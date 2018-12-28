Червонные казаки Примакова
В разгар Гражданской войны советское руководство пришло к выводу о желательности формирования и «национальных» частей в составе Красной Армии. Так в РККА появились свои казаки и атаманы. 28 декабря 1917 года был создан 1-й курень Червонного казачества, ставший первой национальной частью в составе РККА. Само формирование Червонного казачества знаменовало собой создание советских вооруженных сил в национальных регионах бывшей Российской империи.
Предыстория появления первой национальной воинской части такова. 11−12 (24-25) декабря 1917 года в Харькове проходил Первый Всеукраинский съезд Советов, на котором была провозглашена Украинская Народная Республика Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов (УНРС). Она сразу же стала центром притяжения советских сил на Украине, альтернативой провозглашенной в Киеве националистами Украинской Народной Республике.
17 (30) декабря 1917 года в качестве органа власти УНРС был создан Временный Центральный Исполнительный Комитет Советов Украины, а исполнительным органом ВЦИК стал Народный секретариат, в составе которого был создан Народный секретариат по военным делам во главе с украинским коммунистом Василием Шахраем. 18 (31) декабря 1917 года был образован Военно-революционный комитет для борьбы с контрреволюцией, которому с 25 декабря 1917 (7 января 1918) предстояло заняться формированием частей Червонного казачества.
В ночь на 27 декабря в Харькове развернулись бурные события. Революционно настроенные солдаты и красногвардейцы разоружили дислоцировавшийся в городе 2-й Украинский запасной полк УНР. При этом солдаты полка, сочувствовавшие большевикам, перешли на их сторону. 28 декабря 1917 (10 января 1918) началось формирование 1-го куреня (полка) Червонного казачества, в состав которого вошли красногвардейцы из харьковских отрядов, солдаты старой русской армии и перешедшие на сторону Советов бойцы 2-го Украинского запасного полка УНР, точнее двух его рот – 9-й и 11-й. Политическое ядро нового вооруженного формирования составили проверенные большевики.
В создании 1-го куреня, как и Червонного казачества в целом, ключевую роль играл Василий Маркович Примаков (1897-1937). Несмотря на то, что на момент описываемых событий ему было всего двадцать лет от роду, за плечами Василия Примакова были годы подпольной революционной борьбы. Сын сельского учителя – малоросса, Виталий Примаков пришел в революционное движение в 1914 году, будучи гимназистом. Уже 14 февраля 1915 года Примаков был осужден за хранение оружия и распространение листовок к пожизненному поселению в Сибири. Но в далеком Абане ему довелось провести не так много времени – через два года после приговора Февральская революция освободила политических заключенных. Василий Примаков добрался до Киева, где вошел в состав местного большевистского комитета, а затем был избран делегатом II Всероссийского съезда Советов от родной Черниговской губернии.
Когда в Петрограде началась Октябрьская революция, Примаков командовал одним из красногвардейских отрядов, штурмовавших Зимний дворец. Вчерашний гимназист и политический заключенный быстро стал одним из видных красных командиров. Сразу после революции он направился на Гатчину – сражаться с отрядами Петра Краснова, а затем выехал на Украину. Как идейному человеку и опытному командиру, Примакову доверили создание первой украинской воинской части Червонного казачества. Курень создавался первоначально как пехотный полк, но затем был преобразован в кавалерийскую часть. Поскольку часть официально считалась казачьей, Василий Примаков именовался не иначе как атаманом 1-го куреня Червонного казачества.
4 (17) января 1918 года курень Примакова в составе группы войск под командованием Павла Егорова выступил в сторону Полтавы. Тогда же червонные казаки получили первое боевое крещение, вступив в бой под Полтавой. Затем кавалерийский дивизион из состава куреня, которым командовал лично Примаков, двинулся на Киев. В Киеве численность полка заметно увеличилась, причем в него записывались не только казаки, но и представители самых разных национальностей. Поэтому полк решили было переименовать в 1-й рабоче-крестьянский социалистический полк Красной Армии, однако советское руководство выступило против нового облика полка. В той ситуации было необходимо создавать национальные части как альтернативу украинским националистическим формированиям.
