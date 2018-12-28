Наступить на старые грабли. С-300ПМУ-2 по-прежнему дарят шанс израильским F-16I

Источники информации:

https://ak-12.livejournal.com/77329.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu2/c300pmu2.shtml

http://www.tsn24.ru/voennyj-obekt-v-sirii-ot-izrailskoj-ataki-otbili-tulskie-zrpk-pancir-s1.html

https://www.niip.ru/catalog/eksportnaya-produktsiya/zrk-buk-m2e/

С момента весьма малорезультативной последней попытки нанесения Военно-воздушными силами Израиля сокрушительного ракетно-авиационного удара по военной инфраструктуре «Хезболлы», по средствам противоракетной/противовоздушной обороны Сирийской арабской армии, прикрывающим воздушную гавань Дамаска, а также по транспорту, принимавшему участие в разгрузке прибывшего вечером 25 декабря самолёта Boeing 747-281F грузовой модификации иранской авиакомпании «Fars Air Qesm», прошло уже более двух суток. Тем не менее, вызванные данным событием горячие дискуссии между осведомлёнными обозревателями «ВО» и других аналитических порталов рунета, по-видимому, будут сопровождать нас под самый занавес старого года. И причина этому далеко не из ряда вон выходящая.Несмотря на то, что в ходе отражения удара Хель Хаавир телевизионно-инфракрасные оптико-электронные прицельные комплексы 10ЭС1-Е и радары наведения см/мм-диапазонов 1РС2-1Е «Шлем» зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С1» продемонстрировали эффективность более 90%, обеспечив перехват всех малозаметных тактических ракет большой дальности «Delilah-AL», а также 14 из 16 малозаметных планирующих УАБ GBU-39/B SDB («Small Diameter Bomb») преимущественно с помощью зенитных управляемых ракет 57Э6, две «прорвавшиеся» «узкие» бомбы, которые были упомянуты официальным представителем российского оборонного ведомства генерал-майором Игорем Конашенковым в ходе позавчерашнего заявления, всё же смогли нанести критический ущерб арсеналам 333-мм иранских НУРС «Fajr-5» в Сабуре, а также инфраструктуре 4-й танковой дивизии Сирийской арабской армии.Естественно, учитывая такие факты, как применение лётчиками израильских многоцелевых истребителей F-16I «Sufa» бортовых комплексов РЭБ SPJ-40 «Elisra» в сантиметровом диапазоне волн, а также заход на посадку в аэропорту Дамаска пассажирского авиалайнера, никаких претензий к работе расчётов сирийских «Панцирей-С1» не может быть априори, ведь во время перехвата операторам приходилось не только осуществлять «завязку трасс» атакующих израильских ракет и бомб, но и соотносить её с глиссадой гражданского лайнера во избежание нанесения ему повреждений ракетным и пушечным огнём. Более того, использование израильтянами бортовых комплексов РЭБ SPJ-40 «Elisra» могло значительно усложнить процесс обнаружения и захвата планирующих УАБ GBU-39/B посредством радаров обнаружения 1РС1-E и радаров наведения 1РС2-1Е, ведь в ночное время суток (когда и произошел инцидент) единственным способом работы по «холодной» управляемой авиабомбе, лишённой турбореактивного или ракетного двигателя, могли быть лишь вышеуказанные радиолокационные средства «Панцирей-С1», но никак не двухдиапазонные оптические визиры 10ЭС1-Е, требующие либо инфракрасной сигнатуры цели, либо дневного времени суток для обнаружения силуэта цели (в нормальных метеорологических условиях). А поэтому и к технике претензий нет.Куда больший спектр вопросов вызывает сам факт того, что у тактической авиации израильских ВВС по-прежнему есть возможность применения планирующих управляемых авиабомб GBU-39/B SDB против объектов сирийской армии и «Хезболлы» в юго-западных провинциях Сирийской Арабской Республики, ведь, по словам члена Комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова, поставленные Войскам ПВО Сирии в конце сентября — начале октября 3 зенитно-ракетных дивизиона С-300ПМУ-2 способны прикрыть САР от любых типов воздушно-космических угроз. И здесь необходимо, во-первых, углубиться в специфику применения израильскими лётчиками планирующих управляемых авиабомб GBU-39/B, во-вторых, взглянуть на районы развёртывания трёх «Фаворитов» и их ТТХ.