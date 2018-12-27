В рабочий полдень: В Багдаде заявили, что Трамп нарушил суверенитет Ирака

Рубрика «В рабочий полдень» спешит поделиться с читателями наиболее заметными цитатами и событиями, на которые нельзя не обратить внимание. По крайней мере, мы посчитали эти события и заявления обращающими на себя внимание.нашего импровизированного рейтинга делят между собой Минтруд Российской Федерации и газета «Известия». Почему сразу две «инстанции»? Дело в том, что сначала упомянутая газета со ссылкой на федеральное министерство выдало материал, в котором указывалось на ожидающие примерно 230 тысяч россиян увольнения в первые месяцы нового года. А затем Минтруд объявил о том, что никаких увольнений в России не будет, ибо всё на рынке труда стабильно, как никогда. При этом газета не поясняет, на какие конкретно источники в министерстве при публикации она ссылалась, а министерство в свою очередь не конкретизирует, как вообще нужно воспринимать сообщения, в которых говорится о ссылках на Минтруд.– человек, который готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины, - Владимир Зеленский. В интервью изданию «Гордон» Зеленский прокомментировал свою готовность идти на выборы, а также нынешнего президента Украины. По словам Зеленского, Порошенко он может охарактеризовать двумя словам – «к сожалению». А, говоря о своём гипотетическом президентстве, Зеленский заявил, что сначала его «будут поливать грязью», потом «начнут уважать», а после окончания срока – «будут плакать».нашей рубрики – глава правительства Ирака Адиль Абдул-Махди. Иракский премьер заявил, что отказался от встречи с прилетевшим в Ирак президентом США Дональдом Трампом. По словам Абдул-Махди, сам визит Трампа в Ирак в необъявленном формате является «нарушением иракского суверенитета».Речь идёт о том, что Трамп, уже прилетев в Ирак, пригласил премьер-министра встретиться с ним - на военной базе «Аль-Асад». Это приглашение ко встрече, прозвучавшее из уст президента другой страны в адрес премьера страны-«хозяйки», у Абдул-Махди и вызвало явное раздражение. Действительно, странно, когда тебя приглашает на встречу в твоём собственном доме человек, который уже вошёл в этот дом через заднюю дверь...Судя по всему, иракский премьер остаётся последним человеком в этом мире, которые верит в существование иракской независимости при наличии в этой стране десятков тысяч американских военнослужащих.