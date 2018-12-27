Нападение смертников в Ливии
Пришло подтверждение информации о том, что за вооружённом нападением на МИД Ливии в Триполи, совершённым 25 декабря, стоят боевики запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» («Магрибского эмирата»).
Сценарий нападения почти идентично соответствовал атаке, произведённой джихадистами днём ранее, в минувший понедельник, на другом конце «исламского пояса» — в столице Афганистана Кабуле. Это несомненно свидетельствует о наличии у этой международной террористической организации единого командно-координационного центра.
По сообщениям очевидцев, как передаёт, в частности, турецкое информационное агентство «Anadolu», несколько (2-4 человека, по различным данным) вооружённых боевиков неожиданно атаковали пост охраны на входе и попытались быстрой атакой захватить здание Министерства иностранных дел Ливии в Триполи (это та часть, где у власти «Всеобщий национальный конгресс»).
Отличия нападения от кабульского в том, что не было атаки ворот заминированным автомобилем и не было (по предварительной информации) раннего и скрытого проникновения в здание вооружённых террористов под видом посетителей.
Несмотря на неожиданность атаки, террористам не удалось воплотить свой замысел: один из боевиков был убит в бою с охраной на входе, и частично захватить они смогли только один или два этажа здания.
Прибывшие на место сотрудники силовых структур оцепили здания и сразу же взяли его штурмом. Последние боевики оказали довольно слабое сопротивление – по сообщениям очевидцев, один из них совершил самоподрыв, а другой был застрелен.
Точных данных по потерям до сих пор нет; общее число убитых и раненых в ходе этого нападения в различных источниках оценивается от 12 до 21 человека.
Напомним, что 17 декабря 2015 года в Марокко при посредничестве ООН между основными военно-политическими группировками Ливии было подписано соглашение о перемирии, прекратившее гражданскую войну, вспыхнувшую в стране с 2011 года, однако попытки перехода Ливийской Республики к стабилизации явно не нравятся некоторым внутренним и внешним силам.
Сценарий нападения почти идентично соответствовал атаке, произведённой джихадистами днём ранее, в минувший понедельник, на другом конце «исламского пояса» — в столице Афганистана Кабуле. Это несомненно свидетельствует о наличии у этой международной террористической организации единого командно-координационного центра.
По сообщениям очевидцев, как передаёт, в частности, турецкое информационное агентство «Anadolu», несколько (2-4 человека, по различным данным) вооружённых боевиков неожиданно атаковали пост охраны на входе и попытались быстрой атакой захватить здание Министерства иностранных дел Ливии в Триполи (это та часть, где у власти «Всеобщий национальный конгресс»).
Дым над зданием МИД Ливийской Республики в Триполи
Отличия нападения от кабульского в том, что не было атаки ворот заминированным автомобилем и не было (по предварительной информации) раннего и скрытого проникновения в здание вооружённых террористов под видом посетителей.
Несмотря на неожиданность атаки, террористам не удалось воплотить свой замысел: один из боевиков был убит в бою с охраной на входе, и частично захватить они смогли только один или два этажа здания.
Прибывшие на место сотрудники силовых структур оцепили здания и сразу же взяли его штурмом. Последние боевики оказали довольно слабое сопротивление – по сообщениям очевидцев, один из них совершил самоподрыв, а другой был застрелен.
Точных данных по потерям до сих пор нет; общее число убитых и раненых в ходе этого нападения в различных источниках оценивается от 12 до 21 человека.
Напомним, что 17 декабря 2015 года в Марокко при посредничестве ООН между основными военно-политическими группировками Ливии было подписано соглашение о перемирии, прекратившее гражданскую войну, вспыхнувшую в стране с 2011 года, однако попытки перехода Ливийской Республики к стабилизации явно не нравятся некоторым внутренним и внешним силам.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/munir_alghrari
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