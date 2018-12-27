Украинский гражданин осужден за шпионаж и контрабанду

Украинца Игоря Кияшко признали виновным в подготовке военной контрабанды и шпионаже, Нижегородской областной суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.Сообщается, что заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела документов, содержащих государственную тайну.По данным суда, Кияшко посещал Нижний Новгород по заданию СБУ для приобретения деталей двигателя многоцелевого истребителя МиГ-29, а также для сбора информации и документов по радиолокационной станции 92Н6А, которыми оснащаются зенитные комплексы С-400.10 апреля украинец был задержан в гостинице «Ковчег» во время контролируемой покупки лопаток авиационных двигателей типа РД-29. Кияшко заплатил за детали 46,2 тысячи долларов. Части двигателя планировалось вывезти на Украину для предприятий концерна «Укроборонпром».После задержания Кияшко не признавал своей вины в сборе секретной информации, но свои намерения вывезти детали двигателя на Украину оспаривать не стал.Украинца обвинили в подготовке контрабанды военного оборудования и шпионаже и приговорили к восьми годам колонии строго режима. Адвокат Кияшко Алексей Матасов счел решение суда мягким, наказание за шпионаж предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, а за контрабанду - от 3 до 7 со значительными штрафами. Чтобы избежать ужесточения наказания, защита Кияшко не станет обжаловать приговор.