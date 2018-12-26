Турецкая «Кобра» не выдержала взрыва СВУ
Легкий бронеавтомобиль турецкого производства «Кобра» оказался беззащитен перед самодельным взрывным устройством (СВУ), заложенным террористами в африканской стране Буркина-Фасо, пишет Российская газета.
Взрыв самодельной бомбы, заложенной непосредственно в дорожное полотно, подбросил автомобиль национальной армии вверх и опрокинул на крышу. После чего транспортное средство загорелось.
Нанесенные автомобилю повреждения оказались фатальными. На фотографии видно, что в днище «Кобры» пробита внушительная дыра.
Сообщается, что из семи находившихся внутри военнослужащих трое погибли, остальные четверо получили тяжелые ранения.
Данные бронеавтомобили уже не первый раз демонстрируют удручающие результаты своего участия в военных конфликтах. Ранее, в ходе краткосрочной войны в августе 2008 года, две машины этой модели потеряла грузинская армия.
Турецкие подразделения, использовавшие данные броневики также несли потери. Например, летом 2016 года в результате подрыва СВУ погибли пятеро турецких военнослужащих, участвовавших в операции против РПК.
Бронеавтомобиль «Кобра» с колесной формулой 4х4 создана в 1997 году. Его масса превышает 6 тонн. Мощность установленного двигателя – 190 л.с., скорость – до 115 км/час. Бронирование – противопульное. Внутри предусмотрены места для 9 военнослужащих.
По мнению российских экспертов, сегодня этот броневик можно считать устаревшим – резервов для модернизации его конструкция не имеет.
Взрыв самодельной бомбы, заложенной непосредственно в дорожное полотно, подбросил автомобиль национальной армии вверх и опрокинул на крышу. После чего транспортное средство загорелось.
Нанесенные автомобилю повреждения оказались фатальными. На фотографии видно, что в днище «Кобры» пробита внушительная дыра.
Сообщается, что из семи находившихся внутри военнослужащих трое погибли, остальные четверо получили тяжелые ранения.
Данные бронеавтомобили уже не первый раз демонстрируют удручающие результаты своего участия в военных конфликтах. Ранее, в ходе краткосрочной войны в августе 2008 года, две машины этой модели потеряла грузинская армия.
Турецкие подразделения, использовавшие данные броневики также несли потери. Например, летом 2016 года в результате подрыва СВУ погибли пятеро турецких военнослужащих, участвовавших в операции против РПК.
Бронеавтомобиль «Кобра» с колесной формулой 4х4 создана в 1997 году. Его масса превышает 6 тонн. Мощность установленного двигателя – 190 л.с., скорость – до 115 км/час. Бронирование – противопульное. Внутри предусмотрены места для 9 военнослужащих.
По мнению российских экспертов, сегодня этот броневик можно считать устаревшим – резервов для модернизации его конструкция не имеет.
- Использованы фотографии:
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