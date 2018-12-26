СМИ Украины публикуют факты вмешательства США в церковные дела
Появилось очередное доказательство того факта, что попытка легитимизации церковного раскола на Украине является делом американских рук. Речь идёт о публикации на украинском портале Лига.net, сделанной политтехнологом "SIC Group Ukrainе" Катериной Одарченко. В публикации говорится о том, что госсекретарь США Майк Помпео позвонил человеку, которого стамбульский патриарх Варфоломей продвинул в митрополиты так называемой ПЦУ («Православной церкви Украины») – Епифанию.
Никогда ранее Госдеп США не занимался открытым комментированием тем, так или иначе связанных с религией. Теперь же новость о звонке Помпео Епифанию опубликована и на сайте американского ведомства, что может говорить только об одном: раскол на Украине для США является событием политического плана.
В материале на сайте Лига.net отмечено, как ранее в Киев приезжал экс-руководитель Центрального разведывательного управления США Джек Девайн. И именно Девайну псевдопатриарх Филарет вручал орден Андрея Первозванного. Также отмечается, что за всеми этими процессами просматривается фигура нардепа ВРУ Богдана Губского, фонд которого и направлял Филарету представление о награждении Девайна названным орденом. В свою очередь Губский тесно контактировал с представителями Конгресса по межпарламентской линии.
Катерина Одарченко говорит о том, что без вмешательства Вашингтона так называемый «объединительный собор в Киеве» не привёл бы к формированию «ПЦУ». А следовательно, решение Варфоломея о томосе было принято именно с подачи спецслужб США.
Сегодня же стало известно о том, что Киев передаёт в распоряжение стамбульскому патриарху Варфоломею бывшую резиденцию Виктора Януковича Межигорье, которая находится близ Межигорского Спасо-Преображенского монастыря.
Никогда ранее Госдеп США не занимался открытым комментированием тем, так или иначе связанных с религией. Теперь же новость о звонке Помпео Епифанию опубликована и на сайте американского ведомства, что может говорить только об одном: раскол на Украине для США является событием политического плана.
В материале на сайте Лига.net отмечено, как ранее в Киев приезжал экс-руководитель Центрального разведывательного управления США Джек Девайн. И именно Девайну псевдопатриарх Филарет вручал орден Андрея Первозванного. Также отмечается, что за всеми этими процессами просматривается фигура нардепа ВРУ Богдана Губского, фонд которого и направлял Филарету представление о награждении Девайна названным орденом. В свою очередь Губский тесно контактировал с представителями Конгресса по межпарламентской линии.
Катерина Одарченко говорит о том, что без вмешательства Вашингтона так называемый «объединительный собор в Киеве» не привёл бы к формированию «ПЦУ». А следовательно, решение Варфоломея о томосе было принято именно с подачи спецслужб США.
Сегодня же стало известно о том, что Киев передаёт в распоряжение стамбульскому патриарху Варфоломею бывшую резиденцию Виктора Януковича Межигорье, которая находится близ Межигорского Спасо-Преображенского монастыря.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Порошенко
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