«Гриффин» против старого британца. Американцы выбирают новый танк
Лёгкий и ещё легче
Прошедшая неделя подарила нам много интересных новостей, касающихся военных технологий. Однако, пожалуй, более всего специалистов заинтриговал выбор финалистов для разработки перспективного легкого танка для Сухопутных сил Штатов. Если кто не помнит, речь идет об амбициозной программе Mobile Protected Firepower (MPF), в рамках которой американские военные должны будут получить более 500 новых легких танков, имеющих мощное пушечное вооружение. Сейчас британская ВАЕ Systems и американская General Dynamics получили от американской армии контракты на сумму 375,9 и 335 миллионов долларов соответственно. Каждая должна будет построить двенадцать опытных машин. Победителя выберут к завершению 2021 финансового года. Начать полноценное серийное производство хотят в 2025 финансовом году.
ВАЕ Systems предложила восставший из пепла опытный легкий танк M8, который начали проектировать еще в 80-е. В свою очередь, General Dynamics сделали ставку на принципиально новое решение, вынеся не так давно на суд общественности своего «Гриффина». Здесь сразу нужно уточнить пару нюансов, дабы избежать путаницы. Сейчас речь идет о втором поколении танка — первый был представлен несколько лет назад и представлял собой довольно жуткого вида «коробку». Нужно полагать, новую версию значительно облагородят, чисто визуально. Кроме того, существует также проект боевой машины пехоты Griffin III, которая сильно отличается от первого поколения Griffin как внешне, так и по назначению. Очевидно, в General Dynamics решили сыграть в популярную нынче модульность. Хотя, стоит сказать, что разумная унификация это и правда хорошо.
Насколько можно судить из открытых данных, Griffin II будет представлять собой симбиоз модифицированной башни танка М1А2SEPv2 Abrams и шасси ASCOD 2. В качестве орудия выбрали новую 120-мм пушку ХМ360. Масса танка Griffin I составляет порядка 30 тонн, однако вторую версию намерены сделать намного легче.
Разработка ВАЕ Systems не столь оригинальна, хотя концептуально танки очень похожи. Напомним, что старая версия М8 имела массу 17 тонн, а главным оружием была 105-мм пушка XM35. V-образный 6-цилиндровый двухтактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом имел мощность 500 лошадиных сил. Танк мог разгоняться по шоссе до 72 километров в час, что давало ему неоспоримые преимущества в мобильности.
Нужно полагать, новая версия также может похвастаться столь резвыми характеристиками, но сейчас уверенно говорить о потенциале новых машин тяжело. Очень может быть, что желание резко повысить защищенность экипажа, свойственное западным танкостроителям, приведет к повышению массы боевых машин и ухудшению их ходовых качеств.
Гусеничный «десант»
Сразу стоит оговориться, что ни о какой замене для «Абрамсов» речь не идет. Эта машина полностью устраивает военных в качестве основного боевого танка. Напомним, что несколько лет назад начались активные работы над его новой версией, получившей условное обозначение XM1A3. Однако даже если эта программа уйдет в небытие, это не «похоронит» Abrams. Штаты уже превратили часть строевых «Абрамсов» в оружие XXI века, оборудовав их комплексами активной защиты (КАЗ) Trophy, которые, насколько можно судить исходя из испытаний, могут в несколько раз повысить живучесть ОБТ на поле боя. Кстати, недавно стало известно, что уже в обозримом будущем КАЗом намерены оснастить и M2 «Брэдли», но это уже отдельная тема для рассмотрения.
Казалось бы, в такой ситуации тратить дополнительные средства на новый танк смысла нет. Но это только на первый взгляд. Конечно, M1 Abrams можно сделать еще проворней, но не стоит забывать, что это — огромный 60-ти тонный «монстр», который затруднительно доставить к месту назначения, если оно находится за тысячи километров от места базирования танков. В свою очередь, при массе боевой машины примерно в 20-30 тонн (судя по всему, именно столько будет весить новый танк для американской армии) можно будет транспортировать большое количество таких машин воздушным путем, что даст американской армии огромные плюсы. Несколько перспективных танков должны без труда помещаться на борт военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III, что сделает их важной частью экспедиционных сил американской армии.
