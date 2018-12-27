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В Беларуси сформировали первую IT-роту

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В среду в Беларуси состоялось открытие компьютерной аудитории для роты информационных технологий, в которой военнослужащим нового подразделения предстоит выполнять поставленные задачи, сообщает пресс-служба Минобороны страны.




Сообщается, что IT-рота сформирована на базе Военной академии Беларуси, для военнослужащих создана необходимая современная инфраструктура. Задачи специалистов будут связаны непосредственно с программированием.

В научную роту вошли 40 человек с высшим техническим образованием по IT-специальности, проявивших наибольшую заинтересованность к службе именно в этом подразделении. Речь идет о молодых людях, которым в соответствии с национальным законодательством предстояло проходить срочную службу в вооруженных силах.

Военнослужащие уже прошли курс начальной военной подготовки и приняли присягу. В настоящее время у них продолжается общевойсковая подготовка, но в ближайшее время они приступят к выполнению задач по предназначению

В пресс-службе отметили, что целью создания роты является повышение эффективности подготовки Вооруженных Сил путем максимального использования интеллектуального потенциала специалистов в сфере IT-технологий, создания специальных программ и программного обеспечения в содружестве со специалистами как самой академии, так и других научных учреждений ВС Беларуси.

В октябре белорусский лидер Александр Лукашенко предложил в рамках борьбы с уклонистами отправлять студентов во время летних каникул на службу в армии, чтобы научить их «разговаривать с оружием». Это, по мнению президента, поможет выбрать молодому человеку военную специальность в соответствии со своими способностями и наклонностями.
Использованы фотографии:
Минобороны Беларуси
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