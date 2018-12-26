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Минобороны РФ обвинило Израиль в создании угрозы пассажирским самолётам

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Официальный представитель главного российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков высказался по поводу израильской ракетно-бомбовой атаки территории аэропорта сирийской столицы. Напомним, что израильские боевые самолёты наносили удары по Дамаску из воздушного пространства Ливана. По сообщениям сирийских источников, крылатые ракеты «Далила» были перехвачены, а несколько корректируемых авиабомб GBU-39 разорвались на территории воздушной гавани Дамаска.

Минобороны РФ обвинило Израиль в создании угрозы пассажирским самолётам



Генерал Конашенков назвал действия израильской авиации провокационными и обвинил ВВС ЦАХАЛ в создании угрозы гражданскому авиасообщению.

РИА Новости приводит заявление российского генерала:
Провокационные действия ВВС Израиля вечером 25 декабря, когда шесть самолетов F-16, находясь в воздушном пространстве сопредельного Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолётам.


Игорь Конашенков отметил, что в момент нанесения ракетно-бомбовых ударов израильскими F-16 в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили гражданские авиалайнеры.

Официальный представитель МО РФ:
Для предотвращения трагедии сирийским войскам пришлось ограничивать действия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.


По заявлению российского генерала, действия авиадиспетчеров также позволили избежать трагедии и увести самолёт, который собирался приземлиться в Дамаске, на аэродром Хмеймим.

Конашенков подчеркнул, что речь не идёт о российских лайнерах.

Напомним, что ранее в израильских СМИ прозвучало заявление о том, что удар ВВС ЦАХАЛ наносили после приземления в Дамаске иранского Boeing-747. СМИ объявили, что «вероятно, борт доставил в Сирию военную технику и вооружение».
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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