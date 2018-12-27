В РФ создают боевой модуль для борьбы с беспилотниками

В настоящее время на заводе разрабатывается беспилотный дистанционно-управляемый модуль, который можно будет устанавливать на любой самодвижущейся платформе – бронетехнике и кораблях. Это станет развитием темы «Самум»,

Инженеры Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) в рамках программы «Самум» разрабатывают дистанционно-управляемый боевой модуль, способный, в том числе поражать низколетящие беспилотные аппараты, приводит РИА Новости сообщение генконструктора предприятия Умахана Умаханова.По словам Умаханова, модули можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы.сказал он.Генконструктор отметил, что пока это инициативная разработка, поэтому сроки создания модуля во многом зависят от получения заказов.Если модулем заинтересуется российское военное ведомство либо иностранные заказчики, то весь цикл разработки до запуска в серию займет 2-3 года, пояснил он.Сообщается, что артустановка «Самум» предназначена для защиты объектов от истребителей, штурмовой авиации и некоторых типов БЛА, действующих на малых и предельно малых высотах.В настоящее время модернизированная установка «Самум» существует в 2-х вариантах: артиллерийском (дальность поражения – до 2,5 км, высота поражения – 1,5 км) и артиллерийско-ракетном (дальность – до 6 км, высота – до 4,5 км). Второй вариант оснащается ракетами типа «Игла» и «Верба».Более подробно об артиллерийской установке «Самум» читайте в материале Военного обозрения