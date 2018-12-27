"Теперь Путину точно конец!" Птенцы гнезда кудринского в роли либеральных пророков

Говорят, в сознании россиян произошел перелом. Не хотят они больше всем угрожать да силушкой своей богатырской похваляться, а мечтают зажить тихо, мирно, со всеми в ладу да дружбе. Устали сограждане. Запрос у них, понимаете ли, на миролюбивую внешнюю политику образовался.Кто говорит? А это, вестимо, представители двух недонаук – экономисты и психологи. А конкретнее, экономисты Михаил Дмитриев и Сергей Белановский, а также психологи Анастасия Никольская и Елена Черепанова. Подготовили указанные товарищи целый доклад, называющийся «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?» И вся прогрессивная общественность мгновенно воспряла духом и начала улюлюкать: «Ага, Путин, доигрался? Ну все, теперь тебе точно конец!»Дело ещё и в том, что, по искреннему убеждению миролюбивой и некомпетентной общественности, данные авторы в свое время предсказали выступления на Болотной. И теперь они некоторой частью прогрессивной общественности воспринимаются как гуру, а остальными – и вовсе как пророки. Ну надо же, Болотную предсказали! А тут перелом в сознании! Теперь-то Путину точно…Однако у менее восторженных сограждан есть по данному поводу некоторые вопросы. И первый из них: а с каких это пор экономисты стали у нас экспертами по социологии? Или это следствие нашей перестроечной веры в то, что экономисты являются какими-то сверхлюдьми, которым по плечу абсолютно все? Так с тех пор прошло тридцать с лишним лет, и мы с вами знаем, что из себя представляют российские экономисты. Наверное, где-то даже логично, что они пытаются сменить профиль, понимая собственную никчемность на экономическом поприще, но нам все-таки следовало бы быть аккуратнее в потреблении изготовленных ими продуктов. Пусть сначала на мышах потренируются, а то знаем мы их…Второй вопрос, который не дает мне покоя: а кто сказал, что они действительно предсказали Болотную? В их исследовании той поры много говорилось о наступлении политического кризиса (которого в итоге не было), об утрате доверия Путиным (86% плюс-минус до сих пор), Медведевым и «Единой Россией» (тоже до сих пор на своих местах, ЕР отлично прошла те выборы, а авторитет Медведева как тогда ничего не значил, так и сейчас никого не интересует). «Эксперты» предсказали тогда усиление недовольства политической системой (что после кризиса 2008 года было скорее логичным, чем наоборот), а менее чем через год и случилась эта самая Болотная, ставшая, будем откровенны, плодом недовольства некоторых маргинальных движений своим местом у «кормушки». Ни о каких массовых настроениях электората, поддерживающих «Болото», не было слышно ни тогда, ни сейчас, но, конечно, Дмитриева и Белановского поспешили записать в пророки.Ну а как иначе? Давно известно: чем больше пророков, тем сильнее секта…Так что мы имеем, как говорится, «по факту»? А имеем мы некий доклад, подготовленный некими экономистами, об экономических успехах которых мы ничего и никогда не слышали, и психологами, которые тут чуть более уместны, но все-таки не тянущими на роль полноценных экспертов. Их бы, психологов, пристегнуть к нескольким хорошим социологам – авось, и правда что-то интересное бы получилось.Ещё мы имеем некие ссылки на старый прогноз, который якобы сбылся. Правда, в реальности он больше походил, простите, на испускание газов в лужу, но кто-то услышал в этом бульканье грозные отзвуки грядущего болотного бунта и сейчас готов носиться с новым прогнозом, пугая прохожих брызгами слюны и выпученными глазами. Ну что ж, отлично. С фактурой все понятно…На самом деле, если немного ознакомиться с докладом, становится ясно, что он относится к специфическому разряду «борьбы за все хорошее против всего плохого». Причем, что такое «хорошо» и что такое «плохо», определяют сами авторы. Усталость нашего общества, живущего в условиях фактической мобилизации, весьма вольно интерпретирована ими как недовольство и готовность чуть ли не к свержению власти, а реальное недовольство, возникшее в результате довольно скотской (простите, трудно подобрать другое слово) пенсионной реформы, трактуется и как недовольство внешней политикой, от которой, по стойкому убеждению наших либералов, все наши беды.Понятно, что авторы не совсем дураки. Обычно главная опасность таких докладов и прогнозов состоит в том, кто некие общественные настроения их авторами улавливаются достаточно хорошо. Плохо у них с трактовками, с определением причин, с реальным прогнозированием возможных последствий. Поэтому предложенный вниманию широкой публики некий наукообразный продукт может запутать, увы, не только сектантов, но и просто менее искушенных в политике или социологии людей. И тогда армия кричащих «Ну вот теперь Путину точно конец!» пополнится новыми рекрутами.Нам же, наверное, не стоит поддаваться на подобную провокацию. Общество, конечно, устало, но пришло ли время для демобилизации?Увы, если перестать сопротивляться внешней агрессии, она вряд ли автоматически прекратится. Скорее, почти со стопроцентной вероятностью, это закончится гибелью жертвы. И нам нужно четко отделять наше желание пожить тихо и мирно, которое, вероятно, действительно у многих присутствует, от нашей возможности это себе позволить.А что касается докладов и прогнозов, то так бы хотелось отправить этих экономистов куда-нибудь в ЖКХ, совковыми лопатами теплотрассы копать. Цены бы им не было…