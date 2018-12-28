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Дональд Трамп - «злостный уклонист»

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Американское издание «New York Times», аффилированное со структурами, связанными с Демократической партией США, вышло с очередным разгромным антитрамповским материалом. Согласно данным, представленным в публикации, действующий (пока ещё) президент США умышленно «откосил» от армейской службы и от вероятной «командировки» во Вьетнам благодаря фиктивному медицинскому диагнозу.

В электронной публикации американского «ежедневника» сообщается, в частности, что «осенью 1968 года Д. Трамп получил (весьма своевременно, надо сказать) диагноз костной шпоры в стопе, что предоставило ему освобождение от военной службы во время Вьетнамской войны».


В течение последовавших 50 лет оставалось неизвестным, каким образом было оформлено увольнение лица, ставшего впоследствии эпатажным мультимиллионером, и кто был тот врач, который поставил вышеупомянутый диагноз.

И вот тема оказалась раскрыта благодаря расследованию «New York Times». Как выяснилось, соответствующий диагноз был оформлен в качестве некой любезности по отношению к отцу нынешнего президента США, а подлог произвёл врач, который арендовал офис у Трампа-старшего в то время.

К каким последствиям для Дональда Трампа эта публикация приведёт, сказать пока достаточно сложно, но несомненно одно – рождественский подарок дядюшке Дональду от Демократической партии явно удался.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Трамп
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