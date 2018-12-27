Трамп не станет торопиться с назначением нового министра обороны
В ходе своего необъявленного визита в Ирак президент США Дональд Трамп заявил, что не будет торопиться с назначением нового министра обороны, передает ТАСС.
По словам президента, с 1 января к исполнению обязанностей главы Пентагона приступит замминистра обороны Патрик Шанахан, однако с приставкой «врио» ему придется поработать долгое время.
Трамп отметил, что Шанахан имеет большой послужной список, и за время работы в должности заместителя министра добился больших результатов. До этого Шанахан трудился в компании Boeing.
Президент заявил также, что Соединенные Штаты «больше не могут оставаться мировым жандармом».
Напомним, в среду президент вместе с первой леди с необъявленным визитом посетил военно-воздушную базу Айн аль-Асад, расположенную к западу от Багдада, где около 20 минут беседовал с американскими военнослужащими. Дональд Трамп также встретился с послом США в Ираке и военным руководством.
Неделю назад Трамп объявил о решении вывести американский контингент с территории Сирии. Он заявил, что победа над группировкой ИГ (запрещена в РФ) одержана, и более нет смысла держать военных в этой стране.
По мнению американских экспертов, вывод войск может занять от 60-ти до 100 дней.
Военную операцию против ИГ в Сирии Соединенные Штаты начали в сентябре 2014 года.
По словам президента, с 1 января к исполнению обязанностей главы Пентагона приступит замминистра обороны Патрик Шанахан, однако с приставкой «врио» ему придется поработать долгое время.
Трамп отметил, что Шанахан имеет большой послужной список, и за время работы в должности заместителя министра добился больших результатов. До этого Шанахан трудился в компании Boeing.
Президент заявил также, что Соединенные Штаты «больше не могут оставаться мировым жандармом».
Это несправедливо, когда вся ноша лежит на нас, на США. Наши военные находятся в странах, о существовании которых большинство людей даже не подозревало. Честное слово, всё это нелепо,сказал Трамп.
Напомним, в среду президент вместе с первой леди с необъявленным визитом посетил военно-воздушную базу Айн аль-Асад, расположенную к западу от Багдада, где около 20 минут беседовал с американскими военнослужащими. Дональд Трамп также встретился с послом США в Ираке и военным руководством.
Неделю назад Трамп объявил о решении вывести американский контингент с территории Сирии. Он заявил, что победа над группировкой ИГ (запрещена в РФ) одержана, и более нет смысла держать военных в этой стране.
По мнению американских экспертов, вывод войск может занять от 60-ти до 100 дней.
Военную операцию против ИГ в Сирии Соединенные Штаты начали в сентябре 2014 года.
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