Генерал Золотов рассказал об обучающемся в Британии внуке
Как известно, мы живём в самой свободной стране мира. И с этим принципиально трудно спорить. Россия - настолько свободная страна, что родственники отдельных слуг народа и прочих представителей власти могут жить, работать и учиться за рубежом – причём в тех странах, в которых откровенно называют Россию врагом. Наша страна настолько свободна, что депутаты парламента могут себе позволить клеймить США и после этого отправляться на отдых в сторону пляжей Майами.
Общественный резонанс вызвало подтверждение главкомом Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым того факта, что его внук учится в Британии. По словам Виктора Золотова, внук проходит обучение на экономиста, учится отлично, и сам генерал Золотов им гордится. При этом глава Росгвардии заявил о полной уверенности в том, что его внук через 3 года вернётся в Россию. Эти заявления опубликованы на сайте газеты «Комсомольская правда».
В том же интервью Виктор Золотов попытался объяснить свои слова о вызове оппозиционера Навального на дуэль. По словам Золотова, Навального он вызывал на спарринг.
Безусловно, по российскому законодательству нет и не может быть претензий к представителям власти и командованию силовыми структурами на предмет обучения их детей (внуков, жён, братьев или сестёр) за границей, включая страны, враждебно настроенные по отношению к России. Но речь ведь идёт не только о законодательстве. Сложно себе представить, чтобы внук, например, главы МВД США или руководителя британской полиции был отправлен на обучение в один из вузов России или Китая.
В этой связи вопрос, заданный в ходе пресс-конференции президенту России Владимиру Путину о патриотизме как национальной идее, становится ещё более актуальным.
Общественный резонанс вызвало подтверждение главкомом Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым того факта, что его внук учится в Британии. По словам Виктора Золотова, внук проходит обучение на экономиста, учится отлично, и сам генерал Золотов им гордится. При этом глава Росгвардии заявил о полной уверенности в том, что его внук через 3 года вернётся в Россию. Эти заявления опубликованы на сайте газеты «Комсомольская правда».
В том же интервью Виктор Золотов попытался объяснить свои слова о вызове оппозиционера Навального на дуэль. По словам Золотова, Навального он вызывал на спарринг.
Безусловно, по российскому законодательству нет и не может быть претензий к представителям власти и командованию силовыми структурами на предмет обучения их детей (внуков, жён, братьев или сестёр) за границей, включая страны, враждебно настроенные по отношению к России. Но речь ведь идёт не только о законодательстве. Сложно себе представить, чтобы внук, например, главы МВД США или руководителя британской полиции был отправлен на обучение в один из вузов России или Китая.
В этой связи вопрос, заданный в ходе пресс-конференции президенту России Владимиру Путину о патриотизме как национальной идее, становится ещё более актуальным.
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- Росгвардия
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