бомбардировочной авиации. Идея заключается в том, чтобы использовать эти боеприпасы в качестве «масштабируемого» оружия — один может сбрасываться по легкобронированной цели или множество снарядов может быть применено по хорошо защищенным объектам.Прошло 10 лет после принятия Конвенции по запрещению кассетных боеприпасов. По всему миру успешно шел процесс снятия с вооружения кассетных боеприпасов и их уничтожения не только в арсеналах, но и на полях былых сражений.Конвенция вступила в силу 1 августа 2010 года, а присоединившиеся к ней страны обязались уничтожить свои арсеналы в течение 10 лет. На сегодняшний день 105 стран ратифицировали (13 декабря 2018 года Гамбия стала 105-м государством) и 15 стран подписали эту Конвенцию.Но впереди предстоит еще много работы. Крупнейшие производители и обладатели кассетных боеприпасов – США, Россия, Китай — не подписали Конвенцию. Также от принятия декларации отказались Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея и ряд других развитых в военном отношении стран.