За и против
Пока что победитель конкурса неизвестен, и делать далекоидущие выводы относительно возможного выбора объективно рано. Совершенно очевидно, что обе машины имеют неоспоримые уже озвученные выше плюсы. Так, применение 120-мм пушки ХМ360 (как на «Гриффине») позволит боевой машине эффективно бороться со всеми основными боевыми танками. И его относительно слабое бронирование не должно стать препятствием для этого. Это большой плюс, но на этом хорошие новости для программы Mobile Protected Firepower заканчиваются. Если копнуть глубже, то можно вспомнить, что похожие задачи во времена холодной войны выполнял американский легкий танк M551 «Шеридан», однако опыт его эксплуатации и боевого применения показал спорность концепции. Танк был проблемным в эксплуатации, и для него сложно было найти нишу.
Возможно, именно этим можно объяснить дальнейшие метания американцев в выборе концепций легкой бронетехники. Самый яркий из таких эпизодов — это, конечно, программа Future Combat Systems (FCS), начатая в 2003 и почти бесславно завершившаяся в 2009. Все амбициозные проекты, предложенные в рамках нее, пошли «под нож». При этом по данным независимого института CSBA к моменту заморозки программы FCS она обошлась в восемнадцать (!) миллиардов долларов. Немногие воплощенные в жизнь проекты ни в коей мере не окупили FCS, даже частично.
Возникающие при создании легкого танка противоречия вполне очевидны, и мы их уже частично затрагивали. ОБТ совмещает в себе высокую огневую мощь, хорошую подвижность и неплохую защиту для экипажа. При создании же легкого танка придется пожертвовать как минимум двумя из этих составляющих. Впрочем, американцы уже не боятся таких проблем, выработав к ним иммунитет. Они давно решили, что новый легкий танк им действительно нужен.
Прошедшая неделя подарила нам много интересных новостей, касающихся военных технологий. Однако, пожалуй, более всего специалистов заинтриговал выбор финалистов для разработки перспективного легкого танка для Сухопутных сил Штатов. Если кто не помнит, речь идет об амбициозной программе Mobile Protected Firepower (MPF), в рамках которой американские военные должны будут получить более 500 новых легких танков, имеющих мощное пушечное вооружение. Сейчас британская ВАЕ Systems и американская General Dynamics получили от американской армии контракты на сумму 375,9 и 335 миллионов долларов соответственно. Каждая должна будет построить двенадцать опытных машин. Победителя выберут к завершению 2021 финансового года. Начать полноценное серийное производство хотят в 2025 финансовом году.
ВАЕ Systems предложила восставший из пепла опытный легкий танк M8, который начали проектировать еще в 80-е. В свою очередь, General Dynamics сделали ставку на принципиально новое решение, вынеся не так давно на суд общественности своего «Гриффина». Здесь сразу нужно уточнить пару нюансов, дабы избежать путаницы. Сейчас речь идет о втором поколении танка — первый был представлен несколько лет назад и представлял собой довольно жуткого вида «коробку». Нужно полагать, новую версию значительно облагородят, чисто визуально. Кроме того, существует также проект боевой машины пехоты Griffin III, которая сильно отличается от первого поколения Griffin как внешне, так и по назначению. Очевидно, в General Dynamics решили сыграть в популярную нынче модульность. Хотя, стоит сказать, что разумная унификация это и правда хорошо.
Насколько можно судить из открытых данных, Griffin II будет представлять собой симбиоз модифицированной башни танка М1А2SEPv2 Abrams и шасси ASCOD 2. В качестве орудия выбрали новую 120-мм пушку ХМ360. Масса танка Griffin I составляет порядка 30 тонн, однако вторую версию намерены сделать намного легче.
