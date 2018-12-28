Гособоронзаказ 2018 года в цифрах
В настоящее время амбициозной задаче по переоснащению российских вооруженных сил новой техникой и вооружением уделяется пристальное внимание руководства страны. В 2018 году государство потратило на выполнение Гособоронзаказа (ГОЗ) по линии Минобороны практически 1,5 триллиона рублей. Эту сумму еще в мае 2018 года на совещании по вопросам снабжения армии и работы ОПК страны озвучил президент России Владимир Путин.
В конце декабря о цифрах и достигнутых результатах выполнения Гособоронзаказа в 2018 году в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко, который ранее с 2014 года по июнь 2018 года являлся генеральным директором АО «Концерн «Калашников». По словам высокопоставленного чиновника Минобороны, выделенный объем денежных средств позволил обеспечить плановое развитие системы вооружения ВС России. По словам Криворучко, для обеспечения необходимых темпов оснащения российских войск современными образцами вооружений, военной и специальной техникой (ВВСТ) порядка 70 процентов от обозначенной суммы в 1,5 триллиона рублей были направлены на серийные комплектные закупки.
Для повышения эффективности выполнения ГОЗ в Минобороны РФ был реализован дополнительный комплекс мер, который учел аналогичный опыт работы в предыдущие годы реализации программы. Среди прочего были уточнены порядок планирования и реализации ГОЗ, это позволило оптимизировать задачи и работу различных органов военного управления по данным направлениям. Помимо этого в 2018 году впервые была организована работа оперативных штабов (ВМФ и ВКС), которые отвечали за решение проблемных вопросов исполнения и размещения заданий ГОЗ с интегрированными структурами и непосредственно с предприятиям российского ОПК, являющимися исполнителями различных госконтрактов.
Исполнение гособоронзаказа 2018 года в цифрах
По словам Алексея Криворучко, принятые меры позволили своевременно до 15 мая 2018 года законтрактовать большую часть выделенных денежных средств (около 94%) и приступить к реализации заданий гособоронзаказа. В результате в 2018 году в войска удалось поставить порядка 115 тысяч различных современных образцов и средств, включая более 2,5 тысяч основных ВВСТ, которые и определяют боевую мощь видов и родов ВС Российской Федерации. Среди поставленной в армию техники можно выделить фронтовые бомбардировщики Су-34, многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С, учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты Ка-52, Ка-226 и Ми-8 разных модификаций. Всего в 2018 году российские вооруженные силы получили более 120 единиц различной авиационной техники.
Среди бронетехники Криворучко особо выделил крупные поставки в войска новых бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-3, а также десантных БМД-4М и БТР-МДМ. Всего в части было передано более 300 единиц бронетанкового вооружения и техники.
Если говорить о системах ракетно-артиллерийского вооружения, то за 2018 год в войска были поставлены ПТРК «Корнет» и «Хризантема-СП», самоходные 152-мм гаубицы «Мста-СМ», а также дивизионный комплект ПТРК «Искандер-М», помимо этого войска получили крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». В совокупности – более 120 единиц различного ракетно-артиллерийского вооружения.
Если говорить о ВМФ России, то в состав флота были приняты фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», малые ракетные корабли проекта 22800 «Мытищи» и проекта 21631 «Орехов-Зуево». Помимо этого флот пополнился судами обеспечения и разнообразными боевыми катерами. В состав ВМФ также были переданы новые береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». 25 декабря 2018 года в состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет «Громкий» проекта 20380. Напомним, что корвет «Громкий» стал вторым кораблем проекта 20380 из четырех, которые должны быть построены в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) и переданы Тихоокеанскому флоту ВМФ России. Первый боевой корабль получил имя «Совершенный» и был передан в состав флота в июле 2017 года. Всего по итогам 2018 года российский флот пополнили более 20 кораблей и судов разного назначения.
По словам президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, ВМФ России в 2018 году получит 11 боевых кораблей. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». «Из ремонта выйдет 4 военных корабля, 25 декабря мы поднимем Андреевский флаг на корвете «Громкий» на Дальнем Востоке, и, надеюсь, что через несколько дней после этого российскому флоту будет передан тральщик «Антонов» производства Средне-Невского завода», –отметил Рахманов. Как сообщает ИА REGNUM, передача кораблей в последнюю неделю декабря 2018 года обеспечит выполнение судостроительной корпорацией гособоронзаказа 2018 года на 100 процентов – впервые за последние пять лет.
