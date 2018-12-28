В Швеции арестовали шестерых джихадистов из Средней Азии
Как передаёт германское информационное агентство «Deutsche Welle» со ссылкой на шведский информационный портал «Sveriges Radio», в минувший четверг, 27 декабря 2018 года, в Швеции шестерым задержанным (преимущественно выходцам из стран СНГ) было предъявлено обвинение в участии в исламистском террористическом сообществе.
В частности, всем арестованным выходцам из Узбекистана и Киргизии, проживавшим на территории этого скандинавского государства, выдвинуты обвинения в финансировании зарубежных структур, связанных с террористической (и запрещённой в РФ) группировкой «Исламское государство».
Кроме того, троим из арестованных инкриминируется «прямая подготовка террористического акта». Известно, что они частями специально приобретали и концентрировали большие объёмы – 660 кг и 105 литров – химических соединений, которые можно купить достаточно свободно и при этом можно легко использовать при изготовлении взрывчатки. В частности, речь шла о веществе, использованном террористами в Лондоне в 2005 году.
Пока шведское правосудие проявило, на наш взгляд, излишнюю гуманность – только пятеро из 7 подозреваемых помещены под стражу; один из участников исламистского экстремистского сообщества помещён под домашний арест (интересно, при такой тяжести обвинений шведские правоохранители действительно думают, что он не сбежит ?), а один из членов террористической группы толерантными шведскими полицейскими вообще отпущен на свободу "за недостатком улик".
В ходе расследования данного дела представители шведских правоохранительных структур обнаружили доказательства прямых связей как минимум троих участников ячейки джихадистов с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, который в апреле 2017 года совершил, будучи за рулём грузовика, умышленный наезд на людей в центре Стокгольма.
Как сообщается, судебные слушания по столь громкому для Швеции делу будут открыты 7 января 2019 года.
В частности, всем арестованным выходцам из Узбекистана и Киргизии, проживавшим на территории этого скандинавского государства, выдвинуты обвинения в финансировании зарубежных структур, связанных с террористической (и запрещённой в РФ) группировкой «Исламское государство».
Кроме того, троим из арестованных инкриминируется «прямая подготовка террористического акта». Известно, что они частями специально приобретали и концентрировали большие объёмы – 660 кг и 105 литров – химических соединений, которые можно купить достаточно свободно и при этом можно легко использовать при изготовлении взрывчатки. В частности, речь шла о веществе, использованном террористами в Лондоне в 2005 году.
Пока шведское правосудие проявило, на наш взгляд, излишнюю гуманность – только пятеро из 7 подозреваемых помещены под стражу; один из участников исламистского экстремистского сообщества помещён под домашний арест (интересно, при такой тяжести обвинений шведские правоохранители действительно думают, что он не сбежит ?), а один из членов террористической группы толерантными шведскими полицейскими вообще отпущен на свободу "за недостатком улик".
В ходе расследования данного дела представители шведских правоохранительных структур обнаружили доказательства прямых связей как минимум троих участников ячейки джихадистов с гражданином Узбекистана Рахматом Акиловым, который в апреле 2017 года совершил, будучи за рулём грузовика, умышленный наезд на людей в центре Стокгольма.
Как сообщается, судебные слушания по столь громкому для Швеции делу будут открыты 7 января 2019 года.
- Использованы фотографии:
- https://polisen.se
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