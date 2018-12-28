Достроена пограничная "антимайданная стена" на севере Крыма

Стало известно о том, что на крымском участке границы с Украиной достроено заграждение. В региональном Погрануправлении Федеральной службы безопасности России по Республике Крым отмечается, что речь идёт о плановом строительстве инженерно-технической инфраструктуры с «настройкой сложнейшей системы сигнализационных датчиков». Строительство осуществлялось на севере полуострова – в районе Перекопского перешейка.Напомним, что сам проект начали воплощать ещё в 2015 году. Теперь общая протяжённость заграждений, которые в соцсетях окрестили «антимайданной стеной», составляет около 60 км. Можно говорить о том, что на крымском направлении удалось сделать то, о чём «мечтал» Арсений Яценюк – правда, с российской стороны…Отмечается, что на заграждении установлены несколько типов датчиков – как скрытые, так и открытые. Они позволяют отслеживать перемещение в различное время суток. Имеется тепловизионное оснащение – для специального мониторинга активности на участке в тёмное время и в плохих погодных условиях.Присутствуют на объекте вибрационные датчики, в виде сигнала тревоги передающие информацию оператору – в случае появления потенциального нарушителя государственной границы.Также объект оснащён видеокамерами для постоянного мониторинга участка границы на севере Республики Крым.