Тем временем, 27 января (9 февраля) 1918 года Центральная Рада подписала сепаратный договор с Германией и Австро-Венгрией. Вскоре был заключен и Брестский мир, по условиям которого Советская Россия должна была вывести свои войска с территории Украины. Так части червонного казачества, включая и курень, начали путь за пределы Малороссии. Отряд под командованием Примакова отступил на территорию Советской России, где участвовал в боях под Новочеркасском, а затем в обеспечении эвакуации Народного секретариата УНРС из Таганрога в Москву. Затем курень дислоцировался на Черниговщине и под Новгород-Северским, где проходила нейтральная зона между Советской Россией и Украиной.
22 сентября 1918 года Всеукраинский центральный военно-революционный комитет принял решение о формировании в пограничной нейтральной зоне двух украинских повстанческих дивизий четырехкуренного состава. В состав 1-й Украинской повстанческой дивизии вошли 3 пехотных куреня и 1 конный курень под командованием Василия Примакова.
Что представляла собой первая национальная воинская часть к этому времени? Во-первых, если говорить о численности, то полком курень Примакова можно было назвать весьма условно. В состав куреня входили одна конная и одна пешая казачьи сотни, пулеметная команда, артиллерийская батарея с двумя трехдюймовыми пушками, небольшое подразделение самокатчиков (велосипедистов). Затем пешая сотня из состава куреня была выведена и включена в состав 1-го Повстанческого Богунского полка. В свою очередь, в курень включили несколько мелких кавалерийских подразделений, после чего полк был преобразован в 1-й конный полк Червонного казачества 1-й Повстанческой дивизии.
В итоге в составе конного полка было сформировано четыре кавалерийские сотни. В первой и второй сотнях служили казаки и малороссы, третья сотня была укомплектована венгерскими и немецкими солдатами – дезертирами и бывшими военнопленными германской и австро-венгерской армий, а четвертая сотня была самой экзотической – в ней служили курды, сражавшиеся прежде в составе турецкой армии и попавшие во время Первой мировой войны в русский плен. Таким образом, полк был наполовину интернациональным по своему составу, что не мешало рассматривать его в качестве казачьей украинской части.
Ноябрь 1918 года ознаменовался для полка новыми пертурбациями. Полк перевели в состав 2-й Повстанческой дивизии Украинской советской армии, после чего он стал принимать самое активное участие в боевых действиях против армии УНР. К весне 1919 года личный состав полка пополнился за счет нового притока малороссийских добровольцев, переброшенных призывников из Подмосковья, а также мадьярских интернационалистов из числа бывших австро-венгерских военнопленных.
Учитывая рост численности полка, 18 июля 1918 года 1-й конный полк Червонного казачества был преобразован в 1-ю конную бригаду Червонного казачества. В составе бригады теперь было два полка. В ноябре 1919 года на базе бригады была развернута 8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества.
Все это время Василий Примаков оставался бессменным командиром сначала полка, а затем и конной бригады, и 8-й кавалерийской дивизии Червонного казачества. Ближайшим соратником Примакова и начальником штаба бригады, а затем и дивизии, был Семен Абрамович Туровский (1895-1937). Как и Примаков, Туровский был молодым человеком 24 лет от роду. Еврей по происхождению, выходец из семьи крупного черниговского купца, Семен Туровский с детства, как и его брат, встал на путь революционной борьбы. Брат Семена погиб еще в 1905 году – его, командира боевой дружины, убили черносотенцы.
