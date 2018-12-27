Малые корабли с большими возможностями

Мобильный и сильный флот является необходимым условием для защиты интересов России на Балтийском море. Этот регион сегодня можно считать индикатором качественного состояния всего ВМФ РФ.В 2015 году Балтийский флот получил два малых ракетных корабля «Зелёный Дол» и «Серпухов» проекта 21631. Всего за три года с момента спуска этих кораблей на воду они успели выполнить ракетные удары по позициям террористов в Сирии, совершить исторический межфлотский переход и стать ударными кораблями.Однако «Зелёный Дол» и «Серпухов» не собираются останавливаться на достигнутом. Они готовятся выйти в море для поддержки операций по высадке десанта и встают на защиту самых западных рубежей нашего государства.Ведущий программы «Полигон» телеканала Т24 не только своими глазами увидит, как проходят боевые учения по высадке сил морского десанта на неподготовленное побережье, а также сможет совместно с моряками «Зелёного Дола» осуществить учебный пуск крылатых ракет «Калибр».В чём уникальность малых ракетных кораблей (МРК), вы узнаете из видео.«Зелёный Дол» и «Серпухов» являются 4-м и 5-м кораблями серии «Буян-М», построенными в рамках кораблестроительной программы ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе им.Горького. Корабли имеют увеличенное водоизмещение и оснащены упомянутым выше новейшим ракетным комплексом «Калибр-НК».