Украинский «Нафтогаз» начал охоту на активы «Газпрома»

Есть ряд юрисдикций, где в ближайшее время компания, скорее всего, также инициирует принудительное взыскание,

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о намерении компании подать новые иски против «Газпрома» в рамках взыскания денежных средств по итогам решения Стокгольмского арбитража, передает ТАСС сказал Витренко журналистам, добавив, что в начале 2019 года рассмотрение исков о взыскании компенсаций пройдут в Нидерландах и Британии.Кроме того, по его словам, слушания пройдут в швейцарском апелляционном суде, а также «будет продолжено взыскание в Швейцарии».Помимо прочего, «Нафтогаз» ждет решения суда штата Техас, который может своим решением обязать несколько компаний раскрыть иностранные активы «Газпрома». Ранее ряд исков украинская сторона подала в суд штата Нью-Йорк, и один из них уже выиграла. В частности суд обязал немецкую компанию Deutsche Bank Trust Company Americas предоставить «Нафтогазу» информацию об активах «Газпрома» в Швейцарии.Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинскому истцу $ 2,6 млрд. Российская сторона этого решения не признала и подала жалобу в апелляционную инстанцию.Между тем Киев расширил санкции в отношении «Единой России», ЛДПР.Значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от "Единой России" и ЛДПР, войдут в санкционный список, сказал Петр Порошенко на заседании СНБО Украины.Во вторник антиукраинские санкции расширила России. В санкционный список добавлено более 200 физических и юридических лиц. 22 декабря РФ вела ограничительные меры в отношении лиц, способствовавших церковному расколу на Украине.Как сообщила украинская газета Вести , Константинопольский патриарх Варфоломей по договору с Порошенко получит 10 монастырей на территории Украины. По данным газеты, соглашение об этом было подписано в Стамбуле 3 ноября. Вопрос передачи сооружений находится у советника украинского президента Ростислава Павленко. В список внесены объекты как УПЦ Московского Патриархата, так и новообразованной ПЦУ (Православной церкви Украины).