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Командование предложило набирать в армию Германии граждан других стран ЕС

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Командование вооружёнными силами Германии выступило с инициативой по заполнению вакантных должностей в бундесвере гражданами других стран Европейского союза. В командовании отмечают, что военное ведомство ФРГ констатирует нехватку специалистов различной направленности. В частности, речь идёт о военных медиках и IT-специалистах.

Командование предложило набирать в армию Германии граждан других стран ЕС



По словам командующего бундесвером генерала Эберхарда Цорна, нехватка квалифицированных кадров – существенная проблема для армии ФРГ, и эту проблему необходимо решать:

Пора набирать специалистов для нужд немецкой армии в других странах Евросоюза.


Предложение генерала Цорна о привлечении в немецкую армию иностранных граждан подвергли критике, причём, что интересно, основная порция критики пришла из восточных стран ЕС. Так, в Польше заявили, что если Берлин действительно начнёт предлагать возможность прохождения службы в немецкой армии, то многие польские специалисты будут готовы откликнуться на это предложение в силу того, что в армии ФРГ попросту больше платят. О патриотизме в Варшаве применительно к предложению Цорна даже не говорят...

Эберхард Цорн заявил, что ему известно о такого рода претензиях со стороны восточных партнёров по ЕС. Он отметил, что сегодня прорабатывается сам принцип привлечение к службе в армии Германии иностранных специалистов – «без какого-либо ущерба партнёрам».

Цорн заявил, что уже обсуждал с главой Минобороны Германии Урсулой фон дер Ляйен вариант привлечения к службе в армии Германии тех специалистов из других стран ЕС, которые уже работают в Германии – на гражданских должностях. В первую очередь речь идёт о лицах в возрасте от 18 до 30 лет, избравших Германию для работы.
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