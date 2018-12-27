Порошенко: худший сценарий удалось предотвратить

Подчеркиваю еще раз: в сочетании с военным положением поддержка наших партнеров, их давление на Кремль остановили худший из сценариев, который, в том числе планировала Россия,

Для меня, как для президента и гаранта конституционных прав граждан, защита демократии не менее важна, чем защита суверенитета страны,