Особо Алексей Криворучко отметил факт поставок в вооруженные силы нового зенитно-ракетного вооружения и техники. По его словам, в 2018 году российской армии были переданы ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК «Тор-М2», в том числе в арктическом исполнении, а также ЗРК «Бук-М3» и ЗРС С-400 «Триумф». К безусловным новинкам можно отнести ЗРК «Бук-М3», который был продемонстрирован широкой публике только в рамках работы форума «Армия-2018». В настоящее время данный комплекс ПВО поставляется в войска и ставится на боевое дежурство, помимо этого осуществляется его адаптация для иностранных заказчиков (экспортная версия получит обозначение «Викинг»). «Бук-М3» – это по-настоящему новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Пусковые установки данного комплекса могут нести 6 или 12 ракет и в состоянии уверенно поражать аэродинамические цели на высоте до 25-27 км и на расстоянии до 70 км.
Помимо этого Вооруженные силы РФ получили в 2018 году более 100 комплексов радиолокационных станций разного назначения, а также стрелковое вооружение и экипировку, современные средства связи, новейшие комплексы РЭБ, РХБЗ и многое другое. К примеру, в 2018 году концерн «Калашников», входящий в состав госкорпорации Ростех, начал поставку в войска 5,45-мм автоматов АК-12 в рамках реализации гособоронзаказа 2018 года. По сообщению официального сайта концерна, 20 декабря состоялась отгрузка первых 2500 автоматов заказчику – Минобороны РФ. Российские военные стали первым заказчиком, получившим новый автомат. На 2019 год в Ижевске запланирован выход на полноценное крупносерийное производство нового автоматического оружия.
Помимо новой техники российские вооруженные силы получили порядка 8,5 тысяч отремонтированных и модернизированных образцов и средств вооружения, в том числе около двух тысяч основных. Непосредственно в войсках в 2018 году удалось провести сервисное обслуживание более 57 тысяч единиц вооружений, военной и специальной техникой. Все приведенные выше цифры лучше всего говорят о слаженной работе Минобороны России и российских предприятий ОПК в области решения важнейшей государственной задачи – реализации ГОЗ на 2018 год.
По итогам 2018 года удалось довести уровень оснащенности частей постоянной готовности современными серийными образцами ВВСТ до 61,5 процента, а обеспеченности войск вооружением и техникой до 98 процентов, при этом поддерживается исправность имеющегося парка техники в среднем на уровне 94 процентов, отметил замминистра обороны России Алексей Криворучко. По его словам, почти все предприятия ОПК России справились со взятыми на себя контрактными обязательствами. Одновременно с этим своевременное исполнение госконтрактов достигнуто было не по всей номенклатуре вооружения и техники, работа над исправлением данной ситуации будет продолжаться.
По словам Юрия Борисова, вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, исполнение ГОЗ на предприятиях и в организациях ОПК доведено в среднем до 97-98 процентов, а, к примеру, в госкорпорации «Росатом», он выполняется на 100 процентов. В интервью «Российской газете» Борисов отметил: «Если в 2012 году процент выполнения запланированных мероприятий по ГОЗ был около 81 процента, то за последние несколько лет нам удалось довести уровень исполнения ежегодного государственного оборонного заказа до 97-98 процентов». По его словам, это уже «неплохой показатель», но существует и более высокая планка, здесь он привел в пример «Росатом».
В конструкторских, научно-исследовательских организациях и на предприятиях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации уже не первый год задания гособоронзаказа выполняются в стопроцентном объеме и, чаще всего, досрочно. Так получилось и в 2018 году. Стоит отметить, что именно атомная госкорпорация в сотрудничестве с Минобороны РФ реализует на практике российскую политику в области ядерного сдерживания. Она не просто снабжает наземные войска, флот и авиацию серийными, уже принятыми на вооружение ядерными зарядами и боеприпасами, но и осуществляет поиск ответов на новые для нашей страны военные и геополитические угрозы и вызовы времени.
Модернизация Стратегических ядерных сил России – приоритетная задача
В настоящее время перевооружение отечественной группировки Стратегических ядерных сил (СЯС) осуществляется с учетом реализации США концепции «Глобальный удар» и развертывания глобальной системы ПРО. Еще 7 мая 2012 года Указом Президента Российской Федерации №603 было предусмотрено, в том числе, и приоритетное развитие российских сил ядерного сдерживания. В настоящее время данный вопрос находится на особом контроле у Минобороны и руководства страны. На модернизацию СЯС всегда выделаются необходимые для этого финансовые ресурсы.
