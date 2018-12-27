Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний

Последние испытания показали, что он достиг скоростей, близких к 30 Махам. Около 27 Махов он набрал скорость.

Зампред правительства РФ Юрий Борисов прокомментировал успешные испытания гиперзвукового стратегического ракетного комплекса (ГСРК) «Авангард». Напомним, что в результате лётных испытаний, за которым наблюдал президент России, боевые части комплекса успешно достигли целей на Камчатке.Юрий Борисов сообщил, какую скорость набрали боевые блоки «Авангарда». По его словам эта скорость составила около 27 скоростей звука. ТАСС приводит заявление вице-премьера:Ранее сообщалось, что комплекс способен достигать скоростей порядка 20-25 М.На этом фоне обращают на себя внимание комментарии в зарубежных СМИ по поводу испытаний ГСРК «Авангард» в России и заявлений о скором формировании первого полка этих комплексов в составе ВС РФ. В комментариях высмеиваются те «эксперты», которые ещё совсем недавно заявляли, что у России никакого гиперзвукового оружия нет, а есть лишь «анимационные его презентации».Примечательно, что те самые эксперты, которые рассуждали о «путинской анимации», сегодня как воды в рот набрали – очевидно, подыскивают слова, чтобы попытаться объяснить ситуацию, которая показали их реальный уровень «военной экспертности».Напомним, что гиперзвуковые блоки "Авангарда" имеют способность к маневрированию на гиперзвуковых скоростях. Это делает их неуязвимыми для любых существующих систем ПРО и тех противоракетных систем, которые могут появиться у потенциальных противников в ближайшем будущем.