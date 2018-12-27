Горячий раунд сирийской развязки. Российская военная полиция и САА играют на опережение в Манбидже

Источники информации:

https://eadaily.com/ru/news/2018/12/26/rossiyskie-i-siriyskie-voennye-zanimayut-pozicii-v-rayone-manbidzh

https://syria.liveuamap.com/

http://newsvideo.su/video/10025358

http://www.trt.net.tr/russian/mir/2018/12/24/na-liniiu-soprikovnovieniia-k-ghranitsie-manbidzha-pieriebrasyvaiutsia-podrazdielieniia-ssa-1112724

https://riafan.ru/1135663-siriya-novosti-26-dekabrya-16-30-kurdy-obyskivayut-doma-mirnykh-zhitelei-manbidzha-v-khame-saa-otbila-ataku-dzhikhadistov

В то время как в ночь с 25 на 26 декабря практически каждый обозреватель, имеющий доступ к российским и зарубежным военно-новостным источникам, мог порадовать глаз любительскими видеорепортажами, запечатлевшими великолепную огневую работу сирийской батареи зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1» по израильским малозаметным тактическим ракетам большой дальности «Delilah», с участка линии соприкосновения в восточной части мухафазы Алеппо поступили сводки, коренным образом изменившие наше представление о дальнейшем течении сирийской военной компании и её итоговой развязке.Так, согласно данным турецкого государственного информационного агентства «Anadolu», ссылающегося на разведывательные структуры ВС Турции, действующие в районе Кабасина, и «Анатолийское агентство», а Манбидже днём 25 декабря после кратковременной «сверки часов» с полевым командирами курдских отрядов YPG в направлении населённого пункта Эль-Аримах выдвинулась внушительная колонна САА из 40 пикапов с пехотой, определённого количества основных боевых танков, нескольких бронетранспортёров, а также грузовых автомобилей, под завязку снаряжённых осколочно-фугасными и бронебойными танковыми снарядами, ПТУРСами и вспомогательным оборудованием. Также в район направились подразделения российской военной полиции.В соответствии с информацией, полученной от компетентных сирийских источников, зашедший в район Эль-Аримах контингент представлен подразделениями элитной сирийской дивизии СпН «Силы тигра», 1-й и 4-й танковых дивизий САА, а также немногочисленными отрядами «Национальных сил обороны Сирии» (NDF). Тот факт, что в качестве наиболее многочисленного компонента отправляемой в Эль-Аримах группировки командование Сирийской арабской армии выбрало именно высокомотивированные и наиболее тактически подкованные подразделения «Сил тигра», свидетельствует лишь о фундаментальной важности возлагаемых на неё задач. И это совершенно неудивительно, ведь, по данным тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com, к вечеру 26 декабря окрестности Манбиджа покинули практически все подразделения ССО США, ранее патрулировавшие восточные и северные подступы к городу, оставив курдские отряды народной самообороны YPG, а также северо-западный регион Рожавы на растерзание в десятки раз численно превосходящим формированиям боевиков FSA и подразделениям регулярной турецкой армии.Нет абсолютно никаких сомнений в том, что одной из главных целей согласованного с Анкарой вывода американского контингента из Манбиджа является попытка расшатывания боевой устойчивости правительственных сил Сирии за счёт боестолкновений между бригадами САА и протурецкими боевиками FSA, схлестнувшимися за контроль над Манбиджем и прилегающими территориями, лишёнными штатовской протекции. На сегодняшний день подобная хитрая «дорожная карта», оговоренная между оборонными и внешнеполитическими ведомствами Турции и США, является достаточно выгодным решением для обеих сторон. В частности, перемещение наиболее мощного штурмового «кулака» сирийской армии на манбиджское операционное направление непременно повлечёт за собой ослабление оборонительных возможностей укрепрайонов САА, расположенных на идлибском фронте, а также в районе «хушамского кармана», известного весьма высокоинтенсивными боестолкновениями правительственных сил с «Syrian Democratic Forces».Как следствие, у многочисленных идлибских военизированных группировок («Хаят Тахрир аш-Шам», «Исламская партия Туркестана», «Народный фронт освобождения» и т.д), поддерживаемых турецкой артиллерией, появится масса тактических лазеек для прорыва первой линии обороны САА на линии соприкосновения «идлибского гадюшника» и продвижения в восточном направлении с захватом Алеппо, Телль-Арана, Эс-Сафираха и Дейр-Хафера. Аналогичного типа лазейки выхода на западный берег Евфрата появятся и у поддерживаемых американской артиллерией отрядов SDF в центральной части Сирийского Курдистана (в районе Хушама и Дейр-эз-Зора). Из этих районов Рожавы, изобилующих нефтяными полями, подразделения КМП и ССО США уходить явно не планируют. Что же касается дополнительной оперативно-стратегической выгоды Вашингтона от «слива» Манбиджа туркам, то она, несомненно, имеется и заключается в ответном предоставлении Анкарой полной свободы действий корабельным ударным группировкам 6-го флота ВМС США в акватории Чёрного моря в обход Конвенции Монтрё, что является для Вашингтона настоящим новогодним подарком в преддверии грядущих провокаций ВМСУ близ Керченского пролива. Данные моменты мы обсуждали в наших предыдущих работах.Заблаговременное введение в район курдского Манбиджа не только элитных подразделений сирийской армии, но и российской военной полиции является крайне мудрым совместным решением нашего Генштаба и командования ВС Сирии, поскольку турецкое военное командование, а также курируемые им «ребелы» вряд ли решатся вступать в вооружённое противостояние с российскими военнослужащими, способное спровоцировать широкомасштабный турецко-российский конфликт. Вывод: уже сегодня есть все основания полагать, что нынешний бросок САА в западный регион Сирийского Курдистана позволит Москве и Дамаску взойти на новую ступень восстановления сирийского суверенитета над ранее утраченными северными участками русла реки Евфрат. Более того, будет полностью исключено позорное повторение «афринского сценария», когда в надежде на вывод террористических военизированных формирований из Идлиба под контроль протурецких головорезов был передан курдский кантон Африн.