СМИ со ссылкой на Минтруд рассказали о грядущих увольнениях в России
Согласно прогнозу, представленному Министерством труда и социальной защиты РФ, более 230 тысяч граждан России до 12 марта 2019 года могут стать безработными. Об этом сегодня сообщается в газете «Известия» со ссылкой на аналитическую записку ведомства.
Согласно данным печатного издания, прогноз министерства основывается на опросе порядка 46 тысяч организаций с общим числом сотрудников в 12 млн человек и охватывает период в три месяца – с 12 декабря 2018 текущего года по 12 марта 2019 года.
Минтруд разъясняет, что под риском увольнения понимается не только расторжение работодателем трудового договора с сотрудником, но и его случившийся перевод на неполный рабочий график.
В так называемой зоне риска оказались, по данным Минтруда, сотрудники, работающие в банковской и финансовой сфере. Число граждан, которые могут лишиться работы в этой сфере, составляет 30,5 тыс. россиян. В транспортной отрасли потери могут составить 27,7 тысяч работников. Большое количество увольнений ожидается и в области, занимающейся производством вычислительной техники и электрооборудования, – 16,6 тысяч человек. Чем обусловлены эти возможные сокращения, не сообщается.
Как отмечается в аналитической записке, общее количество безработных россиян за указанный период составит 230,8 тыс. человек, большая часть из которых проживает в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.
Сравнений с числом увольнений за прошлый год (за аналогичный период) не приводится.
В ходе пресс-конференции президент России заметил, что безработица в России достигла рекордно низкого уровня.
Согласно данным печатного издания, прогноз министерства основывается на опросе порядка 46 тысяч организаций с общим числом сотрудников в 12 млн человек и охватывает период в три месяца – с 12 декабря 2018 текущего года по 12 марта 2019 года.
Минтруд разъясняет, что под риском увольнения понимается не только расторжение работодателем трудового договора с сотрудником, но и его случившийся перевод на неполный рабочий график.
В так называемой зоне риска оказались, по данным Минтруда, сотрудники, работающие в банковской и финансовой сфере. Число граждан, которые могут лишиться работы в этой сфере, составляет 30,5 тыс. россиян. В транспортной отрасли потери могут составить 27,7 тысяч работников. Большое количество увольнений ожидается и в области, занимающейся производством вычислительной техники и электрооборудования, – 16,6 тысяч человек. Чем обусловлены эти возможные сокращения, не сообщается.
Как отмечается в аналитической записке, общее количество безработных россиян за указанный период составит 230,8 тыс. человек, большая часть из которых проживает в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург.
Сравнений с числом увольнений за прошлый год (за аналогичный период) не приводится.
В ходе пресс-конференции президент России заметил, что безработица в России достигла рекордно низкого уровня.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter