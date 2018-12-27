Украинский генерал рассказал, как чиновники игнорировали военное положение

Отдельные государственные деятели просто исчезли - мы их не видели на работе, в публичной сфере. А по закону о военном положении они должны были ежедневно быть на работе - с утра до ночи и круглосуточно. Это не их хотение, а обязательства.

Действует режим военного положения. И где они? Они отдыхали...

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что многие украинские гражданские чиновники, по сути, сорвали введённый президентом режим военного положения. По словам украинского генерала, целый ряд украинских чиновников попросту игнорировал нормы военного положения. Одна из таких норм состоит в том, что чиновники ряда должностей не должны покидать своих рабочих мест до особого распоряжения руководства (гарнизонного командования).Из заявления украинского генерала:Маломуж говорит о том, что администрации были пусты в праздничные дни, которыми теперь для Украины являются дни, близкие к дате (и сама дата) католического Рождества (Рождества по западному календарю).Маломуж заявляет, что вместо работы по обсуждению ситуации, чиновники запросто отправились на отдых:Украинский генерал отмечает, что в течение нескольких дней на рабочих местах отсутствовали чиновники даже высшего ранга.На этом фоне в Киеве объявили, что военное положение «помогло получить помощь от западных партнёров». Так, чиновник Грымчак, находящийся в должности замглавы так называемого министерства по делам «временно оккупированных территорий», заявил, что ВСУ получили от НАТО «современные системы связи» - системы с высокой степенью защиты передачи данных.