Комментируя газете «Красная звезда» работу в этом направлении, Алексей Криворучко отметил, что в 2018 году состоялись успешные бросковые испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными самолетами – четырьмя Ту-95МС и одним Ту-160. Для них в полном объеме была проведена закупка нужного числа крылатых ракет авиационного базирования. Морская группировка стратегических ядерных сил поддерживалась в готовности к применению по своему назначению. В 2018 году в России начались испытания новой стратегической атомной подводной лодки проекта 955А «Борей», которая является головным подводным крейсером обновленного проекта.
Если говорить о перспективных планах, то в 2019 году главные усилия в области СЯС будут сосредоточены на перевооружении российской стратегической группировки современными и перспективными комплексами, обладающими улучшенными тактико-техническими характеристиками. Так в РВСН на боевое дежурство должен будет заступить первый ракетный полк, который получит ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» с МБР, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Помимо этого в боевой состав планируется ввести четыре очередных модернизированных турбовинтовых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Если говорить о морской составляющей СЯС, то в 2019 году планируется принятие в состав ВМФ головного атомного подводного крейсера проекта 955А «Князь Владимир», вооруженного МБР «Булава».
Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский
26 декабря 2018 года Минобороны России продемонстрировало видеозапись успешного пуска ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский. Как отмечает официальный сайт президента России, в среду ракетный комплекс «Авангард» успешно прошел финальные испытания и уже в 2019 году заступит на боевое дежурство в РВСН. Таким образом, у России первой в мире появился новый вид стратегического вооружения. В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время успешно поразил условную цель на Камчатке на боевом полигоне Кура. Возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют ему обходить зоны действия огневых и информационных средств противоракетной обороны, что позволяет обеспечить эффективное преодоление существующих и перспективных систем ПРО.
По данным специализированного военного блога bmpd, данный испытательный пуск был осуществлен с использованием МБР УР-100Н УТТХ, которая была оснащена гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард». Запуск был выполнен из позиционного района 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии, которая входит в состав 31-й ракетной армии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область). Для запуска использовалась модифицированная шахтная пусковая установка МБР Р-36М2. Всего в рамках реализации Государственной программы вооружений, рассчитанной на 2018-2027 год, планируется к концу 2027 года развернуть два полка комплекса «Авангард» с ракетами УР-100Н УТТХ (всего 12 штук). Известно также, что в будущем управляемые боевые блоки комплекса «Авангард» могут быть установлены на новой МБР «Сармат», которая придет на смену Р-36М «Воевода» и уже получила в натовской кодификации обозначение «Сатана-2».
Планы гособоронзаказа на 2019 год
По словам Алексея Криворучко, в 2019 году на реализацию ГОЗ в части закупок, ремонта и НИОКР предусмотрена сумма того же порядка, что и в 2018 году. В целях достижения установленных показателей уровня обес¬печенности и современности вооружения в войсках порядка 70 процентов к 2020 году денежные средства будут направлены в первую очередь на серийные закупки различных современных образцов вооружений и военной техники.
В рамках реализации гособоронзаказа в 2019 году предусмотрены поставки и ремонт более 35 тысяч систем, комплексов и образцов вооружений, в том числе около 4500 основных образцов ВВСТ. В 2019 году Россия должна получить первую серийную партию истребителей пятого поколения Су-57, а также партию новых ударных боевых вертолетов Ми-28НМ. Также ожидается первый полет уникального самолета-амфибии Бе-200 в специальном исполнении для Минобороны России. Сухопутные войска получат первые БМП и танки, построенные на тяжелой гусеничной платформе «Армата», а также основные боевые танки Т-90М и самоходные артиллерийские орудия «Коалиция-СВ». В целом в 2019 году планируется довести уровень современности ВВСТ в частях и соединениях постоянной готовности до 67 процентов к 31 декабря 2019 года (рост на 5,5 процентов). Уровень обеспеченности российских войск вооружением и военной техникой планируется поднять до 98,3 процента, а исправность парка поддерживать на уровне 94 процента.
