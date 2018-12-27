Около трети жителей Украины не испытывают гордости за своё гражданство

На Украине опубликованы обращающие на себя внимание результаты опроса, в ходе которого у жителей страны поинтересовались, гордятся ли они своим статусом гражданина Украины. Опрос проводился группой социологического мониторинга «Рейтинг». При этом украинские СМИ преподнесли результаты опроса в интересном стиле, отметив, что «почти 70% украинцев гордятся тем, что они являются украинскими гражданами». В опросе таковых – 69%.Из этого результата можно сделать вывод о том, что почти треть украинских гражданособойза то, что обладает статусом граждан Украины.Обращает на себя результат опроса по украинским регионам. Наибольшее число жителей Украины, не испытывающих гордости за своё украинское гражданство, проживают в Одесской, Запорожской, Харьковской, Полтавской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Донецкого и Луганского регионов.Наибольшее число гордых наличием украинского паспорта проживает в Житомирской, Черниговской, Киевской и Ивано-Франковской областях.В общей сложности, группа «Рейтинг» опросила около 40 тысяч граждан Украины в возрасте от 18 лет. Общую погрешность оценили не более чем в 0,5 процентных пункта.Опрос проводился с 16 ноября по 10 декабря – то есть как до, так и во время действовавшего военного положение. Напомним, что накануне Пётр Порошенко решил отказаться от продления срока действия ВП, что в Киеве объяснили давлением со стороны ЕС и США.