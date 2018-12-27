Около трети жителей Украины не испытывают гордости за своё гражданство
На Украине опубликованы обращающие на себя внимание результаты опроса, в ходе которого у жителей страны поинтересовались, гордятся ли они своим статусом гражданина Украины. Опрос проводился группой социологического мониторинга «Рейтинг». При этом украинские СМИ преподнесли результаты опроса в интересном стиле, отметив, что «почти 70% украинцев гордятся тем, что они являются украинскими гражданами». В опросе таковых – 69%.
Из этого результата можно сделать вывод о том, что почти треть украинских граждан не испытывает особой гордости за то, что обладает статусом граждан Украины.
Обращает на себя результат опроса по украинским регионам. Наибольшее число жителей Украины, не испытывающих гордости за своё украинское гражданство, проживают в Одесской, Запорожской, Харьковской, Полтавской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкого и Луганского регионов.
Наибольшее число гордых наличием украинского паспорта проживает в Житомирской, Черниговской, Киевской и Ивано-Франковской областях.
В общей сложности, группа «Рейтинг» опросила около 40 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 лет. Общую погрешность оценили не более чем в 0,5 процентных пункта.
Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря – то есть как до, так и во время действовавшего военного положение. Напомним, что накануне Пётр Порошенко решил отказаться от продления срока действия ВП, что в Киеве объяснили давлением со стороны ЕС и США.
Из этого результата можно сделать вывод о том, что почти треть украинских граждан не испытывает особой гордости за то, что обладает статусом граждан Украины.
Обращает на себя результат опроса по украинским регионам. Наибольшее число жителей Украины, не испытывающих гордости за своё украинское гражданство, проживают в Одесской, Запорожской, Харьковской, Полтавской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкого и Луганского регионов.
Наибольшее число гордых наличием украинского паспорта проживает в Житомирской, Черниговской, Киевской и Ивано-Франковской областях.
В общей сложности, группа «Рейтинг» опросила около 40 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 лет. Общую погрешность оценили не более чем в 0,5 процентных пункта.
Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря – то есть как до, так и во время действовавшего военного положение. Напомним, что накануне Пётр Порошенко решил отказаться от продления срока действия ВП, что в Киеве объяснили давлением со стороны ЕС и США.
- Использованы фотографии:
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