В конце декабря о цифрах и достигнутых результатах выполнения Гособоронзаказа в 2018 году в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель министра обороны страны Алексей Криворучко, который ранее с 2014 года по июнь 2018 года являлся генеральным директором АО «Концерн «Калашников». По словам высокопоставленного чиновника Минобороны, выделенный объем денежных средств позволил обеспечить плановое развитие системы вооружения ВС России. По словам Криворучко, для обеспечения необходимых темпов оснащения российских войск современными образцами вооружений, военной и специальной техникой (ВВСТ) порядка 70 процентов от обозначенной суммы в 1,5 триллиона рублей были направлены на серийные комплектные закупки.
Для повышения эффективности выполнения ГОЗ в Минобороны РФ был реализован дополнительный комплекс мер, который учел аналогичный опыт работы в предыдущие годы реализации программы. Среди прочего были уточнены порядок планирования и реализации ГОЗ, это позволило оптимизировать задачи и работу различных органов военного управления по данным направлениям. Помимо этого в 2018 году впервые была организована работа оперативных штабов (ВМФ и ВКС), которые отвечали за решение проблемных вопросов исполнения и размещения заданий ГОЗ с интегрированными структурами и непосредственно с предприятиям российского ОПК, являющимися исполнителями различных госконтрактов.
Исполнение гособоронзаказа 2018 года в цифрах
По словам Алексея Криворучко, принятые меры позволили своевременно до 15 мая 2018 года законтрактовать большую часть выделенных денежных средств (около 94%) и приступить к реализации заданий гособоронзаказа. В результате в 2018 году в войска удалось поставить порядка 115 тысяч различных современных образцов и средств, включая более 2,5 тысяч основных ВВСТ, которые и определяют боевую мощь видов и родов ВС Российской Федерации. Среди поставленной в армию техники можно выделить фронтовые бомбардировщики Су-34, многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-35С, учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты Ка-52, Ка-226 и Ми-8 разных модификаций. Всего в 2018 году российские вооруженные силы получили более 120 единиц различной авиационной техники.
Истребитель Су-30СМ на заводе ПАО "Корпорация "Иркут"
Среди бронетехники Криворучко особо выделил крупные поставки в войска новых бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-3, а также десантных БМД-4М и БТР-МДМ. Всего в части было передано более 300 единиц бронетанкового вооружения и техники.
Если говорить о системах ракетно-артиллерийского вооружения, то за 2018 год в войска были поставлены ПТРК «Корнет» и «Хризантема-СП», самоходные 152-мм гаубицы «Мста-СМ», а также дивизионный комплект ПТРК «Искандер-М», помимо этого войска получили крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс». В совокупности – более 120 единиц различного ракетно-артиллерийского вооружения.
Если говорить о ВМФ России, то в состав флота были приняты фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», малые ракетные корабли проекта 22800 «Мытищи» и проекта 21631 «Орехов-Зуево». Помимо этого флот пополнился судами обеспечения и разнообразными боевыми катерами. В состав ВМФ также были переданы новые береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». 25 декабря 2018 года в состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет «Громкий» проекта 20380. Напомним, что корвет «Громкий» стал вторым кораблем проекта 20380 из четырех, которые должны быть построены в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) и переданы Тихоокеанскому флоту ВМФ России. Первый боевой корабль получил имя «Совершенный» и был передан в состав флота в июле 2017 года. Всего по итогам 2018 года российский флот пополнили более 20 кораблей и судов разного назначения.
По словам президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, ВМФ России в 2018 году получит 11 боевых кораблей. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24». «Из ремонта выйдет 4 военных корабля, 25 декабря мы поднимем Андреевский флаг на корвете «Громкий» на Дальнем Востоке, и, надеюсь, что через несколько дней после этого российскому флоту будет передан тральщик «Антонов» производства Средне-Невского завода», –отметил Рахманов. Как сообщает ИА REGNUM, передача кораблей в последнюю неделю декабря 2018 года обеспечит выполнение судостроительной корпорацией гособоронзаказа 2018 года на 100 процентов – впервые за последние пять лет.
