В Турции назвали условие для нормализации отношений с Арменией

Разве мы можем себе позволить налаживать отношения (с Арменией), не учитывая при этом чувствительные для Баку вопросы? Армения должна сделать шаги навстречу не только нам (Турции), но и Азербайджану. Для этого ей необходимо урегулировать карабахский вопрос, решить вопросы с оккупированными территориями.

В Турции прокомментировали ранее сделанное исполняющим обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна заявление о готовности налаживать отношения с Анкарой. Напомним, что главным препятствием для нормализации отношений между Арменией и Турцией является тот факт, что Анкара отказывается признавать геноцид армян во времена Первой мировой войны.После прихода к власти Пашинян заявил, что готов к нормализации армяно-турецких отношений без предварительных условий. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что условия есть у Турции. По словам Чавушоглу, Анкара готова к налаживанию партнёрских отношений с Ереваном только при условии нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.Чавушоглу:Нужно отметить, что Анкара и Баку считают территорию Нагорно-Карабахской Республики оккупированной Арменией. При этом на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что наступающий год может стать знаковым в вопросе урегулирования карабахского конфликта. При этом он не конкретизировал, почему именно в 2019 году он рассчитывает на разрешение конфликтной ситуации.