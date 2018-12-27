Нефть рекордно подорожала за сутки

Буквально несколько часов назад глава Минфина и председатель правления «Роснефти» рассказывали о причинах резкого снижения цен на нефть. По словам Силуанова, котировки упали, так как снова стала выгодной добыча сланцевых углеводородов. Отмечена, что такого рода рентабельность прекратиться при цене на нефть в районе 40 долларов за баррель.Однако баррель «чёрного золота» вместо того, чтобы опуститься до упомянутой 40-долларовой отметки, рванул вверх с небывалым ускорением. Суточное подорожание нефти стали рекордным за все последние годы. Рост составил более 11,3 процентов, и баррель нефти марки Brent приблизился к отметке в 55 долларов.Как уже отмечалось, нет объективных причин, по которым цена на нефть в течение одной недели могла бы падать на 3-4 процента в сутки и расти сразу на одиннадцать. Спекулятивная составляющая этого процесса очевидна, и никакая сланцевая нефть тут не играет роли. Мало того, ещё около двух лет назад эксперты в области углеводородов отмечали, что добыча сланцевой нефти рентабельна и при ценах на уровне 60 долларов за баррель.Нужно отметить, что вместе с баррелем «чёрного золота» вверх устремились и биржевые цены на основные драгоценные металлы. Более других подорожал палладий. Его цена за сутки выросла более чем на 6 процентов. Золото и платина подорожали примерно на 3,1-3,7%. Обратил на себя внимание тот факт, что практически неизменной осталась цена на природный газ и уголь.