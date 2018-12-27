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Австрийский журналист: не хочу быть убитым на Украине

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Работающий на Украине австрийский журналист телекомпании ORF Кристиан Вершюц попросил о помощи, опасаясь нападения радикалов, которые преследуют критиков нынешней власти, сообщает газета Kronen Zeitung.




По данным газеты свой призыв о помощи журналист направил правительству Австрии и руководству своей компании.

Вершюц сообщил, что по всей Украине действуют ультранационалистические группы, угрожающие журналистам, которые рассказывают о политике Киева с критической точки зрения. Он заявил, что опасается их нападения.

Двух журналистов уже убили, я не хочу стать следующим,
говорится в его обращении.

Вершюц «настоятельно» просит австрийское правительство повлиять на киевские власти, и, в частности, добиться, чтобы его исключили из списка «агентов Кремля», который публикует сайт «Миротворец».

Журналист также подчеркнул, что ему и его коллегам крайне сложно работать на Украине – им всё чаще отказывают в аккредитации и всё чаще угрожают физической расправой.

При этом, по его словам, все западные страны прекрасно осведомлены о том, что происходит на Украине, но предпочитают не замечать этого. «Пора прекратить молчание ягнят», – призывает Вершюц.

Сообщается, что в базе «Миротворца» есть еще два гражданина Австрии. Это член «Комитета мира» Альфред Альмедер, работающий в Киеве и призывавший к самоуправлению для территорий Донбасса, а также заместитель мэра города Линц Детлеф Виммер, который в свое время без разрешения Киева посетил Крым. Кроме того, в список занесена Австрийская партия свободы, вошедшая в прошлом году в правительство Австрии.
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