Сам Семен в 1914 году был арестован за расклейку антивоенных листовок. На два года его сослали под Вятку, а затем призвали в армию. Семен Туровский служил унтер-офицером в понтонном батальоне. После революции он вступил в Красную гвардию в Киеве, а затем оказался в формированиях Червонного казачества. Как опытный революционер, бывший политический заключенный и, к тому же, унтер-офицер с опытом военной службы, Туровский сразу же был назначен заместителем командира 1-го полка Червоного казачества. Затем, по мере преобразования полка в бригаду и дивизию, он последовательно занимал должности начальника штаба бригады и начальника штаба дивизии. В отсутствие Примакова, который отлучался по командным и партийным делам, Туровский принимал на себя и обязанности командира полка, бригады, дивизии.
8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества сыграла очень важную роль в Гражданской войне на Украине. В первую очередь, учитывая высокую маневренность, она решала задачи по проведению рейдов в глубокий тыл противника, дезорганизации системы командования и снабжения войсками противника. Сражаться червонным казакам приходилось и против петлюровцев, и против деникинцев, а затем, когда у Советской России испортились отношения с батькой Махно, то и с махновцами. 26 октября 1920 года в составе Юго-Западного фронта создали 1-й кавалерийский корпус Червонного казачества, в состав которого включили 8-ю и 17-ю кавалерийские дивизии.
Командир 8-й дивизии Василий Примаков был назначен командиром корпуса. Надо отметить, что и на этом посту, не имея военного образования, Василий Примаков показал себя превосходным полководцем. Корпус под командованием Примакова принимал участие в целом ряде военных операций. Червонные казаки участвовали в разгроме Симона Петлюры и его формирований, в Советско-польской войне, разгроме Революционной повстанческой армии Нестора Махно и отрядов атамана Палия. В декабре 1920 года в состав корпуса была включена еще и 9-я кавалерийская дивизия, что превратило корпус в мощное соединение с тремя дивизиями в своем составе.
После завершения Гражданской войны корпус не был расформирован и продолжал свое существование. Однако комкор Василий Примаков был направлен на учебу в Москву, на Военно-академические курсы высшего комсостава РККА. Затем в 1924-1925 гг. Примаков руководил Высшей кавалерийской школой в Ленинграде, был военным советником 1-й национальной армии в Китае, командовал 1-м стрелковым корпусом в Ленинградском военном округе.
Еще одна интересная страница в жизни прославленного комкора – работа военным атташе в Афганистане и участие в специальной операции РККА на территории этой страны. Примаков действовал под псевдонимом «Рагиб-бей», в афганской одежде, за что его на Западе даже прозвали «красным Лоуренсом» (Лоуренс Аравийский – известный британский разведчик, работавший на Ближнем Востоке).
Примаков оставил несколько интереснейших книг, в которых рассказывал о странах, где успел побывать и выполнял ответственные миссии советского правительства. С мая 1936 года комкор Василий Примаков занимал должность заместителя командующего Ленинградским военным округом. Однако дальнейшая военная карьера прославленного командира Гражданской застопорилась. Во-первых, он позволял себе слишком много и мог открыто критиковать советское военное руководство, включая и Климента Ворошилова. Во-вторых, Примаков в середине 1920-х годов поддерживал Льва Троцкого и хотя потом он открестился от принадлежности к троцкистам, в Кремле этот эпизод в жизни комкора запомнили.
14 августа 1936 года Примаков был арестован по обвинениям в участии в армейской «военно-троцкистской организации», в 1937 году признал себя виновным в участии в антисоветском троцкистском военно-фашистском заговоре. Василия Примакова вместе с Михаилом Тухачевским, Ионой Якиром, Иеронимом Уборевичем приговорили к смертной казни и 12 июня 1937 года расстреляли. Не избежал подобной участи и ближайший сподвижник Примакова по полку, бригаде и дивизии Червонного казачества комкор Семен Туровский. Его, занимавшего перед арестом должность заместителя командующего войсками Харьковского военного округа, расстреляли 1 июля 1937 года.
Что касается кавалерийского корпуса, то он просуществовал под изначальным названием до 1938 года, когда был преобразован в 4-й кавалерийский корпус РККА.
Предыстория появления первой национальной воинской части такова. 11−12 (24-25) декабря 1917 года в Харькове проходил Первый Всеукраинский съезд Советов, на котором была провозглашена Украинская Народная Республика Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов (УНРС). Она сразу же стала центром притяжения советских сил на Украине, альтернативой провозглашенной в Киеве националистами Украинской Народной Республике.
17 (30) декабря 1917 года в качестве органа власти УНРС был создан Временный Центральный Исполнительный Комитет Советов Украины, а исполнительным органом ВЦИК стал Народный секретариат, в составе которого был создан Народный секретариат по военным делам во главе с украинским коммунистом Василием Шахраем. 18 (31) декабря 1917 года был образован Военно-революционный комитет для борьбы с контрреволюцией, которому с 25 декабря 1917 (7 января 1918) предстояло заняться формированием частей Червонного казачества.
В ночь на 27 декабря в Харькове развернулись бурные события. Революционно настроенные солдаты и красногвардейцы разоружили дислоцировавшийся в городе 2-й Украинский запасной полк УНР. При этом солдаты полка, сочувствовавшие большевикам, перешли на их сторону. 28 декабря 1917 (10 января 1918) началось формирование 1-го куреня (полка) Червонного казачества, в состав которого вошли красногвардейцы из харьковских отрядов, солдаты старой русской армии и перешедшие на сторону Советов бойцы 2-го Украинского запасного полка УНР, точнее двух его рот – 9-й и 11-й. Политическое ядро нового вооруженного формирования составили проверенные большевики.
В создании 1-го куреня, как и Червонного казачества в целом, ключевую роль играл Василий Маркович Примаков (1897-1937). Несмотря на то, что на момент описываемых событий ему было всего двадцать лет от роду, за плечами Василия Примакова были годы подпольной революционной борьбы. Сын сельского учителя – малоросса, Виталий Примаков пришел в революционное движение в 1914 году, будучи гимназистом. Уже 14 февраля 1915 года Примаков был осужден за хранение оружия и распространение листовок к пожизненному поселению в Сибири. Но в далеком Абане ему довелось провести не так много времени – через два года после приговора Февральская революция освободила политических заключенных. Василий Примаков добрался до Киева, где вошел в состав местного большевистского комитета, а затем был избран делегатом II Всероссийского съезда Советов от родной Черниговской губернии.
Когда в Петрограде началась Октябрьская революция, Примаков командовал одним из красногвардейских отрядов, штурмовавших Зимний дворец. Вчерашний гимназист и политический заключенный быстро стал одним из видных красных командиров. Сразу после революции он направился на Гатчину – сражаться с отрядами Петра Краснова, а затем выехал на Украину. Как идейному человеку и опытному командиру, Примакову доверили создание первой украинской воинской части Червонного казачества. Курень создавался первоначально как пехотный полк, но затем был преобразован в кавалерийскую часть. Поскольку часть официально считалась казачьей, Василий Примаков именовался не иначе как атаманом 1-го куреня Червонного казачества.
4 (17) января 1918 года курень Примакова в составе группы войск под командованием Павла Егорова выступил в сторону Полтавы. Тогда же червонные казаки получили первое боевое крещение, вступив в бой под Полтавой. Затем кавалерийский дивизион из состава куреня, которым командовал лично Примаков, двинулся на Киев. В Киеве численность полка заметно увеличилась, причем в него записывались не только казаки, но и представители самых разных национальностей. Поэтому полк решили было переименовать в 1-й рабоче-крестьянский социалистический полк Красной Армии, однако советское руководство выступило против нового облика полка. В той ситуации было необходимо создавать национальные части как альтернативу украинским националистическим формированиям.
