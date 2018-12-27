Кабмин назвал колоссальные объёмы теневой экономики Украины

Но украинцы этого не заметят, так как чтобы они заметили, нужен рост 5-7% в год

Зампред правительства Украины Степан Кубив подвёл экономические итоги года в стране в ходе заседания кабинета министров. По словам чиновника, украинская экономика «продолжила стабильный рост». По заявлениям Кубива, ВВП Украины по итогам 2018 года прибавил около 3%., - добавил вице-премьер.Прогноз МВФ на 2018-й для Украины составлял 3,2% роста.Локомотивами украинской экономики, по словам чиновника, стали химическая промышленность и производство автомобилей. Первая прибавила по итогам года 19%, второе – 12%. В свою очередь, автомобилестроение на Украине практически полностью свелось исключительно к обслуживанию нужд силовиков.При этом Кубив не напомнил украинским гражданам о такой детали, как договорённости об изъятии иностранными кредиторами основной части прибавки к ВВП выше 3% с 2020 года. Это детали реструктуризации украинского долга, которые заключаются в следующем: если ВВП Украины будет расти выше 3% в год, то кредиторы будут забирать 15% этого роста; если ВВП будет расти на 4% и выше, то к 15% изъятий в пользу кредиторов добавится ещё 40% от тех объёмов роста, которые окажутся за планкой в 4 процента.Именно поэтому украинские власти оказались в затруднительном положении. С одной стороны народу необходимо сообщать об «экономическом росте» (скоро выборы), а с другой стороны делать это им нужно так, чтобы кредиторы не перевели существенную долю этого роста в свои карманы – в счёт украинских выплат по долговым обязательствам.Важным замечанием Степана Кубива стали данные о теневой экономике Украины. По словам чиновника правительства, за 1-е полугодие 2018 года объём теневой экономики составил 32% ВВП. Это колоссальное значение и рекорд среди всех стран Европейского континента.