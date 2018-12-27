Трамп: Мы даём Израилю миллиарды долларов, они умеют себя защищать

Я это вижу иначе. Я беседовал с Биби. Я сказал об этом Биби.

Президент США Дональд Трамп во время поездки в Ирак, которая не анонсировалась Белым домом, выступил с заявлением по поводу ситуации в Сирии и отношений с Израилем.Трамп прокомментировал заявление о том, что вывод войск из Сирии может создать угрозу для союзника США - Израиля: «Вы знаете, мы даём Израилю 4,5 миллиарда долларов в год. И они умеют очень хорошо себя защищать, в чем можно убедиться». При этом, Трамп называет Нетаньяху достаточно фамильярно - Биби:Трамп заверил, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Израиль и намекнул, что Израиль, на самом деле, получает от США значительно больше, чем 4,5 млрд в год.В октября текущего года в США вступил в силу закон, гарантирующий предоставление Израилю военной помощи общей суммой 38 млрд долларов в течении 10 лет.Между тем, СМИ публикуют новые сведения о событиях в Сирии. В результате авиаудара Израиля по исследовательскому центру в Джумрайе, погибли 17 офицеров и солдат, в их числе трое высокопоставленных иранских офицеров, однако в Тегеране не подтверждают эту информацию.На сайте Nziv опубликованы данные о целях, по которым были нанесены удары израильскими ВВС вечером 25 декабря. В результате авиаударов был уничтожен склад ракет в Сабуре, склад якобы химического оружия неподалеку от штаба четвертой дивизии, склад вооружения для «Хизбаллы» в Дарайе, к юго-востоку от позиций 137-го дивизиона была уничтожена ферма, на которой находился склад иранского вооружения. Также под удар попали учебный центр и база иранских сил и «Хизбаллы» в Аль-Димасе, штаб 10-й дивизии в Катане, военный исследовательский центр в Джумрайе, на котором якобы разрабатывалось химическое и биологическое оружие, и военный завод в Аль-Тале. Кроме того, удар был нанесен по международному аэропорту Дамаска, в результате чего партия оружия, только что доставленного из Ирана, была уничтожена. Всё это - версия израильских СМИ.Удары, как утверждает пресса Израиля, были нанесены с целью прекращения поставок оружия «Хизбалле».