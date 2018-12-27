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С космодрома Восточный стартовал «Союз-2.1а»

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В четверг с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками, передает РИА Новости.




Старт носителя состоялся в 5:07 по московскому времени. Российские спутники представлены двумя аппаратами дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» под номерами 5 и 6.

Спутники выведены на опорную орбиту. Их выведение на целевые орбиты обеспечит разгонный блок «Фрегат». В качестве попутной нагрузки на орбиту доставлены 26 иностранных аппаратов из Германии, Испании, Японии, США и ЮАР. Спутники «Канопус-В» будут находиться на орбите с параметрами 478 на 522 км.

На высоте 585 км произойдет отделение японского спутника, трех немецких и восьми американских. Отделение остальных аппаратов планируется на высоте 495 км.

В 10:00 «Фрегат» включит двигатель для схода с орбиты и в 10:25 войдет в атмосферу.

Данный пуск – последний в текущем году. Всего с российских космодромов в 2018 году запущено 17 носителей, еще 3 «Союза» стартовали с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Предыдущий старт с Восточного состоялся 1 февраля. На околоземную орбиту были выведены аппараты «Канопус-В» под номерами 3 и 4. Первый спутник данной серии находится на орбите с 2012 года.

Группировка российских аппаратов «Канопус-В» предназначена для мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

В 2019 году с Восточного планируется осуществить один старт – на орбиту должен быть доставлен аппарат «Метеор-М» номер 2.2 (в 2017 году запуск номера 2.1 завершился аварией из-за неверно заложенного азимута полета разгонного блока).
Использованы фотографии:
https://twitter.com/roscosmos
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