Тем временем, 27 января (9 февраля) 1918 года Центральная Рада подписала сепаратный договор с Германией и Австро-Венгрией. Вскоре был заключен и Брестский мир, по условиям которого Советская Россия должна была вывести свои войска с территории Украины. Так части червонного казачества, включая и курень, начали путь за пределы Малороссии. Отряд под командованием Примакова отступил на территорию Советской России, где участвовал в боях под Новочеркасском, а затем в обеспечении эвакуации Народного секретариата УНРС из Таганрога в Москву. Затем курень дислоцировался на Черниговщине и под Новгород-Северским, где проходила нейтральная зона между Советской Россией и Украиной.
22 сентября 1918 года Всеукраинский центральный военно-революционный комитет принял решение о формировании в пограничной нейтральной зоне двух украинских повстанческих дивизий четырехкуренного состава. В состав 1-й Украинской повстанческой дивизии вошли 3 пехотных куреня и 1 конный курень под командованием Василия Примакова.
Что представляла собой первая национальная воинская часть к этому времени? Во-первых, если говорить о численности, то полком курень Примакова можно было назвать весьма условно. В состав куреня входили одна конная и одна пешая казачьи сотни, пулеметная команда, артиллерийская батарея с двумя трехдюймовыми пушками, небольшое подразделение самокатчиков (велосипедистов). Затем пешая сотня из состава куреня была выведена и включена в состав 1-го Повстанческого Богунского полка. В свою очередь, в курень включили несколько мелких кавалерийских подразделений, после чего полк был преобразован в 1-й конный полк Червонного казачества 1-й Повстанческой дивизии.
В итоге в составе конного полка было сформировано четыре кавалерийские сотни. В первой и второй сотнях служили казаки и малороссы, третья сотня была укомплектована венгерскими и немецкими солдатами – дезертирами и бывшими военнопленными германской и австро-венгерской армий, а четвертая сотня была самой экзотической – в ней служили курды, сражавшиеся прежде в составе турецкой армии и попавшие во время Первой мировой войны в русский плен. Таким образом, полк был наполовину интернациональным по своему составу, что не мешало рассматривать его в качестве казачьей украинской части.
Ноябрь 1918 года ознаменовался для полка новыми пертурбациями. Полк перевели в состав 2-й Повстанческой дивизии Украинской советской армии, после чего он стал принимать самое активное участие в боевых действиях против армии УНР. К весне 1919 года личный состав полка пополнился за счет нового притока малороссийских добровольцев, переброшенных призывников из Подмосковья, а также мадьярских интернационалистов из числа бывших австро-венгерских военнопленных.
Учитывая рост численности полка, 18 июля 1918 года 1-й конный полк Червонного казачества был преобразован в 1-ю конную бригаду Червонного казачества. В составе бригады теперь было два полка. В ноябре 1919 года на базе бригады была развернута 8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества.
Все это время Василий Примаков оставался бессменным командиром сначала полка, а затем и конной бригады, и 8-й кавалерийской дивизии Червонного казачества. Ближайшим соратником Примакова и начальником штаба бригады, а затем и дивизии, был Семен Абрамович Туровский (1895-1937). Как и Примаков, Туровский был молодым человеком 24 лет от роду. Еврей по происхождению, выходец из семьи крупного черниговского купца, Семен Туровский с детства, как и его брат, встал на путь революционной борьбы. Брат Семена погиб еще в 1905 году – его, командира боевой дружины, убили черносотенцы.
Сам Семен в 1914 году был арестован за расклейку антивоенных листовок. На два года его сослали под Вятку, а затем призвали в армию. Семен Туровский служил унтер-офицером в понтонном батальоне. После революции он вступил в Красную гвардию в Киеве, а затем оказался в формированиях Червонного казачества. Как опытный революционер, бывший политический заключенный и, к тому же, унтер-офицер с опытом военной службы, Туровский сразу же был назначен заместителем командира 1-го полка Червоного казачества. Затем, по мере преобразования полка в бригаду и дивизию, он последовательно занимал должности начальника штаба бригады и начальника штаба дивизии. В отсутствие Примакова, который отлучался по командным и партийным делам, Туровский принимал на себя и обязанности командира полка, бригады, дивизии.
