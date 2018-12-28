Британский план мягкой оккупации Белоруссии

Политика втягивания бывших советских республик в сферу западных интересов остается одним из приоритетов иностранных пропагандистских организаций. После украинского кризиса исполнители данных планов не скрывают намерения продолжить «осваивание» постсоветского пространства, периодически знакомя общественность с результатами своей деятельности.На этой неделе средства массовой информации обратили внимание на аналитический доклад Королевского института международных отношений Chatham House, опубликованный на сайте организации еще в начале ноября. В центре внимания 46-страничного документа находится ситуация на Украине, а также в Молдавии и Белоруссии. Как подчеркивают составители отчета, в случае с Киевом и Кишиневом Запад добился существенных результатов, тогда как Минск, бесспорно, продолжает оставаться частью «русского мира».Рассматривая ситуацию в республике, сотрудники британского института оценивают перспективы повторения украинского сценария 2014 года. Отмечается, что на сегодняшний день сохраняется устойчивость российско-белорусских отношений, однако, по версии авторов аналитического материала, наблюдается ряд слабых мест, на которые можно делать упор. Как сообщает отчет, следствием появления проблемных вопросов стал украинский кризис, способствовавший некоторому дистанцированию Минска от Москвы.В частности, сегодня действующее белорусское руководство в большей степени, чем это было несколько лет назад, закрывает глаза на деятельность оппозиционных структур и националистических сил, позволяя устраивать различные шествия и демонстрации антироссийской направленности. Ярким тому примером является празднование годовщины (25 марта) провозглашения независимости Белорусской Народной Республики – государственного образования, существовавшего в период немецкой оккупации территории Советской России в Первую мировую войну.Вторым «тонким» моментом, способным создать разрыв в культурно-духовных связях России и Белоруссии, является сохранение Минском определенной дистанции в праздновании совместных исторических поводов, главным образом посвященных победе в Великой Отечественной войне. Британские аналитики-пропагандисты напомнили, что после 2014 года «власти сменили цвета символики празднования 9 Мая с ленты святого Георгия на белорусские цвета, из-за их связи с российской воинственностью». Так или иначе, политтехнологи Туманного Альбиона не уточнили, что георгиевскую ленту в Белоруссии никто не запрещал.Продолжая тему организации государственного переворота на территории Белоруссии, авторы аналитического доклада понимают, что вероятность повторить «украинский успех» остается на низком уровне.Отметим, что майданная революция и переход власти к подконтрольным Западу политическим элитам – результат работы иностранных пропагандистов, проводимой в течение нескольких десятилетий. Как известно, приступить к развертыванию данной деятельности в Белоруссии мешает ряд факторов, в том числе идущее на компромисс с оппозицией руководство.Также нельзя забывать, что изменение политического вектора на Украине произошло во многом за счет поддержки населения западных областей. В Белоруссии стратеги британской короны не имеют возможности ориентироваться на аудиторию по территориальному принципу, учитывая достаточно прочное единство мнения всего населения на политический выбор республики.Имея в сухом остатке весьма прохладное отношение официального Минска и низкий уровень поддержки со стороны населения, докладчики отмечают, что на текущий момент основные усилия нужно направить на «возделывание политической почвы», а именно на подготовку «нужных» кадров. Данную задачу планируется решать за счет различных программ, начиная от дистанционного обучения и совместного финансирования с белорусскими НПО образовательных проектов и завершая предоставлением упрощенного доступа белорусских «волонтеров» в страны ЕС. Как отметили многие эксперты, предлагаемые меры являются калькой украинского опыта.Что же касается факта публикации аналитического документа в открытом доступе, то, скорее всего, обнародование документа преследует исключительно пропагандистские цели. Нельзя забывать, что разработавший отчет Королевский институт является достаточно известной организацией, которая в том числе готовит рекомендации британскому МИДу. Помимо провокационного эффекта, который преследует документ, отчет стимулирует дополнительные разногласия между Москвой и Минском, отношения которых переживают не лучший период. Вероятно, в продолжающихся спорах белорусское руководство не упустит возможность напомнить российским коллегам, что остается главным союзником, использовав популистский доклад как дополнительный аргумент добиться урегулирования экономических споров в свою пользу.