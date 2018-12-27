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СНБО утвердил новые антироссийские санкции

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Совет нацбезопасности Украины утвердил введение новых санкций против российских предприятий и физических лиц, передает РИА Новости.




Санкции введены, прежде всего, против юридических и физических лиц: российских предприятий, предпринимателей, депутатов и политиков, сотрудников силовых структур,
говорится в релизе СНБО.

Утверждается, что попавшие в новый список лица, способствовали или активно поддерживали агрессивные действия России против Украины.

Кроме того, Киев вводит санкции против тех, кто организовал выборы в Донецкой и Луганской республиках, а также в отношении должностных лиц (военнослужащих, представителей правоохранительных органов и судей), имеющих отношение к задержанию близ Керченского пролива украинских моряков, после того как те нарушили российскую границу.

Ограничительные меры вступят в действия сразу после подписания украинским президентом соответствующего указа.

Напомним, во вторник правительство РФ ввело дополнительные санкции в отношении украинских граждан и компаний. На сегодняшний день объявленные Россией ограничительные меры затрагивают 567 украинцев и 75 предприятий и организаций. Данные меры стали ответом на действия Киева.

Кабмин Украины ввел первый пакет антироссийских санкций в сентябре 2015 года. С тех пор несколько раз продлевал и расширял их.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва может прекратить действия санкций, если Киев отменит свои ограничения.
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