8-я кавалерийская дивизия Червонного казачества сыграла очень важную роль в Гражданской войне на Украине. В первую очередь, учитывая высокую маневренность, она решала задачи по проведению рейдов в глубокий тыл противника, дезорганизации системы командования и снабжения войсками противника. Сражаться червонным казакам приходилось и против петлюровцев, и против деникинцев, а затем, когда у Советской России испортились отношения с батькой Махно, то и с махновцами. 26 октября 1920 года в составе Юго-Западного фронта создали 1-й кавалерийский корпус Червонного казачества, в состав которого включили 8-ю и 17-ю кавалерийские дивизии.
Командир 8-й дивизии Василий Примаков был назначен командиром корпуса. Надо отметить, что и на этом посту, не имея военного образования, Василий Примаков показал себя превосходным полководцем. Корпус под командованием Примакова принимал участие в целом ряде военных операций. Червонные казаки участвовали в разгроме Симона Петлюры и его формирований, в Советско-польской войне, разгроме Революционной повстанческой армии Нестора Махно и отрядов атамана Палия. В декабре 1920 года в состав корпуса была включена еще и 9-я кавалерийская дивизия, что превратило корпус в мощное соединение с тремя дивизиями в своем составе.
После завершения Гражданской войны корпус не был расформирован и продолжал свое существование. Однако комкор Василий Примаков был направлен на учебу в Москву, на Военно-академические курсы высшего комсостава РККА. Затем в 1924-1925 гг. Примаков руководил Высшей кавалерийской школой в Ленинграде, был военным советником 1-й национальной армии в Китае, командовал 1-м стрелковым корпусом в Ленинградском военном округе.
Еще одна интересная страница в жизни прославленного комкора – работа военным атташе в Афганистане и участие в специальной операции РККА на территории этой страны. Примаков действовал под псевдонимом «Рагиб-бей», в афганской одежде, за что его на Западе даже прозвали «красным Лоуренсом» (Лоуренс Аравийский – известный британский разведчик, работавший на Ближнем Востоке).
Примаков оставил несколько интереснейших книг, в которых рассказывал о странах, где успел побывать и выполнял ответственные миссии советского правительства. С мая 1936 года комкор Василий Примаков занимал должность заместителя командующего Ленинградским военным округом. Однако дальнейшая военная карьера прославленного командира Гражданской застопорилась. Во-первых, он позволял себе слишком много и мог открыто критиковать советское военное руководство, включая и Климента Ворошилова. Во-вторых, Примаков в середине 1920-х годов поддерживал Льва Троцкого и хотя потом он открестился от принадлежности к троцкистам, в Кремле этот эпизод в жизни комкора запомнили.
14 августа 1936 года Примаков был арестован по обвинениям в участии в армейской «военно-троцкистской организации», в 1937 году признал себя виновным в участии в антисоветском троцкистском военно-фашистском заговоре. Василия Примакова вместе с Михаилом Тухачевским, Ионой Якиром, Иеронимом Уборевичем приговорили к смертной казни и 12 июня 1937 года расстреляли. Не избежал подобной участи и ближайший сподвижник Примакова по полку, бригаде и дивизии Червонного казачества комкор Семен Туровский. Его, занимавшего перед арестом должность заместителя командующего войсками Харьковского военного округа, расстреляли 1 июля 1937 года.
Что касается кавалерийского корпуса, то он просуществовал под изначальным названием до 1938 года, когда был преобразован в 4-й кавалерийский корпус РККА.
- Автор:
- Илья Полонский
- Использованы фотографии:
- http://ksovd.org
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