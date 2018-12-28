Двойное нападение на церкви в дни католического Рождества
Как уже отмечалось ранее, даты христианских праздников, и особенно Рождества Христова (даже по западному исчислению), почему то не дают спокойно спать различным террористам, от исламистов-джихадистов до анархистов-атеистов. И вчера, 27 декабря 2018 года, в день св. апостола Иоанна по католическому календарю, накануне очень важного в католицизме дня поминовения младенцев, убитых царём Иродом, когда поминаются души всех погибших младенцев, в столице Австрии Вене неизвестны устроили нападение на церковь.
Как передают западные СМИ, «группа лиц восточной наружности, вооружённых ножами и огнестрельным оружием, действуя максимально жестоко, около 17:00 совершила нападение на католический храм Непорочной Девы Марии», расположенный в районе Флоридсдорф, в северной части города.
По информации, публикуемой в СМИ, в ходе нападения пострадало от 6 до 15 человек из числа прихожан, собравшихся на религиозную службу, и монахов, пытавшихся защитить священные предметы. Несколько католических священников и монахов были взяты преступниками в заложники, их удалось освободить только приехавшим полицейским.
Несмотря на то, что предварительно полиция Вены считает случившееся больше криминальным нападением с целью ограбления собравшихся в храме и похищения церковных ценностей, однако подтверждает, что нападение совершили, судя по всему, исламские радикалы из числа иммигрантов, для которых христианская церковь не является священной территорией.
По некоторым данным, преступникам, напавшим на храм, помешала достаточно оперативная реакция венской полиции. Она неожиданно быстро прибыла на место преступления, что вызвало панику у нападавших.
Полиция и машины "скорой помощи" рядом с местом нападения на церковь в Вене. Источник фото: www.oe24.at
Однако лица, свершившие нападение, сумели скрыться. В настоящее время в Вене действует план перехвата, причём в пользу того, что версия террористического характера нападения не исключается, свидетельствует факт участия в операциях по поиску преступников таких австрийских антитеррористических подразделений, как Cobra и Wega.
Возможно, нападение на католическую церковь в Австрии имеет связь с недавним арестом группы исламских радикалов в Швеции, готовивших крупный теракт.
Кроме того, вчера же, 27 декабря, в Европе произошло второе нападение на христианскую церковь, в этот раз на православную. Как передаёт телеканал «Euronews», в столице Греции Афинах, у входа в храм св. Дионисия, около 07:00 утра минувшего четверга, сработало взрывное устройство.
Судя по всему, бомба была с таймером, установленным специально на время, когда перед началом литургии верующие собираются в храм, проходя как раз через главные ворота. Массовых жертв удалось избежать только благодаря бдительности церковного сторожа: он заметил подозрительный предмет в металлическом ящике у входа в церковь, предупредил прихожан о вероятной угрозе и вызвал полицию.
Взрыв произошёл в тот момент, когда наряд полиции прибыл к церкви и один из правоохранителей стал подходить к непонятному предмету. В итоге, благодаря своевременному обнаружению взрывного устройства и оцепления территории, ранения получили только двое – полицейский и церковный сторож, которые, не дожидаясь сапёров, пошли осматривать непонятный предмет, но, на их счастье, всё же не успели подойти к нему на близкое расстояние.
По словам о. Георгия, настоятеля храма св. Дионисия, никаких угроз или предупреждений о возможном теракте ему не поступало. Пока ответственности за взрыв, однозначно квалифицируемый греческой полицией как теракт, ни одна из экстремистских группировок на себя не взяла.
Афинский район Колонаки, где находится вышеуказанная церковь, является достаточно богатым, однако рядом с ним находится район Экзархия, отмеченный противостоянием анархистов и полиции, в связи с чем неофициально сотрудники греческих сил безопасности говорят о возможной причастности к взрыву не только исламских радикалов, но также и местных анархистов-атеистов из экстремистских групп.
В настоящее время в Афинах ведётся поиск лиц, причастных к данному теракту.
Как передают западные СМИ, «группа лиц восточной наружности, вооружённых ножами и огнестрельным оружием, действуя максимально жестоко, около 17:00 совершила нападение на католический храм Непорочной Девы Марии», расположенный в районе Флоридсдорф, в северной части города.
По информации, публикуемой в СМИ, в ходе нападения пострадало от 6 до 15 человек из числа прихожан, собравшихся на религиозную службу, и монахов, пытавшихся защитить священные предметы. Несколько католических священников и монахов были взяты преступниками в заложники, их удалось освободить только приехавшим полицейским.
Несмотря на то, что предварительно полиция Вены считает случившееся больше криминальным нападением с целью ограбления собравшихся в храме и похищения церковных ценностей, однако подтверждает, что нападение совершили, судя по всему, исламские радикалы из числа иммигрантов, для которых христианская церковь не является священной территорией.
По некоторым данным, преступникам, напавшим на храм, помешала достаточно оперативная реакция венской полиции. Она неожиданно быстро прибыла на место преступления, что вызвало панику у нападавших.
Полиция и машины "скорой помощи" рядом с местом нападения на церковь в Вене. Источник фото: www.oe24.at
Однако лица, свершившие нападение, сумели скрыться. В настоящее время в Вене действует план перехвата, причём в пользу того, что версия террористического характера нападения не исключается, свидетельствует факт участия в операциях по поиску преступников таких австрийских антитеррористических подразделений, как Cobra и Wega.
Возможно, нападение на католическую церковь в Австрии имеет связь с недавним арестом группы исламских радикалов в Швеции, готовивших крупный теракт.
Кроме того, вчера же, 27 декабря, в Европе произошло второе нападение на христианскую церковь, в этот раз на православную. Как передаёт телеканал «Euronews», в столице Греции Афинах, у входа в храм св. Дионисия, около 07:00 утра минувшего четверга, сработало взрывное устройство.
Судя по всему, бомба была с таймером, установленным специально на время, когда перед началом литургии верующие собираются в храм, проходя как раз через главные ворота. Массовых жертв удалось избежать только благодаря бдительности церковного сторожа: он заметил подозрительный предмет в металлическом ящике у входа в церковь, предупредил прихожан о вероятной угрозе и вызвал полицию.
Взрыв произошёл в тот момент, когда наряд полиции прибыл к церкви и один из правоохранителей стал подходить к непонятному предмету. В итоге, благодаря своевременному обнаружению взрывного устройства и оцепления территории, ранения получили только двое – полицейский и церковный сторож, которые, не дожидаясь сапёров, пошли осматривать непонятный предмет, но, на их счастье, всё же не успели подойти к нему на близкое расстояние.
По словам о. Георгия, настоятеля храма св. Дионисия, никаких угроз или предупреждений о возможном теракте ему не поступало. Пока ответственности за взрыв, однозначно квалифицируемый греческой полицией как теракт, ни одна из экстремистских группировок на себя не взяла.
Афинский район Колонаки, где находится вышеуказанная церковь, является достаточно богатым, однако рядом с ним находится район Экзархия, отмеченный противостоянием анархистов и полиции, в связи с чем неофициально сотрудники греческих сил безопасности говорят о возможной причастности к взрыву не только исламских радикалов, но также и местных анархистов-атеистов из экстремистских групп.
В настоящее время в Афинах ведётся поиск лиц, причастных к данному теракту.
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