Корвет проекта 20380 «Громкий»
Особо Алексей Криворучко отметил факт поставок в вооруженные силы нового зенитно-ракетного вооружения и техники. По его словам, в 2018 году российской армии были переданы ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК «Тор-М2», в том числе в арктическом исполнении, а также ЗРК «Бук-М3» и ЗРС С-400 «Триумф». К безусловным новинкам можно отнести ЗРК «Бук-М3», который был продемонстрирован широкой публике только в рамках работы форума «Армия-2018». В настоящее время данный комплекс ПВО поставляется в войска и ставится на боевое дежурство, помимо этого осуществляется его адаптация для иностранных заказчиков (экспортная версия получит обозначение «Викинг»). «Бук-М3» – это по-настоящему новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия. Пусковые установки данного комплекса могут нести 6 или 12 ракет и в состоянии уверенно поражать аэродинамические цели на высоте до 25-27 км и на расстоянии до 70 км.
Помимо этого Вооруженные силы РФ получили в 2018 году более 100 комплексов радиолокационных станций разного назначения, а также стрелковое вооружение и экипировку, современные средства связи, новейшие комплексы РЭБ, РХБЗ и многое другое. К примеру, в 2018 году концерн «Калашников», входящий в состав госкорпорации Ростех, начал поставку в войска 5,45-мм автоматов АК-12 в рамках реализации гособоронзаказа 2018 года. По сообщению официального сайта концерна, 20 декабря состоялась отгрузка первых 2500 автоматов заказчику – Минобороны РФ. Российские военные стали первым заказчиком, получившим новый автомат. На 2019 год в Ижевске запланирован выход на полноценное крупносерийное производство нового автоматического оружия.
Помимо новой техники российские вооруженные силы получили порядка 8,5 тысяч отремонтированных и модернизированных образцов и средств вооружения, в том числе около двух тысяч основных. Непосредственно в войсках в 2018 году удалось провести сервисное обслуживание более 57 тысяч единиц вооружений, военной и специальной техникой. Все приведенные выше цифры лучше всего говорят о слаженной работе Минобороны России и российских предприятий ОПК в области решения важнейшей государственной задачи – реализации ГОЗ на 2018 год.
Автомат АК-12
По итогам 2018 года удалось довести уровень оснащенности частей постоянной готовности современными серийными образцами ВВСТ до 61,5 процента, а обеспеченности войск вооружением и техникой до 98 процентов, при этом поддерживается исправность имеющегося парка техники в среднем на уровне 94 процентов, отметил замминистра обороны России Алексей Криворучко. По его словам, почти все предприятия ОПК России справились со взятыми на себя контрактными обязательствами. Одновременно с этим своевременное исполнение госконтрактов достигнуто было не по всей номенклатуре вооружения и техники, работа над исправлением данной ситуации будет продолжаться.
По словам Юрия Борисова, вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, исполнение ГОЗ на предприятиях и в организациях ОПК доведено в среднем до 97-98 процентов, а, к примеру, в госкорпорации «Росатом», он выполняется на 100 процентов. В интервью «Российской газете» Борисов отметил: «Если в 2012 году процент выполнения запланированных мероприятий по ГОЗ был около 81 процента, то за последние несколько лет нам удалось довести уровень исполнения ежегодного государственного оборонного заказа до 97-98 процентов». По его словам, это уже «неплохой показатель», но существует и более высокая планка, здесь он привел в пример «Росатом».
В конструкторских, научно-исследовательских организациях и на предприятиях ядерного оружейного комплекса Российской Федерации уже не первый год задания гособоронзаказа выполняются в стопроцентном объеме и, чаще всего, досрочно. Так получилось и в 2018 году. Стоит отметить, что именно атомная госкорпорация в сотрудничестве с Минобороны РФ реализует на практике российскую политику в области ядерного сдерживания. Она не просто снабжает наземные войска, флот и авиацию серийными, уже принятыми на вооружение ядерными зарядами и боеприпасами, но и осуществляет поиск ответов на новые для нашей страны военные и геополитические угрозы и вызовы времени.
Модернизация Стратегических ядерных сил России – приоритетная задача
В настоящее время перевооружение отечественной группировки Стратегических ядерных сил (СЯС) осуществляется с учетом реализации США концепции «Глобальный удар» и развертывания глобальной системы ПРО. Еще 7 мая 2012 года Указом Президента Российской Федерации №603 было предусмотрено, в том числе, и приоритетное развитие российских сил ядерного сдерживания. В настоящее время данный вопрос находится на особом контроле у Минобороны и руководства страны. На модернизацию СЯС всегда выделаются необходимые для этого финансовые ресурсы.
