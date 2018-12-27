Достижения российской экономики в 2018 году

Уходящий год для России стал достаточно успешным в плане развития экономики и финансов. В этой сфере нашей стране за 12 предыдущих месяцев удалось побить ряд рекордов. Невероятно, но факт.В текущем году наша страна заняла первое место по объёму приобретённого Центральным банком России золота. На сегодняшний день РФ имеет рекордный золотой запас золота - свыше двух тысяч тонн. Такое количество драгоценного металла даёт возможность России сохранить вложения и диверсифицировать разного рода риски.На фоне нарастающего санкционного давления со стороны США Центральному банку удалось существенно сократить вложения в американский госдолг. Сейчас доля трежерис, то есть вложений в гособлигации, приблизилась к минимальной отметке за последние десятилетия. Такой шаг ЦБ является вполне обоснованным, так как защищает финансовый рынок России от потрясений.Ещё одним достижением российской экономики можно считать рекордный профицит бюджета, который составит 2,5% ВВП. Профицит российского бюджета стал возможным за счёт дополнительных нефтегазовых доходов. Всё это является запасом прочности нашего государства, что позволит в дальнейшем противостоять новым санкционным мерам. По крайней мере, так говорят экономисты от госструктур.Помимо этого, Россия имеет один из самых низких суммарных долгов, который составляет 525 млрд долларов. Наша страна занимает лидирующие позиции по темпам сокращения внешнего долга. Это, в свою очередь, сокращает риск дефолта в случае глобальных потрясений.Рекордными в России стали и низкие ставки по ипотеке, что привело к тому, что за 10 месяцев текущего года граждане России взяли 1,17 миллиона кредитов на сумму в 2,37 трлн рублей.В 2018 году Россия стала абсолютным рекордсменом по добыче нефти. Суточная добыча нефти в октябре составила 11,6 млн баррелей.Ещё одно достижение нашей страны – огромные объёмы экспорта газа в Европу, которые превышают 200 млрд кубометров.Помимо углеводородов, наша страна в 2018 году экспортировала стратегический продовольственный ресурс - пшеницу. За сельскохозяйственный год удалось продать другим государствам 33-34 млн тонн зерна.Благоприятное развитие российской экономики позволило РФ занять вторую позицию в рейтинге развивающихся экономик, опубликованных агентством Bloomberg.Наконец, 2018 год был успешным и для туристического рынка России. За последние 10 лет нам удалось достичь самого высокого показателя -туристов. В этом году Россия стала интересна иностранцам во многом благодаря чемпионату мира по футболу, который принёс российской экономике прибыль почти в триллион рублей. Рекордно развивался в этом году внутренний туризм – более 60 миллионов человек.