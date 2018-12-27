СНБО утвердил новые антироссийские санкции

Санкции введены, прежде всего, против юридических и физических лиц: российских предприятий, предпринимателей, депутатов и политиков, сотрудников силовых структур,

Совет нацбезопасности Украины утвердил введение новых санкций против российских предприятий и физических лиц, передает РИА Новости говорится в релизе СНБО.Утверждается, что попавшие в новый список лица, способствовали или активно поддерживали агрессивные действия России против Украины.Кроме того, Киев вводит санкции против тех, кто организовал выборы в Донецкой и Луганской республиках, а также в отношении должностных лиц (военнослужащих, представителей правоохранительных органов и судей), имеющих отношение к задержанию близ Керченского пролива украинских моряков, после того как те нарушили российскую границу.Ограничительные меры вступят в действия сразу после подписания украинским президентом соответствующего указа.Напомним, во вторник правительство РФ ввело дополнительные санкции в отношении украинских граждан и компаний. На сегодняшний день объявленные Россией ограничительные меры затрагивают 567 украинцев и 75 предприятий и организаций. Данные меры стали ответом на действия Киева.Кабмин Украины ввел первый пакет антироссийских санкций в сентябре 2015 года. С тех пор несколько раз продлевал и расширял их.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва может прекратить действия санкций, если Киев отменит свои ограничения.