Разработка ВАЕ Systems не столь оригинальна, хотя концептуально танки очень похожи. Напомним, что старая версия М8 имела массу 17 тонн, а главным оружием была 105-мм пушка XM35. V-образный 6-цилиндровый двухтактный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом имел мощность 500 лошадиных сил. Танк мог разгоняться по шоссе до 72 километров в час, что давало ему неоспоримые преимущества в мобильности.
Нужно полагать, новая версия также может похвастаться столь резвыми характеристиками, но сейчас уверенно говорить о потенциале новых машин тяжело. Очень может быть, что желание резко повысить защищенность экипажа, свойственное западным танкостроителям, приведет к повышению массы боевых машин и ухудшению их ходовых качеств.
Гусеничный «десант»
Сразу стоит оговориться, что ни о какой замене для «Абрамсов» речь не идет. Эта машина полностью устраивает военных в качестве основного боевого танка. Напомним, что несколько лет назад начались активные работы над его новой версией, получившей условное обозначение XM1A3. Однако даже если эта программа уйдет в небытие, это не «похоронит» Abrams. Штаты уже превратили часть строевых «Абрамсов» в оружие XXI века, оборудовав их комплексами активной защиты (КАЗ) Trophy, которые, насколько можно судить исходя из испытаний, могут в несколько раз повысить живучесть ОБТ на поле боя. Кстати, недавно стало известно, что уже в обозримом будущем КАЗом намерены оснастить и M2 «Брэдли», но это уже отдельная тема для рассмотрения.
Казалось бы, в такой ситуации тратить дополнительные средства на новый танк смысла нет. Но это только на первый взгляд. Конечно, M1 Abrams можно сделать еще проворней, но не стоит забывать, что это — огромный 60-ти тонный «монстр», который затруднительно доставить к месту назначения, если оно находится за тысячи километров от места базирования танков. В свою очередь, при массе боевой машины примерно в 20-30 тонн (судя по всему, именно столько будет весить новый танк для американской армии) можно будет транспортировать большое количество таких машин воздушным путем, что даст американской армии огромные плюсы. Несколько перспективных танков должны без труда помещаться на борт военно-транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III, что сделает их важной частью экспедиционных сил американской армии.
За и против
Пока что победитель конкурса неизвестен, и делать далекоидущие выводы относительно возможного выбора объективно рано. Совершенно очевидно, что обе машины имеют неоспоримые уже озвученные выше плюсы. Так, применение 120-мм пушки ХМ360 (как на «Гриффине») позволит боевой машине эффективно бороться со всеми основными боевыми танками. И его относительно слабое бронирование не должно стать препятствием для этого. Это большой плюс, но на этом хорошие новости для программы Mobile Protected Firepower заканчиваются. Если копнуть глубже, то можно вспомнить, что похожие задачи во времена холодной войны выполнял американский легкий танк M551 «Шеридан», однако опыт его эксплуатации и боевого применения показал спорность концепции. Танк был проблемным в эксплуатации, и для него сложно было найти нишу.
Возможно, именно этим можно объяснить дальнейшие метания американцев в выборе концепций легкой бронетехники. Самый яркий из таких эпизодов — это, конечно, программа Future Combat Systems (FCS), начатая в 2003 и почти бесславно завершившаяся в 2009. Все амбициозные проекты, предложенные в рамках нее, пошли «под нож». При этом по данным независимого института CSBA к моменту заморозки программы FCS она обошлась в восемнадцать (!) миллиардов долларов. Немногие воплощенные в жизнь проекты ни в коей мере не окупили FCS, даже частично.
Возникающие при создании легкого танка противоречия вполне очевидны, и мы их уже частично затрагивали. ОБТ совмещает в себе высокую огневую мощь, хорошую подвижность и неплохую защиту для экипажа. При создании же легкого танка придется пожертвовать как минимум двумя из этих составляющих. Впрочем, американцы уже не боятся таких проблем, выработав к ним иммунитет. Они давно решили, что новый легкий танк им действительно нужен.
- Автор:
- Илья Легат
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