Используемый ПАО "Туполев" в качестве опытного самолета для отработки модернизации стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Артём Аникеев/AviaPressPhoto
Комментируя газете «Красная звезда» работу в этом направлении, Алексей Криворучко отметил, что в 2018 году состоялись успешные бросковые испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Авиационные стратегические ядерные силы пополнились пятью модернизированными самолетами – четырьмя Ту-95МС и одним Ту-160. Для них в полном объеме была проведена закупка нужного числа крылатых ракет авиационного базирования. Морская группировка стратегических ядерных сил поддерживалась в готовности к применению по своему назначению. В 2018 году в России начались испытания новой стратегической атомной подводной лодки проекта 955А «Борей», которая является головным подводным крейсером обновленного проекта.
Если говорить о перспективных планах, то в 2019 году главные усилия в области СЯС будут сосредоточены на перевооружении российской стратегической группировки современными и перспективными комплексами, обладающими улучшенными тактико-техническими характеристиками. Так в РВСН на боевое дежурство должен будет заступить первый ракетный полк, который получит ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» с МБР, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Помимо этого в боевой состав планируется ввести четыре очередных модернизированных турбовинтовых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Если говорить о морской составляющей СЯС, то в 2019 году планируется принятие в состав ВМФ головного атомного подводного крейсера проекта 955А «Князь Владимир», вооруженного МБР «Булава».
Пуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский
26 декабря 2018 года Минобороны России продемонстрировало видеозапись успешного пуска ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский. Как отмечает официальный сайт президента России, в среду ракетный комплекс «Авангард» успешно прошел финальные испытания и уже в 2019 году заступит на боевое дежурство в РВСН. Таким образом, у России первой в мире появился новый вид стратегического вооружения. В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время успешно поразил условную цель на Камчатке на боевом полигоне Кура. Возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют ему обходить зоны действия огневых и информационных средств противоракетной обороны, что позволяет обеспечить эффективное преодоление существующих и перспективных систем ПРО.
По данным специализированного военного блога bmpd, данный испытательный пуск был осуществлен с использованием МБР УР-100Н УТТХ, которая была оснащена гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса «Авангард». Запуск был выполнен из позиционного района 13-й ракетной Оренбургской Краснознамённой дивизии, которая входит в состав 31-й ракетной армии РВСН (Домбаровский, Оренбургская область). Для запуска использовалась модифицированная шахтная пусковая установка МБР Р-36М2. Всего в рамках реализации Государственной программы вооружений, рассчитанной на 2018-2027 год, планируется к концу 2027 года развернуть два полка комплекса «Авангард» с ракетами УР-100Н УТТХ (всего 12 штук). Известно также, что в будущем управляемые боевые блоки комплекса «Авангард» могут быть установлены на новой МБР «Сармат», которая придет на смену Р-36М «Воевода» и уже получила в натовской кодификации обозначение «Сатана-2».
Планы гособоронзаказа на 2019 год
По словам Алексея Криворучко, в 2019 году на реализацию ГОЗ в части закупок, ремонта и НИОКР предусмотрена сумма того же порядка, что и в 2018 году. В целях достижения установленных показателей уровня обес¬печенности и современности вооружения в войсках порядка 70 процентов к 2020 году денежные средства будут направлены в первую очередь на серийные закупки различных современных образцов вооружений и военной техники.
Основной боевой танк Т-90М
В рамках реализации гособоронзаказа в 2019 году предусмотрены поставки и ремонт более 35 тысяч систем, комплексов и образцов вооружений, в том числе около 4500 основных образцов ВВСТ. В 2019 году Россия должна получить первую серийную партию истребителей пятого поколения Су-57, а также партию новых ударных боевых вертолетов Ми-28НМ. Также ожидается первый полет уникального самолета-амфибии Бе-200 в специальном исполнении для Минобороны России. Сухопутные войска получат первые БМП и танки, построенные на тяжелой гусеничной платформе «Армата», а также основные боевые танки Т-90М и самоходные артиллерийские орудия «Коалиция-СВ». В целом в 2019 году планируется довести уровень современности ВВСТ в частях и соединениях постоянной готовности до 67 процентов к 31 декабря 2019 года (рост на 5,5 процентов). Уровень обеспеченности российских войск вооружением и военной техникой планируется поднять до 98,3 процента, а исправность парка поддерживать на уровне 94 процента.
- Автор:
- Юферев Сергей
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