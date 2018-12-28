С Новым годом, мистер Трамп!
Когда президент Трамп объявил о победе США в Сирии над «ИГ» (запрещено в России) и выводе американских войск из этой страны, он добавил в конце: «Мы вернёмся в нашу страну». Это окончание его сенсационного заявления по Сирии большинство обозревателей почему-то опускает. Западные глобалистские СМИ сосредоточились на Сирии, дружно поливают Дональда Трампа грязью и объявляют о победе в Сирии Путина и его друзей.
С военной точки зрения уход США из Сирии был предрешён, американские военные зря теряют там время и силы, об этом давно говорят военные эксперты. Коалиция России, Турции и Ирана довлеет в регионе, а с ухудшением отношений США с Саудовской Аравией их присутствие в Сирии становится и вовсе бессмысленным. Но военные никогда ведь не признают своей слабости, всегда бодрятся на словах.
Вот и Пентагон якобы недоволен выходом из Сирии, но безропотно принял к исполнению приказ Трампа. Только уход в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса стал как бы очевидным протестом военных кругов, так это подаётся антитрамповскими СМИ. Если бы не одно «но»!
Уходя в отставку, министр обороны США Джеймс Мэттис сделал вдруг подарок Владимиру Путину, Башару Асаду и «козу» Британии, заявив, что нет никаких доказательств применения химического оружия в Сирии правительственными войсками. Потому что именно спецслужбы Британии многие, в том числе западные эксперты, подозревают в ответственности за применение химического оружия в Сирии через контролируемых ими боевиков из «Белых касок».
А как же реноме Трампа, отдававшего приказы об ударах «Томагавками» по Сирии под предлогом применения химического оружия Асадом? Для президента Трампа это тоже подарок от Мэттиса, потому что теперь Трамп может обрушить репрессии на неподконтрольную ему часть спецслужб, которые ввели президента США в заблуждение своими докладами о применении химического оружия в Сирии. Такая отставка Мэттиса с раздачей подарков и Путину, и Трампу, и Асаду говорит скорее об его увольнении под давлением скандала.
Уж не Мэттис ли докладывал Трампу о применении Асадом химического оружия в Сирии? Тогда логична его отставка с таким «сирийским» подарком. Тем более что ранее американские эксперты много писали о твёрдости Мэттиса, что сам он никогда добровольно в отставку не подаст, как бы ни давил на него Трамп. Прошло несколько месяцев после этого – и Мэттис сам подаёт в отставку!
Заметим, заявление Мэттиса об отсутствии доказательств причастности сирийских властей к провокациям с химическим оружием совпало с активностью британских спецслужб на Украине, на Донбассе, где контрразведка ДНР обнаружила подготовку к применению химического оружия, возможно, промышленного происхождения. Под Красногоровку были завезены какие-то бочки с химическим веществом, с ними работали люди в химзащите. Вообще, вслед за английскими спецами, когда они где-то появляются, всегда появляется и химическое оружие, и его применяют, так это происходило в Сирии.
Возможно, заявление Мэттиса по применению химического оружия в Сирии – это сигнал Трампа Британии, чтобы она не вздумала распространять свои сирийские химические провокации на Украину. Поэтому химическое оружие на линии соприкосновения в Донбассе не было применено, и повод для широкомасштабной военной провокации ВСУ вслед за Керченской провокацией сорвался.
Вернёмся к окончанию сенсационного заявления Трампа по Сирии: «Мы вернёмся в нашу страну». Почему? Не всё в порядке в самом «датском королевстве», и в этом Трампа молчаливо поддерживают многие, как и Пентагон в ситуации в Сирии. Трамп доказал многим за два года своего президентства одну важную вещь: можно решать экономические проблемы Америки без её «болотного» истэблишмента, более того, их можно решать только преодолевая его глобалистские амбиции. Ведь это упрямый факт, что Трамп и его команда чисто управленческими решениями смогла серьёзно улучшить экономическую ситуацию в США, в то время как «болотные» деятели во времена Обамы её только ухудшали.
Травля президента Трампа и его ответные действия зашли уже слишком далеко. Спецпрокурор Роберт Мюллер пытается доказать уже не «рашагейт», а что у Трампа были какие-то грешки по молодости, в бизнесе. Наверное, Трамп не безгрешен, не Иисус Христос, Мюллер это доказывает, и что? Сам Мюллер и его помощники безгрешны? И президент Трамп может это расследовать, например, как поступает к Мюллеру секретная информация и от кого. Сирийское решение Трампа и отставка непотопляемого Мэттиса на это намекают.
У Трампа есть «ядерный электорат», причём во всех американских слоях, включая спецслужбы, поэтому его никак не может потопить спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп опирается на этот свой электорат, поэтому недвусмысленно отвечает через «Твиттер» всем Мюллерам, что его импичмент может вызвать восстание американского народа.
Возможно, президент Трамп останется в истории фразой: «Посмотрим, что получится!» Эксперты-американисты называют его, во всяком случае, человеком решительным, смелым, беспрецедентно смелым для Америки, не побоявшимся бросить вызов истэблишменту и СМИ. Противники вменяют Трампу создание политической нестабильности, но с таким же успехом можно утверждать, что Трамп сам является продуктом политической нестабильности и кризиса политической системы США.
Так чей же Трамп? Похоже, он принадлежит самому себе и продолжает гнуть свою линию, расчищая себе путь отставками неугодных чиновников. Недавно появилась информация о возможной отставке министра финансов Стивена Мнучина, ключевой фигуры в правительстве и ключевого министра по санкциям против России. Сам Трамп заявил нечто фундаментальное: «США не могут продолжать быть мировым полицейским». Похоже, Трамп и друзья его всё больше берут власть в свои руки в Америке. Поздравим президента Трампа с Новым, 2019 годом! Для нас он меньшее зло из возможных.
