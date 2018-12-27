Малые корабли с большими возможностями
Мобильный и сильный флот является необходимым условием для защиты интересов России на Балтийском море. Этот регион сегодня можно считать индикатором качественного состояния всего ВМФ РФ.
В 2015 году Балтийский флот получил два малых ракетных корабля «Зелёный Дол» и «Серпухов» проекта 21631. Всего за три года с момента спуска этих кораблей на воду они успели выполнить ракетные удары по позициям террористов в Сирии, совершить исторический межфлотский переход и стать ударными кораблями.
Однако «Зелёный Дол» и «Серпухов» не собираются останавливаться на достигнутом. Они готовятся выйти в море для поддержки операций по высадке десанта и встают на защиту самых западных рубежей нашего государства.
Ведущий программы «Полигон» телеканала Т24 не только своими глазами увидит, как проходят боевые учения по высадке сил морского десанта на неподготовленное побережье, а также сможет совместно с моряками «Зелёного Дола» осуществить учебный пуск крылатых ракет «Калибр».
В чём уникальность малых ракетных кораблей (МРК), вы узнаете из видео.
«Зелёный Дол» и «Серпухов» являются 4-м и 5-м кораблями серии «Буян-М», построенными в рамках кораблестроительной программы ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе им.Горького. Корабли имеют увеличенное водоизмещение и оснащены упомянутым выше новейшим ракетным комплексом «Калибр-НК».
В 2015 году Балтийский флот получил два малых ракетных корабля «Зелёный Дол» и «Серпухов» проекта 21631. Всего за три года с момента спуска этих кораблей на воду они успели выполнить ракетные удары по позициям террористов в Сирии, совершить исторический межфлотский переход и стать ударными кораблями.
Однако «Зелёный Дол» и «Серпухов» не собираются останавливаться на достигнутом. Они готовятся выйти в море для поддержки операций по высадке десанта и встают на защиту самых западных рубежей нашего государства.
Ведущий программы «Полигон» телеканала Т24 не только своими глазами увидит, как проходят боевые учения по высадке сил морского десанта на неподготовленное побережье, а также сможет совместно с моряками «Зелёного Дола» осуществить учебный пуск крылатых ракет «Калибр».
В чём уникальность малых ракетных кораблей (МРК), вы узнаете из видео.
«Зелёный Дол» и «Серпухов» являются 4-м и 5-м кораблями серии «Буян-М», построенными в рамках кораблестроительной программы ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе им.Горького. Корабли имеют увеличенное водоизмещение и оснащены упомянутым выше новейшим ракетным комплексом «Калибр-НК».
- Использованы фотографии:
- Т24, Минобороны
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter