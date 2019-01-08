Экспериментальный автоматический гранатомёт CROW (США)
С самого начала шестидесятых годов в американской программе разработки перспективных автоматических гранатометов участвовала компания Aeronutronic (позже преобразована в подразделение корпорации Philco-Ford). За несколько лет она предложила и реализовала целый ряд проектов подобного оружия, и некоторые ее образцы даже смогли поступить на вооружение. Компания занималась тематикой автоматических гранатометов до начала семидесятых годов, и последней ее разработкой в этой области стало изделие под названием CROW.
Будущий проект CROW стартовал в 1969 году и изначально создавался в инициативном порядке. Его целью являлась реализация новой концепции, позволявшей создать автоматический гранатомет с заметными преимуществами перед существующими образцами. Одной из главных проблем раннего оружия этого класса являлась чрезмерная отдача, приводившая к сильной тряске и ухудшавшая точность огня. За счет применения некоторых особых идей и решений можно было сократить отдачу, а вместе с ней и вибрации оружия, негативно влиявшие на результаты стрельбы.
Новое предложение смогло достаточно быстро заинтересовать потенциального заказчика, и с определенного времени все работы осуществлялись под надзором соответствующих управлений американской армии. В соответствии с подписанными договорами, в течение минимально возможного времени компания «Филко-Форд» должна была выполнить проектирование и подать на испытания опытный образец гранатомета, построенного на основе новой концепции.
По задумке конструкторов, для правильного распределения сил и импульсов, воздействующих на оружие во время стрельбы, следовало использовать автоматику с подвижным затвором и стволом. Последовательное движение этих деталей в разные стороны должно было «растянуть» импульс отдачи по времени и тем самым сократить влияние как на результаты стрельбы, так и на стрелка.
Наличие автоматики с выкатом ствола вперед было отражено в рабочем названии проекта. Перспективный гранатомет обозначили как CROW или Counter-Recoil Operation Weapon – «Оружие с автоматикой на основе выката». Оружие не было принято на вооружение, и потому не имело официального армейского обозначения с литерами «M» или «XM».
Проработка новой концепции с последующим проектированием и изготовлением опытного образца заняли всего несколько месяцев. Уже в сентябре 1969 года компания Philco-Ford отправила первый прототип CROW на стрельбище. При помощи ряда разнообразных испытаний планировалось определить реальные характеристики получившегося оружия, а кроме того, изучить его перспективы в контексте перевооружения армии. Испытания, как и проектирование, проводились под надзором и при участии военных.
Следует отметить, что с точки зрения конструкции и принципов действия автоматики гранатомет CROW в небольшой мере был похож на изделие Mk 20 Mod 0, разработанное несколькими годами ранее. В то же время, два образца имели самые заметные отличия, как внутренние, так и внешние. В частности, гранатомет от «Филко-Форд» получился чуть менее крупным, а также имел более утилитарный внешний вид, образованный несколькими простейшими агрегатами.
Новый гранатомет оснастили прямоугольной ствольной коробкой, на которой крепились подвижный ствол, приемник ленты и рукоятки управления. На передней стенке коробки находился короткий стакан-кожух ствола, через отверстие которого наружу выводилась дульная часть последнего. Спереди на днище коробки предусматривались средства для установки оружия на стандартный станок для серийных крупнокалиберных пулеметов. С точки зрения эргономики гранатомет CROW должен был в некоторой мере напоминать пулемет M2HB.
Опытный гранатомет получил прямоугольную ствольную коробку с откидной верхней крышкой. На одном борту имелось окно для подачи ленты, на другом – окно для выброса гильз и звеньев. Известно о разработке альтернативной версии коробки, отличавшейся иной конструкцией и другими обводами. Такой агрегат должен был иметь меньшую высоту и измененное расположение подвижных деталей автоматики. Кроме того, альтернативная коробка отличалась от опытной большим изяществом линий.
Изделие CROW комплектовалось нарезным стволом калибра 40 мм, похожим на агрегаты других автоматических гранатометов США. Вблизи казенной части ствола предусматривался упор для взаимодействия с возвратной пружиной. В отличие от уже упомянутого Mk 20 Mod 0, на CROW пружина помещалась под стволом, а не надевалась на него. Во время цикла перезарядки и выстрела ствол должен был перемещаться назад и вперед. Автоматика использовала длинный выкат ствола – он перемещался на 5,5 дюйма (139,7 мм). Подвижный ствол соединялся с механизмом боепитания. Его возвратно-поступательное движение передавалось ленте с выстрелами.
Для подготовки оружия к стрельбе использовался механизм, при помощи которого ствол отводился в крайнее переднее положение, вплоть до фиксации шепталом. Управление взведением осуществлялось при помощи Т-образной рукоятки на правом борту ствольной коробки.
Задняя часть ствольной коробки отдавалась под затвор и его возвратные пружины. Сам затвор представлял собой металлический блок прямоугольного сечения, взаимодействовавший с крупной возвратной и парой компактных буферных пружин. Зеркало затвора оснастили фиксированным ударником. На затворе также имелись средства для взаимодействия с механизмом перезарядки.
Спусковой механизм гранатомета отвечал за удержание ствола в крайнем переднем положении и его освобождение для производства выстрела. Управление огнем осуществлялось при помощи клавиши-гашетки на задней стенке ствольной коробки. Рядом с ней находился флажок предохранителя, при помощи которого можно было заблокировать спуск. Также автоматика оружия имела возможность выбора темпа стрельбы – 140, 270 или 400 выстрелов в минуту.
Проект CROW предусматривал использование боеприпасов типа 40х46 мм с их подачей при помощи ленты. Лента должна была транспортироваться в металлических коробах и подаваться в приемник оружия самостоятельно либо с использованием гибкого рукава. Гранатомет оснащался съемным приемником магазина, который можно было установить на любой борт оружия, в зависимости от его предполагаемого применения. Привод механизмов приемника осуществлялся от движущегося ствола и затвора. Гранатомет мог тянуть ленту с усилием 50 фунтов (22,7 кг). По этому параметру CROW превосходил большинство гранатометов своего времени.
Опытный образец автоматического гранатомета CROW предназначался только для проверки общих идей и решений. По этой причине он не получил никаких прицельных приспособлений. В ходе первых испытаний планировалось проверить работу автоматику, и потому предполагалось стрелять «в ту сторону». Впрочем, в дальнейшем оружие вполне могло получить открытый прицел по типу оснащения других гранатометов того времени. За проверками работы механизмов могли последовать испытания на точность и кучность.
В базовой версии новый гранатомет от Philco-Ford представлял собой станковое оружие. Его предлагалось устанавливать на U-образный шкворень стандартного станка-треноги для крупнокалиберных пулеметов. Под задней частью ствольной коробки имелось крепление для винтового механизма вертикальной наводки.
Управлять оружием предлагалось при помощи пары задних вертикальных рукояток «пулеметного» типа. Между ними находилась клавиша спуска, а рядом – предохранитель и переключатель темпа стрельбы.
Готовый CROW оказался не крупнее другого оружия своего класса. Длина оружия при крайнем заднем положении ствола составляла 27 дюймов (686 мм), ширина с учетом приемника ленты – 216 мм, высота без станка – 5,9 дюйма (150 мм). Масса изделия – 35 фунтов или 15,9 кг. По расчетам, по своим огневым характеристикам новый гранатомет, в целом, должен был соответствовать другому оружию своего класса. Одновременно с этим можно было рассчитывать на получение повышенной точности и кучности огня, к чему должно было привести сокращение отдачи.
Перед стрельбой гранатометчик должен был потянуть рукоятку взведения, вследствие чего ствол переводился в переднее положение и сжимал свою пружину. Далее в приемник помещалась лента с гранатами, и оружие оказывалось готово к стрельбе. Нажатие на гашетку освобождало ствол, и тот под действием пружины начинал движение назад. Во время движения казенник надевался на гранату, а затем прижимал ее к затвору. В момент соударения казенника ствола и затвора фиксированный ударник накалывал капсюль. Происходил выстрел.
Под действием отдачи затвор и ствол незначительно сдвигались назад, сжимая все имеющиеся возвратные пружины. Далее они распрямлялись, отправляя затвор и ствол вперед. Затвор возвращался в исходное положение и останавливался, а ствол продолжал движение вперед, сжимая свою собственную пружину. При этом извлекалась гильза, а система боепитания подводила к затвору новый выстрел. В крайнем переднем положении ствол блокировался шепталом, либо оно отпускало его, позволяя вновь выполнить выстрел.
В этой автоматике выстрел происходил в тот момент, когда массивный ствол заканчивал движение назад и бился о затвор. Образующиеся при этом импульсы частично гасили отдачу. Движение тяжелых деталей после выстрела так же создавало новые импульсы, за счет которых продолжалась компенсация отдачи. Предполагалось, что все это снизит тряску оружия при стрельбе с очевидными последствиями для точности и кучности.
В сентябре 1969 года компания «Филко-Форд» отправила на испытания первый опытный гранатомет CROW в станковой конфигурации. В ходе этих стрельб планировалось проверить основные характеристики оружия, а также показать его потенциальным заказчикам. На первые испытания были приглашены представители Пентагона.
Опытный гранатомет без каких-либо задержек смог одной очередью расстрелять ленту на 50 гранат. Стоит напомнить, что серийные изделия других типов использовали ленты меньшей длины – это было связано с характеристиками систем подачи ленты в оружие. Также была продемонстрирована стрельба короткими очередями с разным количеством выстрелов в каждой. Кроме того, военным показали возможность изменения скорострельности и смену стороны подачи боеприпасов. В целом, изделие CROW даже в виде самого первого прототипа показывало достаточно высокие технические и эксплуатационные характеристики, благодаря чему могло представлять интерес для армии.
По известным данным, военные заинтересовались предложенным образцом, хотя и высказали некоторые пожелания. Для дальнейшего улучшения гранатомета требовались определенные доработки как конструкции в целом, так и отдельных ее элементов. По всей видимости, именно улучшение гранатомета привело к появлению нового проекта с измененными обводами ствольной коробки и, вероятно, скорректированным внутренним оснащением.
Тем не менее, насколько известно, обновленный и улучшенный автоматический гранатомет CROW не смог выйти на испытания и существовал только в виде комплекта чертежей. Причины этого достоверно неизвестны. Можно предположить, что переработанный вариант гранатомета не имел решающих преимущества перед базовой версией, и потому заказчик и разработчик решили не тратить время на его сборку и испытания. Кроме того, уже существовало не менее удачное серийное оружие, замена которого не имела практического смысла.
В результате проект CROW, в рамках которого были разработаны два варианта автоматического гранатомета, не дал реальных результатов в контексте перевооружения армии. Предложенное оружие рассматривалось исключительно в качестве экспериментального образца для поиска новых технологий, в перспективе способных найти применение в следующих проектах. Постановка на вооружение, однако, не планировалась. Не так давно армия США получила весьма удачный гранатомет Mk 19, и пока не нуждалась в замене для него. Она могла бы понадобиться в будущем, но на тот момент необходимость в ней отсутствовала.
Можно предположить, что основные наработки по экспериментальному проекту CROW могли бы найти применение при создании новых автоматических гранатометов, но этого не произошло. Изделие Mk 19, принятое на вооружение в конце шестидесятых, оказалось весьма удачным и, после нескольких модернизаций, остается в строю до сих пор. Вопрос его замены начали рассматривать лишь в недавнем прошлом, и потому наработки по CROW, появившиеся почти полвека назад, так и не нашли применения.
В конце шестидесятых годов американская промышленность разработала сразу несколько автоматических гранатометов. Один из этих проектов оставил без реального будущего все остальные. Гранатомет Mk 19 оказался настолько удачным, что быстро вытеснил из армии всех своих предшественников, а также сделал ненужными прочие новые проекты. Одной из его «жертв» стал экспериментальный проект CROW. Он мог оказать влияние на дальнейшее развитие всего направления, но история сложилась иначе.
По материалам:
https://warisboring.com/
https://bevfitchett.us/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
Будущий проект CROW стартовал в 1969 году и изначально создавался в инициативном порядке. Его целью являлась реализация новой концепции, позволявшей создать автоматический гранатомет с заметными преимуществами перед существующими образцами. Одной из главных проблем раннего оружия этого класса являлась чрезмерная отдача, приводившая к сильной тряске и ухудшавшая точность огня. За счет применения некоторых особых идей и решений можно было сократить отдачу, а вместе с ней и вибрации оружия, негативно влиявшие на результаты стрельбы.
Новое предложение смогло достаточно быстро заинтересовать потенциального заказчика, и с определенного времени все работы осуществлялись под надзором соответствующих управлений американской армии. В соответствии с подписанными договорами, в течение минимально возможного времени компания «Филко-Форд» должна была выполнить проектирование и подать на испытания опытный образец гранатомета, построенного на основе новой концепции.
По задумке конструкторов, для правильного распределения сил и импульсов, воздействующих на оружие во время стрельбы, следовало использовать автоматику с подвижным затвором и стволом. Последовательное движение этих деталей в разные стороны должно было «растянуть» импульс отдачи по времени и тем самым сократить влияние как на результаты стрельбы, так и на стрелка.
Наличие автоматики с выкатом ствола вперед было отражено в рабочем названии проекта. Перспективный гранатомет обозначили как CROW или Counter-Recoil Operation Weapon – «Оружие с автоматикой на основе выката». Оружие не было принято на вооружение, и потому не имело официального армейского обозначения с литерами «M» или «XM».
Проработка новой концепции с последующим проектированием и изготовлением опытного образца заняли всего несколько месяцев. Уже в сентябре 1969 года компания Philco-Ford отправила первый прототип CROW на стрельбище. При помощи ряда разнообразных испытаний планировалось определить реальные характеристики получившегося оружия, а кроме того, изучить его перспективы в контексте перевооружения армии. Испытания, как и проектирование, проводились под надзором и при участии военных.
Следует отметить, что с точки зрения конструкции и принципов действия автоматики гранатомет CROW в небольшой мере был похож на изделие Mk 20 Mod 0, разработанное несколькими годами ранее. В то же время, два образца имели самые заметные отличия, как внутренние, так и внешние. В частности, гранатомет от «Филко-Форд» получился чуть менее крупным, а также имел более утилитарный внешний вид, образованный несколькими простейшими агрегатами.
Новый гранатомет оснастили прямоугольной ствольной коробкой, на которой крепились подвижный ствол, приемник ленты и рукоятки управления. На передней стенке коробки находился короткий стакан-кожух ствола, через отверстие которого наружу выводилась дульная часть последнего. Спереди на днище коробки предусматривались средства для установки оружия на стандартный станок для серийных крупнокалиберных пулеметов. С точки зрения эргономики гранатомет CROW должен был в некоторой мере напоминать пулемет M2HB.
Опытный гранатомет получил прямоугольную ствольную коробку с откидной верхней крышкой. На одном борту имелось окно для подачи ленты, на другом – окно для выброса гильз и звеньев. Известно о разработке альтернативной версии коробки, отличавшейся иной конструкцией и другими обводами. Такой агрегат должен был иметь меньшую высоту и измененное расположение подвижных деталей автоматики. Кроме того, альтернативная коробка отличалась от опытной большим изяществом линий.
Изделие CROW комплектовалось нарезным стволом калибра 40 мм, похожим на агрегаты других автоматических гранатометов США. Вблизи казенной части ствола предусматривался упор для взаимодействия с возвратной пружиной. В отличие от уже упомянутого Mk 20 Mod 0, на CROW пружина помещалась под стволом, а не надевалась на него. Во время цикла перезарядки и выстрела ствол должен был перемещаться назад и вперед. Автоматика использовала длинный выкат ствола – он перемещался на 5,5 дюйма (139,7 мм). Подвижный ствол соединялся с механизмом боепитания. Его возвратно-поступательное движение передавалось ленте с выстрелами.
Для подготовки оружия к стрельбе использовался механизм, при помощи которого ствол отводился в крайнее переднее положение, вплоть до фиксации шепталом. Управление взведением осуществлялось при помощи Т-образной рукоятки на правом борту ствольной коробки.
Задняя часть ствольной коробки отдавалась под затвор и его возвратные пружины. Сам затвор представлял собой металлический блок прямоугольного сечения, взаимодействовавший с крупной возвратной и парой компактных буферных пружин. Зеркало затвора оснастили фиксированным ударником. На затворе также имелись средства для взаимодействия с механизмом перезарядки.
Спусковой механизм гранатомета отвечал за удержание ствола в крайнем переднем положении и его освобождение для производства выстрела. Управление огнем осуществлялось при помощи клавиши-гашетки на задней стенке ствольной коробки. Рядом с ней находился флажок предохранителя, при помощи которого можно было заблокировать спуск. Также автоматика оружия имела возможность выбора темпа стрельбы – 140, 270 или 400 выстрелов в минуту.
Проект CROW предусматривал использование боеприпасов типа 40х46 мм с их подачей при помощи ленты. Лента должна была транспортироваться в металлических коробах и подаваться в приемник оружия самостоятельно либо с использованием гибкого рукава. Гранатомет оснащался съемным приемником магазина, который можно было установить на любой борт оружия, в зависимости от его предполагаемого применения. Привод механизмов приемника осуществлялся от движущегося ствола и затвора. Гранатомет мог тянуть ленту с усилием 50 фунтов (22,7 кг). По этому параметру CROW превосходил большинство гранатометов своего времени.
Опытный образец автоматического гранатомета CROW предназначался только для проверки общих идей и решений. По этой причине он не получил никаких прицельных приспособлений. В ходе первых испытаний планировалось проверить работу автоматику, и потому предполагалось стрелять «в ту сторону». Впрочем, в дальнейшем оружие вполне могло получить открытый прицел по типу оснащения других гранатометов того времени. За проверками работы механизмов могли последовать испытания на точность и кучность.
В базовой версии новый гранатомет от Philco-Ford представлял собой станковое оружие. Его предлагалось устанавливать на U-образный шкворень стандартного станка-треноги для крупнокалиберных пулеметов. Под задней частью ствольной коробки имелось крепление для винтового механизма вертикальной наводки.
Управлять оружием предлагалось при помощи пары задних вертикальных рукояток «пулеметного» типа. Между ними находилась клавиша спуска, а рядом – предохранитель и переключатель темпа стрельбы.
Готовый CROW оказался не крупнее другого оружия своего класса. Длина оружия при крайнем заднем положении ствола составляла 27 дюймов (686 мм), ширина с учетом приемника ленты – 216 мм, высота без станка – 5,9 дюйма (150 мм). Масса изделия – 35 фунтов или 15,9 кг. По расчетам, по своим огневым характеристикам новый гранатомет, в целом, должен был соответствовать другому оружию своего класса. Одновременно с этим можно было рассчитывать на получение повышенной точности и кучности огня, к чему должно было привести сокращение отдачи.
Перед стрельбой гранатометчик должен был потянуть рукоятку взведения, вследствие чего ствол переводился в переднее положение и сжимал свою пружину. Далее в приемник помещалась лента с гранатами, и оружие оказывалось готово к стрельбе. Нажатие на гашетку освобождало ствол, и тот под действием пружины начинал движение назад. Во время движения казенник надевался на гранату, а затем прижимал ее к затвору. В момент соударения казенника ствола и затвора фиксированный ударник накалывал капсюль. Происходил выстрел.
Под действием отдачи затвор и ствол незначительно сдвигались назад, сжимая все имеющиеся возвратные пружины. Далее они распрямлялись, отправляя затвор и ствол вперед. Затвор возвращался в исходное положение и останавливался, а ствол продолжал движение вперед, сжимая свою собственную пружину. При этом извлекалась гильза, а система боепитания подводила к затвору новый выстрел. В крайнем переднем положении ствол блокировался шепталом, либо оно отпускало его, позволяя вновь выполнить выстрел.
В этой автоматике выстрел происходил в тот момент, когда массивный ствол заканчивал движение назад и бился о затвор. Образующиеся при этом импульсы частично гасили отдачу. Движение тяжелых деталей после выстрела так же создавало новые импульсы, за счет которых продолжалась компенсация отдачи. Предполагалось, что все это снизит тряску оружия при стрельбе с очевидными последствиями для точности и кучности.
В сентябре 1969 года компания «Филко-Форд» отправила на испытания первый опытный гранатомет CROW в станковой конфигурации. В ходе этих стрельб планировалось проверить основные характеристики оружия, а также показать его потенциальным заказчикам. На первые испытания были приглашены представители Пентагона.
Опытный гранатомет без каких-либо задержек смог одной очередью расстрелять ленту на 50 гранат. Стоит напомнить, что серийные изделия других типов использовали ленты меньшей длины – это было связано с характеристиками систем подачи ленты в оружие. Также была продемонстрирована стрельба короткими очередями с разным количеством выстрелов в каждой. Кроме того, военным показали возможность изменения скорострельности и смену стороны подачи боеприпасов. В целом, изделие CROW даже в виде самого первого прототипа показывало достаточно высокие технические и эксплуатационные характеристики, благодаря чему могло представлять интерес для армии.
По известным данным, военные заинтересовались предложенным образцом, хотя и высказали некоторые пожелания. Для дальнейшего улучшения гранатомета требовались определенные доработки как конструкции в целом, так и отдельных ее элементов. По всей видимости, именно улучшение гранатомета привело к появлению нового проекта с измененными обводами ствольной коробки и, вероятно, скорректированным внутренним оснащением.
Тем не менее, насколько известно, обновленный и улучшенный автоматический гранатомет CROW не смог выйти на испытания и существовал только в виде комплекта чертежей. Причины этого достоверно неизвестны. Можно предположить, что переработанный вариант гранатомета не имел решающих преимущества перед базовой версией, и потому заказчик и разработчик решили не тратить время на его сборку и испытания. Кроме того, уже существовало не менее удачное серийное оружие, замена которого не имела практического смысла.
В результате проект CROW, в рамках которого были разработаны два варианта автоматического гранатомета, не дал реальных результатов в контексте перевооружения армии. Предложенное оружие рассматривалось исключительно в качестве экспериментального образца для поиска новых технологий, в перспективе способных найти применение в следующих проектах. Постановка на вооружение, однако, не планировалась. Не так давно армия США получила весьма удачный гранатомет Mk 19, и пока не нуждалась в замене для него. Она могла бы понадобиться в будущем, но на тот момент необходимость в ней отсутствовала.
Можно предположить, что основные наработки по экспериментальному проекту CROW могли бы найти применение при создании новых автоматических гранатометов, но этого не произошло. Изделие Mk 19, принятое на вооружение в конце шестидесятых, оказалось весьма удачным и, после нескольких модернизаций, остается в строю до сих пор. Вопрос его замены начали рассматривать лишь в недавнем прошлом, и потому наработки по CROW, появившиеся почти полвека назад, так и не нашли применения.
В конце шестидесятых годов американская промышленность разработала сразу несколько автоматических гранатометов. Один из этих проектов оставил без реального будущего все остальные. Гранатомет Mk 19 оказался настолько удачным, что быстро вытеснил из армии всех своих предшественников, а также сделал ненужными прочие новые проекты. Одной из его «жертв» стал экспериментальный проект CROW. Он мог оказать влияние на дальнейшее развитие всего направления, но история сложилась иначе.
По материалам:
https://warisboring.com/
https://bevfitchett.us/
Chinn G.M. The Machine Gun, Vol. Five. 1987.
Карпенко А.В. Автоматические гранатометы – оружие XX века. М.: Цейхгауз, 2007.
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- "The Machine Gun"
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