Порошенко: худший сценарий удалось предотвратить
Принято решение не продлевать военное положение, поскольку конкретные действия зарубежных партнеров позволили остановить реализацию худшего сценария, подготовленного для Украины Кремлем, заявил Петр Порошенко на заседании СНБО.
Кроме того, военное положение, по его словам, было отменено еще и потому, что он не хочет ущемлять права и свободы граждан Украины.
Действия украинского президента прокомментировал в интервью РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По его словам, на новый год Порошенко, может быть, и не нужно военное положение. Оно, возможно, понадобится ближе к выборам. Главное, что президент Украины отработал механизм его введения: сначала провокация, потом указ, а затем одобрение Верховной рады.
Само же военное положение, вопреки прогнозам, рейтинг президенту не повысило. У него остался единственный шанс – вообще отменить выборы. Ради этого он и тестировал весь этот механизм, отметил Мартынов.
В свою очередь член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что очередной приступ антироссийской истерии Порошенко имеет целью отыграть вынужденное прекращение военного положения.
Что касается недавних слов Порошенко о том, что он никогда не откажется от использования портов на Азовском море, то это обычный пиар. Никто ему этого не запрещает. Просто, чтобы пройти Керченский пролив нужно «соблюдать элементарные правила безопасного судоходства», сказал сенатор.
По его словам, Порошенко, введя военное положение, проиграл тактически и стратегически, однако это не означает, что не попытается повторить подобное ближе к выборам, добавил Клинцевич.
Подчеркиваю еще раз: в сочетании с военным положением поддержка наших партнеров, их давление на Кремль остановили худший из сценариев, который, в том числе планировала Россия,приводит слова президента Укринформ.
Кроме того, военное положение, по его словам, было отменено еще и потому, что он не хочет ущемлять права и свободы граждан Украины.
Для меня, как для президента и гаранта конституционных прав граждан, защита демократии не менее важна, чем защита суверенитета страны,добавил Порошенко.
Действия украинского президента прокомментировал в интервью РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По его словам, на новый год Порошенко, может быть, и не нужно военное положение. Оно, возможно, понадобится ближе к выборам. Главное, что президент Украины отработал механизм его введения: сначала провокация, потом указ, а затем одобрение Верховной рады.
Само же военное положение, вопреки прогнозам, рейтинг президенту не повысило. У него остался единственный шанс – вообще отменить выборы. Ради этого он и тестировал весь этот механизм, отметил Мартынов.
В свою очередь член Совета Федерации Франц Клинцевич отметил, что очередной приступ антироссийской истерии Порошенко имеет целью отыграть вынужденное прекращение военного положения.
Что касается недавних слов Порошенко о том, что он никогда не откажется от использования портов на Азовском море, то это обычный пиар. Никто ему этого не запрещает. Просто, чтобы пройти Керченский пролив нужно «соблюдать элементарные правила безопасного судоходства», сказал сенатор.
По его словам, Порошенко, введя военное положение, проиграл тактически и стратегически, однако это не означает, что не попытается повторить подобное ближе к выборам, добавил Клинцевич.
- Использованы фотографии:
- https://www.president.gov.ua
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