Трамп не станет торопиться с назначением нового министра обороны

Это несправедливо, когда вся ноша лежит на нас, на США. Наши военные находятся в странах, о существовании которых большинство людей даже не подозревало. Честное слово, всё это нелепо,

В ходе своего необъявленного визита в Ирак президент США Дональд Трамп заявил, что не будет торопиться с назначением нового министра обороны, передает ТАСС По словам президента, с 1 января к исполнению обязанностей главы Пентагона приступит замминистра обороны Патрик Шанахан, однако с приставкой «врио» ему придется поработать долгое время.Трамп отметил, что Шанахан имеет большой послужной список, и за время работы в должности заместителя министра добился больших результатов. До этого Шанахан трудился в компании Boeing.Президент заявил также, что Соединенные Штаты «больше не могут оставаться мировым жандармом».сказал Трамп.Напомним, в среду президент вместе с первой леди с необъявленным визитом посетил военно-воздушную базу Айн аль-Асад, расположенную к западу от Багдада, где около 20 минут беседовал с американскими военнослужащими. Дональд Трамп также встретился с послом США в Ираке и военным руководством.Неделю назад Трамп объявил о решении вывести американский контингент с территории Сирии. Он заявил, что победа над группировкой ИГ (запрещена в РФ) одержана, и более нет смысла держать военных в этой стране.По мнению американских экспертов, вывод войск может занять от 60-ти до 100 дней.Военную операцию против ИГ в Сирии Соединенные Штаты начали в сентябре 2014 года.