В качестве огневых рубежей лётчики израильских тактических истребителей F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» по старинке продолжают использовать сложный рельеф горных хребтов Антиливана. Между тем, если тактические ракеты большой дальности «Delilah-AL» могут быть запущены с узлов подвески носителей в момент выполнения сверхнизковысотного полёта в режиме следования рельефу местности, когда радиолокационные станции обнаружения и наведения сирийских «Бук-М2Э» и С-300ПМУ-2 неспособны обнаружить факт присутствия противника из-за сокрытия за «экраном» горных массивов, то для сброса планирующих УАБ SDB и их дальнейшего полёта на дистанцию 35—40 км (от Антиливана до целей на окраинах Дамаска) израильские истребители вынуждены делать двух-трёхминутный «скачок» на высоту 3—5 км с разгоном до околозвуковой скорости.Радиолокационный обнаружитель 9С18М1-3 «Купол» комплекса «Бук-М2Э», а также всевысотный обнаружитель 96Л6Е зенитно-ракетного комплекса С-300ПМУ-2 (в случае их дислокации под Дамаском) мгновенно обнаруживали бы выход израильских истребителей из-за гор перед атакой; а учитывая время реакции обоих ЗРК всего в 10 секунд, израильские пилоты не успели бы и глазом моргнуть, как система предупреждения об облучении SPS-3000 «Elisra» разразилась бы неистовым «воплем», сигнализирующем о попадании в «захват» радаров наведения 9С36 и 30Н6Е2 и о дальнейшем пуске зенитных ракет 9М317 и 48Н6Е2. Ни о каком спокойном выходе на траекторию пуска SDB в столь экстремальных условиях не может быть и речи.На практике же мы продолжаем наблюдать абсолютно недопустимую для XXI века тактическую картину: лётный состав Хель Хаавир близ воздушных рубежей Сирии продолжает чувствовать себя как дома, занимая любые высотные эшелоны и не опасаясь быть сбитым развитой сетецентрической системой ПВО Сирийской Арабской Республики. Главной причиной такого расклада является тот факт, что все 3 зенитно-ракетных дивизиона С-300ПМУ-2 были развёрнуты далеко не на самых ракетоопасных воздушных направлениях в южной части САР для прикрытия наиболее густонаселённых районов провинции Дамаск и стратегически важной авиабазы Т4 в Хомсе, а в окрестностях города Масьяф (для перекрытия низковысотных участков воздушного пространства над восточными районами мухафазы Тартус и западными районами Хамы).Подобная конфигурация противоракетной зоны A2/AD сформирована над северо-западными районами Сирии не случайно. Развёрнутые под Масьяфом "трёхсотки" способны не только прикрыть иранские военно-промышленные мощности близ города в случае ударов со стороны ВВС Израиля из южных участков сирийского воздушного пространства, но и максимально ослабить возможный удар ОВВС коалиции по АвБ Хмеймим и 720-му пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе в случае, если прямое столкновение с США окажется неизбежным. Ведь хорошо известно, что стратегические ракетоносцы-носители тактических ракет большой дальности AGM-158B и СКР ALACM (B-1B и B-52H) действуют преимущественно из воздушных пространств Саудовской Аравии, Иордании и Ирака, а значит, траектории полёта крылатых ракет пройдут как раз над Хамой.Развёртывание же всех С-300ПМУ-2 в окрестностях Масьяфа делает сирийский "противоракетный зонтик" полностью разбалансированным, северные сектора которого отличаются мощной эшелонированной ПРО на базе "четырёхсоток", "трёхсоток", "Буков-М1/2Э" и "Панцирей-С1", а южные представлены устаревшими ЗРК С-200В, модернизированными "Печора-2М", а также "Буками" и "Панцирями". Причём последние, обладающие способностью перехватывать современные средства воздушного нападения, развёрнуты вдали от Антиливана, предоставляя израильской авиации полную свободу действий в выборе тактических вариантов новых ракетно-бомбовых ударов по сирийской армии и дружественным подразделениям. Изменить ситуацию может лишь переброска хотя бы двух ЗРДН С-300ПМУ-2 в провинцию Дамаск и размещение "Буков-М2Э" на удалении 15—20 км от горных районов. В противном случае жалящие удары Хель Хаавир по южным укрепрайонам САА и "Хезболлы" продолжатся с прежней регулярностью, наблюдавшейся до октября 2018 года.