С военной точки зрения уход США из Сирии был предрешён, американские военные зря теряют там время и силы, об этом давно говорят военные эксперты. Коалиция России, Турции и Ирана довлеет в регионе, а с ухудшением отношений США с Саудовской Аравией их присутствие в Сирии становится и вовсе бессмысленным. Но военные никогда ведь не признают своей слабости, всегда бодрятся на словах.
Вот и Пентагон якобы недоволен выходом из Сирии, но безропотно принял к исполнению приказ Трампа. Только уход в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса стал как бы очевидным протестом военных кругов, так это подаётся антитрамповскими СМИ. Если бы не одно «но»!
Уходя в отставку, министр обороны США Джеймс Мэттис сделал вдруг подарок Владимиру Путину, Башару Асаду и «козу» Британии, заявив, что нет никаких доказательств применения химического оружия в Сирии правительственными войсками. Потому что именно спецслужбы Британии многие, в том числе западные эксперты, подозревают в ответственности за применение химического оружия в Сирии через контролируемых ими боевиков из «Белых касок».
А как же реноме Трампа, отдававшего приказы об ударах «Томагавками» по Сирии под предлогом применения химического оружия Асадом? Для президента Трампа это тоже подарок от Мэттиса, потому что теперь Трамп может обрушить репрессии на неподконтрольную ему часть спецслужб, которые ввели президента США в заблуждение своими докладами о применении химического оружия в Сирии. Такая отставка Мэттиса с раздачей подарков и Путину, и Трампу, и Асаду говорит скорее об его увольнении под давлением скандала.
Уж не Мэттис ли докладывал Трампу о применении Асадом химического оружия в Сирии? Тогда логична его отставка с таким «сирийским» подарком. Тем более что ранее американские эксперты много писали о твёрдости Мэттиса, что сам он никогда добровольно в отставку не подаст, как бы ни давил на него Трамп. Прошло несколько месяцев после этого – и Мэттис сам подаёт в отставку!
Заметим, заявление Мэттиса об отсутствии доказательств причастности сирийских властей к провокациям с химическим оружием совпало с активностью британских спецслужб на Украине, на Донбассе, где контрразведка ДНР обнаружила подготовку к применению химического оружия, возможно, промышленного происхождения. Под Красногоровку были завезены какие-то бочки с химическим веществом, с ними работали люди в химзащите. Вообще, вслед за английскими спецами, когда они где-то появляются, всегда появляется и химическое оружие, и его применяют, так это происходило в Сирии.
Возможно, заявление Мэттиса по применению химического оружия в Сирии – это сигнал Трампа Британии, чтобы она не вздумала распространять свои сирийские химические провокации на Украину. Поэтому химическое оружие на линии соприкосновения в Донбассе не было применено, и повод для широкомасштабной военной провокации ВСУ вслед за Керченской провокацией сорвался.
Вернёмся к окончанию сенсационного заявления Трампа по Сирии: «Мы вернёмся в нашу страну». Почему? Не всё в порядке в самом «датском королевстве», и в этом Трампа молчаливо поддерживают многие, как и Пентагон в ситуации в Сирии. Трамп доказал многим за два года своего президентства одну важную вещь: можно решать экономические проблемы Америки без её «болотного» истэблишмента, более того, их можно решать только преодолевая его глобалистские амбиции. Ведь это упрямый факт, что Трамп и его команда чисто управленческими решениями смогла серьёзно улучшить экономическую ситуацию в США, в то время как «болотные» деятели во времена Обамы её только ухудшали.
Травля президента Трампа и его ответные действия зашли уже слишком далеко. Спецпрокурор Роберт Мюллер пытается доказать уже не «рашагейт», а что у Трампа были какие-то грешки по молодости, в бизнесе. Наверное, Трамп не безгрешен, не Иисус Христос, Мюллер это доказывает, и что? Сам Мюллер и его помощники безгрешны? И президент Трамп может это расследовать, например, как поступает к Мюллеру секретная информация и от кого. Сирийское решение Трампа и отставка непотопляемого Мэттиса на это намекают.
У Трампа есть «ядерный электорат», причём во всех американских слоях, включая спецслужбы, поэтому его никак не может потопить спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп опирается на этот свой электорат, поэтому недвусмысленно отвечает через «Твиттер» всем Мюллерам, что его импичмент может вызвать восстание американского народа.
Возможно, президент Трамп останется в истории фразой: «Посмотрим, что получится!» Эксперты-американисты называют его, во всяком случае, человеком решительным, смелым, беспрецедентно смелым для Америки, не побоявшимся бросить вызов истэблишменту и СМИ. Противники вменяют Трампу создание политической нестабильности, но с таким же успехом можно утверждать, что Трамп сам является продуктом политической нестабильности и кризиса политической системы США.
Так чей же Трамп? Похоже, он принадлежит самому себе и продолжает гнуть свою линию, расчищая себе путь отставками неугодных чиновников. Недавно появилась информация о возможной отставке министра финансов Стивена Мнучина, ключевой фигуры в правительстве и ключевого министра по санкциям против России. Сам Трамп заявил нечто фундаментальное: «США не могут продолжать быть мировым полицейским». Похоже, Трамп и друзья его всё больше берут власть в свои руки в Америке. Поздравим президента Трампа с Новым, 2019 годом! Для нас он меньшее зло из возможных.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- twitter.com/realdonaldtrump
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