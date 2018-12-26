Минобороны РФ обвинило Израиль в создании угрозы пассажирским самолётам

Провокационные действия ВВС Израиля вечером 25 декабря, когда шесть самолетов F-16, находясь в воздушном пространстве сопредельного Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолётам.

Для предотвращения трагедии сирийским войскам пришлось ограничивать действия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.