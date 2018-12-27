В Киеве заявили о захвате большей части "серой зоны" на Донбассе

Украинский военнослужащий одного из нацбатальонов

Тревожные сводки приходят с Украины. Украинская сторона распространяет сообщения о том, что ВСУ осуществили захват большей части так называемой «серой зоне». Об этом заявил один из главных пропагандистов Петра Порошенко Юрий Бирюков в эфире телеканала «Прямой».В своём заявлении Бирюков об «освобождении» двух третей в «серой зоне» со взятием её под контроль украинскими силовиками.Это фактический ответ тем лицам, которые занимались откровенным высмеиванием заявлений официальных представителей Донецкой и Луганской народных республик о наступлении ВСУ, а также о проведении систематических диверсионных операций как в «серой зоне», так и на территории республик. В то же время это и сигнал самим республикам, командование которых всякий раз заявляет, что войска готовы дать жёсткий отпор украинскому агрессору.Другой вопрос, не является ли заявление Бирюкова очередным этапом пропаганды для внутреннего пользования - с целью повышения президентского рейтинга г-на Порошенко...Напомним, что накануне Пётр Порошенко не стал продлевать действие режима военного положения, в ходе которого украинские войска наиболее активно продвинулись к границам ДНР и ЛНР. В течение месяца действия военного положения к линии соприкосновения были переброшены штурмовые отряды ВСУ, тяжёлая техника, включая танки.На сегодняшний день украинские штурмовые подразделения располагаются в непосредственной близости к разграничительной линии на Донбассе и не оставляют попыток по дальнейшему продвижению, в том числе и с одновременным захватом населённых пунктов в «серой зоне». И этого не скрывают представители украинских властей.