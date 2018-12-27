Трамп совершил визит на американскую базу в Ирак

На фоне обвинений со стороны оппонентов в адрес американского президента Дональда Трампа в том, что он стал первым за 16 лет президентом, не встретившимся с военнослужащими на Рождество, хозяин Белого дома решил «исправить» ситуацию. Вместе с супругой он совершил необъявленный визит в Ирак, где провёл встречу с представителями американского военного контингента на базе «Аль-Асад».По обыкновению, Трамп назвал встречу и самих американских военнослужащих «невероятными» и добавил в своём твите слова о том, чтобы Бог хранил Америку.Военнослужащие США поинтересовались у верховного главнокомандующего, не собирается ли он осуществить вывод войск и из Ирака тоже. По словам Дональда Трампа, такой вывод он не планирует. Напомним, что ранее Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии и подготовке к выводу 7 тысяч военных (50% контингента) из Афганистана.Трамп вместе с Меланьей прогулялся по американской базе, посетил штабной кабинет и зашёл в зал столовой, где, как звезда Голливуда, на фоне рождественского убранства раздавал автографы и делал селфи с солдатами американской армии.В своё время вывод контингента США из Ирака обещал Барак Обама. Однако войска США в Ираке остались, что аргументировалось появлением террористической группировки "Исламское государство" (*запрещено в РФ). Теперь, по всем законам американского жанра, на фоне заявлений о выводе войск США из Сирии власти Соединённых Штатов просто "обязаны обнаружить" террористов или нарушение прав и свобод где-либо ещё. Содержание армии исключительно на своей территории не является финансовым и геополитическим интересом правящих кланов в Вашингтоне.